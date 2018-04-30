Список персон

Ибрагимов Евгений Рашитович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Образование:

1984 год — Казанский авиационный институт (специальность «авиастроение» )

2008 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (специальность «менеджмент» )

Трудовая деятельность:

1989 — 2004 гг. — инженер-конструктор, главный конструктор направления винтовых компрессоров НИИ «Турбокомпрессор».
2004 — 2007 гг. — начальник Управления маркетинга и рекламы ОАО «Казанькомпрессормаш».
2007 — 2012 гг. — начальник Управления маркетинга и сервиса компрессорных установок ОАО «Казанькомпрессормаш».
2012 — 2013 гг. — заместитель управляющего директора по маркетингу ОАО «Казанькомпрессормаш».
2013 — 2014 гг. — управляющий директор ОАО «Казанькомпрессормаш».

С августа 2014 года — генеральный директор ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Сибирский тракт, 40
  • Телефон: (843) 272-31-52
  • Email: niitk@kazan.ru
  • Сайт: www.niitk-kazan.ru

Дата последнего обновления: 30.04.2018

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