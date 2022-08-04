День в истории: создан Юдинский район, Горький закрыли для въезда иностранцев, во Франции создали шампанское

Какими событиями примечательна дата 4 августа

Фото: Горький в начале 1960-х. Фото: pastvu.com

4 августа в мире отмечается День одиноких работающих женщин, а в Китае празднуют Ци Си — день влюбленных. В Москве в этот день народ вышел на Медный бунт, в Лондоне открылся первый в Европе цирк, а в Казани восстановили звание «Почетный гражданин города». В этот день родились один из основоположников британского романтизма поэт Перси Биши Шелли, норвежский писатель и лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун, великий джазмен Луи Армстронг и 44-й президент США Барак Обама. 4 августа не стало главного диктора Советского Союза, официального голоса Советского информбюро Юрия Левитана, за голову которого Гитлер обещал награду в 250 тысяч марок. Также в этот день умерли русский пейзажист Исаак Левитан, муза Маяковского и жена Осипа Мандельштама — Лиля Брик, композитор Зигфрид Вагнер, подаривший миру оперу «Тристан и Изольда», и знаменитый автор сказок о Дюймовочке, Русалочке, Гадком утенке, Снежной королеве и многих других Ганс Христиан Андерсен. Об этих и других мировых событиях — в обзоре «Реального времени».

В Татарии создали Юдинский район, а в Казани вновь стали присваивать звание «Почетный житель»

4 августа 1938 года путем переименования Казанского района был образован Юдинский, а его административным центром стал рабочий поселок Юдино. Спустя 10 лет в него входили три поселковых совета и 24 сельсовета. Спустя еще 10 лет, в 1958 году, он снова сменил свое название на Зеленодольский, поскольку было решено перенести райцентр в город Зеленодольск. Железнодорожная станция сохранила свое название и по-прежнему именуется Юдино и вместе с одноименным районом сегодня входит в состав Казани.

4 августа 1940 года в селе Старое Шугурово родился советский и российский историк, общественный деятель, доктор исторических наук, ректор Института культуры мира, президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», посол мира Федерации за всеобщий мир и имеющий еще несколько званий Энгель Тагиров. После окончания КГУ он начал преподавать в различных казанских вузах — за его плечами работа в КХТИ, КАИ, Институте культуры. С 2018 года он профессор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова. В 1998 году был избран президентом Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», а через год возглавил Институт культуры мира. Тагиров написал много научных работ, посвященных исследованиям этнонациональных и этнокультурных конфликтов.

Энгель Тагиров. Фото: Максим Платонов

4 августа 2005 года, в преддверии празднования 1000-летия Казани, столичный Совет народных депутатов решил восстановить звание «Почетный гражданин Казани». Тогда его носителями стали 13 человек, в числе которых были Борис Ельцин, президент России Владимир Путин и глава Татарстана Минтимер Шаймиев. Почетными жителями Казани также были признаны известный филантроп Асгат Галимзянов, оперный певец Азат Аббасов, олимпийская чемпионка по фехтованию Наиля Гилязова и другие. В последующие годы этого звания удостаивались Курбан Бердыев, Шафагат Тахаутдинов, Зинэтула Билялетдинов, Туфан Миннуллин, Владимир Вавилов, Салават Фатхутдинов и Марта Мартьянова. Сегодня в списке почетных жителей Казани — почти 60 человек.

4 августа 2021 года «Реальное время» писало, что татарстанское УФСБ для расследования дела об афере с комплектующими для беспилотников «Орлан-10» создало следственную группу. В особо крупном мошенническом хищении бюджетных средств в рамках гособоронзаказа в составе группы лиц обвинялся глава казанского предприятия «Электроприбор» Павел Шацких. По версии следствия, из бюджета было уведено почти полмиллиарда рублей, но на тот момент установлены не все причастные к преступлению, а Шацкий провел в СИЗО уже 2 месяца.

