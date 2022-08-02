Ябанджи среди чужих: герои. Писательница и журналистка Айзиряк

Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть 14-я

Фото: Радиф Кашапов

В путешествии по Анатолии мне встречались и потомки татар, которые перебрались сюда после первой российской переписи, стремясь сохранить свою веру, и тех, чьи дедушки-бабушки переехали после революции, а также те татары, которые прибыли сюда вовне из России. Есть еще «новые турецкие татары», которые оказались в Турции несколько лет назад. Среди них опять же есть разные люди. Кто-то только за рубежом начал осознавать, что он представитель определенного народа — татар. А кому-то повезло, как Айзиряк Гараевой-Акчура — переехав в Эскишехир, она оказалась в центре местной татарской диаспоры.

Дом у сахарного завода

Когда я собрался в поездку в Турцию с целью изучить турецких татар, я сразу начал писать Айзиряк апе. Она ведь тоже журналист «Реального времени», причем автор, который писал на наш сайт по-татарски. Вот, к примеру, ее статья, как проходит месяц рамадан в Стамбуле. Или отчет о поездках по трем деревням в Турции: Османие (она же Корыхоек), Бёгрюделик, и Икепенар. Все они основаны приехавшими в страну татарами. Или интервью с мебельщиком Газиз абыем и директором анимационной студии Мустафой Явуз Гулем.

С мужем Якупом она живет в частном секторе Эскишехира. Дома здесь строили для рабочих сахарного завода. Рядом еще есть большой сад этого завода. Когда идешь вдоль речки Порсук (Барсук), то и дело набережная переходит в небольшие парки. Очень удобно. Еще есть отдельный Остров влюбленных, а также небольшая калитка, через которую пускают только тех, кто к этому заводу имеет отношение.

Якуп Акчура ездит по городу на потрепанном мини-вэне, в который, если надо, влезает весь актив местной культурной организации. Он знает почти всех моих казанских знакомых.



Словом, только я приехал в город, как уже списались — вот и сижу, пью чай с молоком. В Татарстане никогда особо не пил так, а тут захотелось.

Речка Порсук (Барсук), Эскишехир. Фото: wikipedia.org

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Айзиряк Гараева родилась в Актанышском районе, писала в юности в районные газеты, в «Сабантуй», в «Ялкын», потом начала работать в «Шәһри Казан», также была корректором. С начала нулевых она продвигает и свое прозаическое творчество. И драматургическое — на «Яңа татар пьесасы — 2009» ее пьеса «Әнине төшемдә күрдем» получила второе место. С 2012 года работала в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ. А потом вышла замуж и уехала в Турцию. В 2021 году уже у Гараевой-Акчура вышла в Казани книга повестей, рассказов, очерков «Ипекәй». Еще она развивает Youtube-канал, правда, теперь просмотры с него особо не монетизируешь — смотрят-то из России.

Мне нравится ее повесть «Истанбул малае» («Стамбульский мальчик»). Это пестрая, начиненная мелочами, фактиками, запахами, суматохой, эмоциями история ребенка, которая завершается пока что 1982 годом, так что в планах возможно продолжение. Повесть печатал «Казан утлары», так что текст можно найти на их сайте.

У нее муж из этого города, так что Айзиряк говорили, что она, вероятно, просто рассказала про его жизнь. Но на самом деле в биографии татарского пацаненка, живущего в мультикультурном районе Фетхие, смешалось множество событий из жизни разных людей. Переехав в Турцию, Айзиряк не только знакомилась с людьми, но и записывала их истории. Я вот хочу сделать из этаких записей фильм. А она сочинила множество крупных и малых текстов.



«Здесь перемяч — это признак татарскости»



Я спрашиваю у нее про то, что не мог понять за два месяца работы в Турции. К примеру, почему так вышло: люди уехали из России, чтобы оставаться татарами, а теперь дети не говорят на языке дедов? Даже боязно у них самих такое узнавать.



— Если посмотреть на приехавших до революции, они хотели сохранить веру, — отвечает Айзиряк. — И этого добились, сохранили веру, ценности. У нас ведь были свои трудности в этом плане. А здесь люди жили по вере, воспитывали детей. С другой стороны, они все равно молодцы. 5-6 поколение — у них есть татарскость. Знание языка — это другое... Хорошо бы, конечно, если бы знали. Но у них есть то, что они знают: они — татары.

Да-да, говорю, татары себя проявляют. Я-то за язык беспокоюсь, а каляпуш не могу носить, а они сабантуи проводят, пекут перемячи.

— В Татарстане это может казаться обычным делом, там хозяйка перемячи по три раза в неделю печет. А здесь ведь другая еда тоже есть. Поэтому здесь перемяч — это признак татарскости, — объясняет Айзиряк. — Или вот кош теле — они учат друг друга его делать, передают рецепт из поколения в поколения.

Каждый по-своему проявляет свою идентичность, говорит журналистка и писательница.

— Не может каждый стать ученым или проявить себя в литературе. Вот он и делает кош теле, варит суп — это ему важно.