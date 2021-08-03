Средний чек на первоклассника: можно ли собрать ребенка в школу на 10 тысяч рублей?

Стандартный набор школьной формы и учебных принадлежностей за год существенно подорожал

Фото: Ринат Назметдинов

Базовый набор первоклассника, в который входят школьная форма, рюкзак и канцелярские товары, подорожал в этом году почти на 50%, что сопоставимо с путинской выплатой на школьника в 10 тысяч рублей. Родители уже начали «хождение» по сетевым магазинам в поисках специальных ценников. Несмотря на массовые скидки и распродажи, ни одна из опрошенных «Реальным временем» казанская семья не смогла уложиться в 10 тысяч рублей. Самой дорогой оказалась обувь — минимум по полторы—две тысячи. В целом средний чек набора первоклассника обходится в 12—15 тысяч рублей, тогда как годом ранее можно было уложиться почти вдвое дешевле — в 7 тысяч. При этом сам праздник знаний в этом году вновь пройдет с ограничениями по требованиям Роспотребнадзора — на праздничные линейки допустят лишь родителей первоклашек, церемонии проведут на воздухе по классам или параллелям, на входе у всех проверят температуру и наличие масок.

День знаний в этом году вновь пройдет в условиях антиковидных ограничений. На праздничные линейки допустят лишь родителей первоклассников. Решение принято оперштабом по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков. Школьные праздники проведут по классам или параллелям, на воздухе, с использованием масок для родителей. Совместные с другими классами или школами мероприятия проводить запрещено. На входах в школу, как и в прошлом учебном году, будут измерять температуру.

Несмотря на все ограничения, родители готовят своих чад встретить 1 сентября при полном параде. «Реальное время» подсчитало во сколько обойдется нынче собрать ребенка в школу.

Самым дорогим в «школьном наборе» оказались рюкзаки. Фото: Ринат Назметдинов

Рюкзак или обувь: что дороже в школьном наборе

Сборы к школе в этом году несколько облегчили путинские выплаты, которые на этой неделе начали получать родители. На каждого ребенка от 6 до 18 лет перечисляется 10 тысяч рублей. Собственно, в этот условный бюджет поспешили уложиться казанские семьи при походе в магазины перед 1 сентября.



Но даже при объявленных 70-процентных скидках на детские товары родителям пришлось «доплачивать» как минимум от 2 до 5 тысяч. Такие цифры называли в ходе опроса «Реального времени» казанские семьи, покупавшие школьную одежду и канцелярские принадлежности в ряде сетевых магазинах, где открылись школьные ярмарки и распродажи. По их словам, самым дорогим в «школьном наборе» оказались рюкзаки в 3 тысячи рублей и обувь в полторы—две тысячи рублей. На оставшуюся сумму в 5 тысяч рублей бережливые семьи смогли купить школьную форму (юбка/брюки + жилет) в пределах 3-4 тысяч рублей и пару рубашек для мальчиков или белых блузок для девочек за 1,5 тысячи рублей.



За канцтовары родителям пришлось платить уже из своих. Как выяснило «Реальное время», 484 257 татарстанских семей с детьми уже получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьника. Общая сумма выплат составила более 5,63 млрд рублей.



Самые распространенные требования к внешнему виду в школах — «светлый верх» и «темный низ». Фото: Ринат Назметдинов

Школьный дресс-код: юбка от 1,5 тысячи, брюки — от 900 рублей

В поисках школьной формы родители объезжают почти все магазины Казани, рассказала мама троих детей Елена Добрянская. Самые распространенные требования к внешнему виду в школах — «светлый верх» и «темный низ». Чтобы соблюсти обязательный дресс-код, родители покупают на мальчика как минимум две сменные рубашки (голубого цвета) и одну парадную — белую. По ее словам, их минимальная цена в сетевых магазинах стартует от 800—900 рублей в зависимости от роста ребенка. Правда, как убедился корреспондент издания, можно найти рубашку и от 500 рублей. Для сравнения, в прошлом году они стоили в пределах 300—400 рублей.

Сама школьная форма обходится как минимум в 3—3,5 тысячи рублей, но их приходится собирать «по частям». Юбка выйдет в 1,5—2 тысячи плюс жилет. Чтобы сэкономить родители часто покупают сарафан — его минимальная цена от 900—1100 рублей. Примерно в 900 рублей обойдутся и школьные брюки из полиэстера. Зато рубашки почти во всех магазинах из хлопка. Правда, мамы жалуются, что следы от ручки и пятна не отстирываются, и не торопятся покупать самые бюджетные. С блузками для девочек сложнее.

— Нормальную блузку за 600 рублей еще поискать нужно, — рассказала Марина Егорова, мама двух школьниц, пришедшая в этот магазин, — Сейчас средняя цена на качественную блузку для девочки 13-14 лет — 1,5-2 тысячи.