Картина Эрнеста Лисснера «Медный бунт». Фото: wikipedia.org

Бунт против медяков и закрытие города Горького для въезда иностранцев

4 августа 1662 года в Москве народ устроил восстание, получившее название Медный бунт. Причиной для резкого недовольства народа стал рост налогов и выпуск обесценивающихся, по сравнению с серебряными, медных денег — за 6 рублей серебром можно было получить 170 рублей медью. Дело в том, что в XVII веке Московское государство не обладало собственными золотыми и серебряными рудниками — драгметаллы привозили из-за границы. Из них и чеканили копейки, деньги и полушки. Длительная война с Речью Посполитой ослабила казну, и, чтобы найти средства на ее продолжение, было решено выпускать медные деньги по цене серебряных. Налоги стали собирать серебром, а жалованье при этом выдавать медью. Бесконтрольный выпуск медяков привел к их обесцениванию, начало процветать и фальшивомонетничество. 4 августа недовольный таким положением дел народ стал громить боярские дома и дошел до резиденции в селе Коломенском царя Алексея Романова. Подоспевшие к дворцу стрельцы жестоко расправились с многотысячной, но безоружной толпой — около тысячи человек было убито, повешено, утоплено в Москве-реке, несколько тысяч арестовали, а после следствия сослали. Но через год медные дворы были закрыты, медные деньги полностью изъяли из обращения и переплавили.

4 августа 1959 года Совет министров СССР решил закрыть город Горький, сегодня Нижний Новгород, для посещения иностранцами. На тот момент город был единственным в СССР, где были представлены все отрасли оборонного комплекса — создавались ядерные реакторы, в том числе для знаменитого ледокола «Ленин» и для под­вод­ных лодок, которые строились на заводе «Красное Сормово». К местным жителям, которые уезжали за границу, предъявляли особые требования. Также под строгим запретом была фотосъемка мостов, вокзалов, предприятий и других объектов. К концу 1980-х годов количество предприятий, работающих на ВПК страны, доходило до 75% всей промышленности города. Здесь на авиационном заводе выпускали скоростные истребители — легендарные МиГи, уникальные экранопланы, были выпущены первые в стране плавающая бронированная разведывательно-дозорная машина и плавающий БТР, создавались не имеющие аналогов в мире радиолокационные станции, артиллерийское вооружение и ракетные зенитные комплексы, велась разработка систем космических аппаратов. Самым крупным закрытым городом СССР Горький оставался до 1991 года.

Монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил новый напиток — первое игристое вино, которое позднее стало называться шампанским. Фото: rus.team

Первые в мире игристое вино и цирковое представление в Европе

4 августа 1668 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил новый напиток — первое игристое вино, которое позднее стало называться шампанским. Периньон служил экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в центре провинции Шампань. Он заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин, один из который окончился получением игристого напитка. Он стал не только прародителем современного шампанского, имя его создателя — Периньона — стало маркой известного французского дома шампанских вин премиум-класса. Кстати, монах не только первым изготовил шампанское, но и предложил вместо промасленной палки использовать в качестве пробки для бочек и бутылок корковую, которая используется и сегодня, по прошествии более 350 лет. Такая пробка в сочетании с толстостенной бутылкой была способна выдержать напор газов, образующихся при созревании шампанского. В 1728 году Франция открыла торговлю шампанским, а через год в королевстве создали первое производство игристых вин «Рюинар».

Цирк Филиппа Эстли. Фото: letopis.info

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление. Его организатором стал основатель школы верховой езды Филипп Эстли. Так что в первом представлении преобладали фигурная конная езда, жокеи-акробаты, «живые пирамиды из наездников», строившихся на полном скаку. Эстли еще и первым показал вольтижировку — в то время, когда лошадь двигалась по арене то шагом, то рысью и галопом, он выполнял на ней различные гимнастические упражнения.

Представления в «Амфитеатре Эстли» со временем стали масштабнее, в них появились другие цирковые жанры, сюжетные музыкальные спектакли, мелодрамы на исторические события, сопровождавшиеся фехтованием и конными батальными сценами. Затем добавились дрессированные собаки, клоуны, жонглеры, канатоходцы и пантомима. Эстли стал основателем первой цирковой династии, организовывал аналогичные цирки в других городах и государствах, а его лондонский «Амфитеатр» просуществовал почти до конца XIX века. В Москве первый цирковой манеж в 1764 году организовал английский наездник Бейтс, а первый стационарный цирк в России основал Жак Турниер, который построил цирковую арену в Санкт-Петербурге в 1827 году.