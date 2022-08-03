День в истории: уплыли в США, посадили самолет в Афганистане

Чем примечательна дата 3 августа?

Фото: Ил-62 до захвата в Афганистане. ru.wikipedia.org

Сегодня, 3 августа, в Казани вновь случился крупный пожар, в Москве появилась первая скоростная железнодорожная магистраль, в Милане открылась Ла Скала, в США ужесточили правила въезда, а Христофор Колумб отправился открывать Новый Свет. В Афганистане был захвачен террористами казанский самолет. Родились радиохимик Борис Курчатов, глава агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, руководитель «Роман-газеты» Валерий Ганичев. Умерли внучка основателя Московской соборной мечети Рауза Кострова, поэт Сибгат Хаким, писатель Александр Солженицын. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



378 дней в плену

3 августа 1742 года в Казани случился большой пожар. Он начался в центре, в районе Петропавловского собора, в результате сгорели архиерейский дом, кафедральный собор, Иоанновский и Казанский монастыри, семинария и Гостиный двор.

3 августа 1905 года в поселке Симский Завод бывшей Уфимской губернии (сейчас это Челябинская область) родился Борис Курчатов, брат «отца советской атомной бомбы» Игоря Курчатова. В 1927-м он окончил химический факультет Казанского университета. Совместно с братом проводил первые работы по физике диэлектриков и полупроводников. Один из основателей советской радиохимии.



Братья Борис и Игорь Курчатовы. Фото: atomic-energy.ru

3 августа 1995 года в небе над Афганистаном был перехвачен истребителем движения «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и вынужден был сесть в Кандагаре самолет Ил-76ТД казанской компании «Аэростан» с семью членами экипажа на борту, перевозивший боеприпасы для войск «Северного альянса». Экипаж находился в плену 378 дней и смог улететь на своем же самолете через Иран в Объединенные Арабские Эмираты. В 2010 году на экраны вышел фильм «Кандагар», снятый на основе этих событий.

3 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что базовый набор первоклассника, в который входят школьная форма, рюкзак и канцелярские товары, подорожал в этом году почти на 50%, что сопоставимо с «путинской» выплатой на школьника в 10 тысяч рублей. Родители уже начали хождение по сетевым магазинам в поисках специальных ценников. Несмотря на массовые скидки и распродажи, ни одна из опрошенных «Реальным временем» казанская семья не смогла уложиться в 10 тысяч рублей. Самой дорогой оказалась обувь — минимум по полторы—две тысячи. В целом средний чек набора первоклассника оценивается в 12—15 тысяч рублей, тогда как годом ранее можно было закупиться почти вдвое дешевле — уложившись в 7 тысяч.

Базовый набор первоклассника в 2021 году подорожал почти на 50%. Фото: Ринат Назметдинов

И газета, и роман, и тираж



3 августа 1933 года родился Валерий Ганичев, писатель и журналист, с 1981 по 2001 год возглавлявший журнал «Роман-газета», а также руководивший в 1994—2018 годах Союзом писателей России, издательством «Молодая гвардия» (25 журналов и 40 миллионов экземпляров книг в год), главный редактор газеты «Комсомольская правда». При Ганичеве «Роман-газета» перестала печатать зарубежных авторов, продаваясь огромными тиражами, в частности, благодаря изданию произведений Юлиана Семенова, Валентина Распутина, Валентина Пикуля, Виктора Проскурина и других писателей.



3 августа 2002 года в России появилась первая скоростная железнодорожная магистраль: поезда отправлялись с Павелецкого вокзала и за 39 минут добирались до аэропорта Домодедово.

3 августа 1778 года в Милане открылось здание оперы Ла Скала. Фото wikipedia.org

Это не Китай, это Куба!

3 августа 1778 года в Милане открылось здание оперы Ла Скала. Первая опера, прозвучавшая на ее сцене, — «Признанная Европа» Антонио Сальери. Здание строил архитектор Джузеппе Пьермарини на месте церкви Санта-Мария-алла-Скала, названной в честь покровительницы храма Беатриче делла Скала.



3 августа 1492 года Христофор Колумб отплыл из Палос-де-ла-Фронтера. 16 сентября он открыл Саргассово море, а 13 октября высадился на Сан-Сальвадоре и встретил людей, предположительно, из аравакского племени, которые подарили Колумбу табак. 28 октября команда была на северо-востоке Кубы. При этом мореплаватель считал, что это часть Китая.



3 августа 1882 года в США запретили въезд лунатикам, преступникам и сумасшедшим. На 10 лет было запрещено въезжать китайцам. «Акт об исключении китайцев» в итоге действовал до 1943 года, при этом с 1924 года его действие распространялось на всех выходцев из Азии.