Сравнивая цены на школьную форму, она отметила, что за 5 лет они практически не изменились. «5 лет назад в первый класс пошла старшая дочка. Мы покупали костюм-тройку — юбка за 2,5 тысячи рублей, 2,5 тысячи — за брюки, и еще столько же за жилетку. Итого вышло 7,5 тысячи рублей».

Сама школьная форма обходится как минимум в 3—3,5 тысячи рублей, но их приходится собирать «по частям». Фото: Ринат Назметдинов

Доносить за старшей сестрой

По ее словам, младшей дочке в первый класс достанется костюм от старшей, новый покупать не будут. «Старшей дочери в силу подросткового возраста придется покупать более дорогой, дизайнерский школьный костюм. Одним школьным сарафаном не отобьешься», — объясняет мама. По ее расчетам, даже за счет этой экономии придется хорошо потратиться на обувь — примерно по 1,5 тысячи за каждую пару. По ее расчетам, обновка к школе обойдется в 25 тысяч на двоих.

По этой схеме собирает к школе двух дочек и мама Алия Зуфарова.



— После первой дочки много чего осталось, вторая будет донашивать. Так что нам не так много надо — только письменные принадлежности и обувь, — рассказала она, — Сандалеты после носки не остаются, снашиваются. Приходится покупать сразу четыре пары — основную и сменную для каждой дочки.

Первый новый кардиган за 8 лет

Впервые стильный кардиган за 1,5 тысячи рублей для дочки–старшеклассницы приобрела мама Рузиля Ахметшина.



— Только в этом году вздохнули с облечением — закрыли ипотечный кредит за квартиру. Каждый месяц на протяжении 10 лет выплачивали по 18 тысяч рублей за кредит. Как раз дочка пошла в школу, когда купили квартиру. До этого в магазины не заходили и даже брендов не знали. И, похоже, дорого купили кардиган, — переживала она, сравнивая цены в двух салонах.

Семья Амировых рассказала, что расходы на подготовку ребенка-второклассника к школе составили 15 тысяч рублей.



— Сюда входит как минимум две рубашки, их хватает на полгода. Это 1 тысяча рублей. Брюки. Обувь в школу, на физкультуру, допзанятия — это около 6 тысяч рублей. Купили нормальный портфель за 5 тысяч рублей. Он должен быть с каркасом, а не мягким вещмешком за 1,5 тысячи рублей, — заявил папа Тимур.

В поисках школьной формы родители объезжают почти все магазины Казани. Фото: Ринат Назметдинов

По его словам, форма обошлась в 5 тысяч рублей, так как заказывали через школу. «Этих 10 тысяч хватило на рубашки, кроссовки, ботинки и штаны», — заключил папа. Тут же можно было увидеть кроссовки по 700 рублей, но покупателей на них было немного.

Рядом с сетевыми ретейлерами появилась в продаже школьная форма от поволжской швейной фабрики, признанной финалистом конкурса «Школьная форма» от Минпромторга РФ. Но цены на нее кусались — достаточно сказать, что один пиджак на маленькую девочку ростом в 128—130 см обходится в 4,5 тысячи, а плиссированная юбка — от 3,6 тысячи рублей.



— Зачем покупать дорогие вещи на детей. Они из них быстро вырастают, — говорили мамочки и уходили без покупки.



— К 1 сентября надо готовиться заранее: покупать на распродажах маркетплейсов. А если начнешь за месяц готовиться, то переплатишь в два раза и купишь фуфло, — заметила мама Альбина Каримова.



По ее словам, «путинские» 10 тысяч, можно сказать, свалились с неба, поэтому не стоит жаловаться на дороговизну.



По словам опрошенных родителей, дешевые канцтовары они не покупают, так как те, как правило, низкого качества. Фото: Луиза Игнатьева

Во сколько обойдутся канцтовары

Самый большой выбор канцтоваров устроила известная федеральная торговая сеть, основной формат которой — продуктовый гипермаркет. Еще на входе выделена огромная зона, где можно выбрать тетради от 3,99 до 56 рублей, ручки — от 6 до 120 рублей, пластилин — от 34 до 260 рублей, карандаши — от 13 до 360 рублей.



Конечно, товары с самими низкими ценами на нижней полке, а на уровне глаз — самые высокие ценники. Подорожали ручки шариковые, если раньше шесть штук отпускали за 38 рублей, то сейчас четыре штуки за 49 рублей. Простые карандаши подскочили в цене с 9 до 18 рублей, линейка деревянная 15 см — 8,49 рубля, теперь длина линейки увеличилась до 20 см, а цена выросла до 13 рублей. Пенал был за 53 рубля, а сейчас — от 85,66 рубля.

Но чаще всего родители берут для детей пенал-книжку — 297 рублей. Если постараться, то можно найти предложения до 98 рублей. По словам опрошенных родителей, дешевые канцтовары они не покупают, так как те, как правило, низкого качества.



Таким образом, если сложить все расходы, получается, что собрать ребенка в школу этим летом обойдется в 12—15 тысяч рублей, тогда как в прошлом году можно было уложиться в 7 тысяч рублей.