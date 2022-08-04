«Синтез» готовится к Спартакиаде сильнейших и новому сезону

Команду покинули четыре игрока, которых заменили честолюбивые дублеры

Действующие чемпионы страны — волейболисты «Синтеза» — вышли из отпуска и приступили к тренировочному процессу. Главный тренер команды Реваз Чомахидзе пообщался со спортивной редакцией «Реального времени» в рамках прямого эфира газеты.

«Руководство клуба приняло решение об омоложении команды»

— Реваз Баадурович, каковы изменения в составе и как началась подготовка к новому сезону?

— Межсезонье получилось несколько более продолжительным по сравнению с обычной практикой. Зато у ребят появилась возможность хорошо отдохнуть, и сейчас начали подготовку. Пока команда находится на свой базе в бассейне «Оргсинтез», и с большой долей вероятности мы так и останемся в Казани до конца первого этапа подготовки. Разве что выедем на спарринги с кем-то уже перед стартом Спартакиады сильнейших, начало которой запланировано на 20 августа. Правда, пока что это не утверждено, поскольку зависит не только от нас, но и от наших спарринг-партнеров.

После более чем удачного прошлогоднего сезона руководство клуба приняло решение об омоложении команды, при этом сделав упор на воспитанников казанской школы водного поло, дав им возможность более полно проявить себя в матчах Суперлиги, какой возможности у них до этого времени не было. Это необходимо, чтобы получить информацию об их готовности к испытаниям на высоком уровне, в том числе в международных соревнованиях в будущем.

По персоналиям: ушли вратарь Евгений Костров, полевые игроки Игорь Бычков, Алексей Рыжов-Аленичев, Роман Шепелев. Шепелев продолжит карьеру в берлинском «Шпандау 04», о Рыжове-Аленичеве я слышал, что он свою карьеру закончил. Насчет Игоря Бычкова я слышал, что им интересовался греческий клуб. Как закончились переговоры, я не знаю, как и дальнейших планов Кострова.

Фото: Ринат Назметдинов

После более чем удачного прошлогоднего сезона руководство клуба приняло решение об омоложении команды, при этом сделав упор на воспитанников казанской школы водного поло

— Логичен вопрос по вратарской линии, где оставался Игорь Чирков. Или там уже подключается Владислав Сергеев из второй команды?

— Да, у нас два молодых голкипера, при этом Чирков уже является членом сборной России, ну и перспективный Сергеев дает основания полагать, что эта линия у нас более чем закрыта.

— Будут ли принимать участие в сборной Татарстана на Спартакиаде сильнейших ватерполисты, уже покинувшие «Синтез»?

— Как тренер, я не советовал бы руководству клуба привлекать к турниру тех, кто уже ушел. Думаю, что произошедшие изменения очень важны для будущего клуба, соответственно, нужно начинать работу с тем составом, который есть. Но это лично моя точка зрения, которую нужно подтвердить на общем собрании клуба.

Если говорить об изменениях в других командах, то пока все на уровне слухов. Судя по ним, произошло множество изменений, поступает масса информации всевозможного толка. Но сейчас я даже не уверен в том, по какой системе пройдет следующий чемпионат России, у нас нет положения на него и не все команды подтвердили свое участие. Повторюсь, пока конкретики нет.

Фото: Максим Платонов

Чирков уже является членом сборной России, ну и перспективный Сергеев дает основания полагать, что эта линия у нас более чем закрыта.

«На Спартакиаде сильнейших необходимо обкатывать новый состав команды»

— По Спартакиаде сильнейших: я связывался с представителями сборной Красноярского края, и мне ответили, что ее состав будет наполовину из студентов, наполовину из молодежной команды, выступавшей в первенстве России. Полагаю, таким же образом поступят еще в нескольких командах. То есть, Спартакиада грозит превратиться в соревнование профессионалов из команд мастеров и чистых любителей?

— По всей вероятности, так и будет, из-за чего составы команд предстанут очень разношерстными. Однозначно это не станет соревнованием высшего спортивного уровня, но какой бы состав ни собрался на Спартакиаде, нам необходимо начать обкатывать новый состав нашей команды. Тем более что несколько сильных сборных все равно соберется, как и на чемпионате страны. Будем готовиться и выкладываться по максимуму.

— Завершились «Игры дружбы», где не было стартов для ватерполистов, хотя мужские сборные России в этом году отобрались и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. Каким образом будет компенсироваться потеря этих и других международных стартов для ватерполистов России?

— Вопрос, конечно же, не ко мне, но, соглашусь, нам гарантирован недостаток игровой практики, который хотелось бы компенсировать (тут надо отметить, что впервые за много лет Россия будет лишена стартов на еврокубках, — прим. ред.)

— С другой стороны, если бы российские сборники стартовали на чемпионате мира, то сейчас готовились бы к чемпионату Европы и вам пришлось бы выйти на первый сбор в крайне усеченном составе.

— Да, совершенно верно. Но, к счастью, в Казани прекрасно работает детско-юношеская школа, благодаря чему мы представлены на чемпионате страны сразу двумя командами. Соответственно, если бы у нас наблюдался недостаток игроков для тренировочного процесса, мы бы компенсировали их молодыми игроками, что стало бы возможностью для меня уделить им побольше внимания.

Фото: Максим Платонов

«Будущий сезон станет одним из самых больших вызовов»

— Россия как в политике, так и в экономике перестраивается на сотрудничество со странами Азии, Африки. Говоря конкретно о водном поло, с кем мы могли бы сотрудничать на этих континентах?

— Когда мы выходим за уровень национального чемпионата, то мне сложно обсуждать эти темы. Отсылаю вас к одному из моих ответов, что это больше вопрос федерации водного поло России. Что касается игроков нашей команды, могу отметить, что будущий сезон станет одним из самых больших вызовов в карьере множества ватерполистов, что будет связано с острой нехваткой игровой практики. Этот же вопрос будет остро стоять для главного тренера сборной, и федерации нужно по возможности нивелировать эти проблемы, каким-то образом проводя больше игр высокого уровня. Мне сложно сказать — с кем мы будем сотрудничать на международном уровне, но общий вектор я обозначил.

— От дел российских давайте перейдем к международным. Завершилась «Мировая лига», что смотрели, как воспринимали этот турнир?

— Не хочу показаться очень критичным, но выскажу предположение, что пока что не было водного поло высочайшего уровня как на чемпионате мира, так и на «Мировой лиге», из-за чего последний турнир показался несколько второстепенным. Тут надо пояснить, что скоро чемпионат Европы, и для многих команд он стоит в приоритете. Поэтому менялись составы, где-то лидерам давали отдыхать, пробовали новичков, поэтому итоги турнира не отражают реальное положение сил в мировом водном поло. Отсюда целый ряд непривычных результатов.

Фото: Максим Платонов

Будущий сезон станет одним из самых больших вызовов в карьере множества ватерполистов, что будет связано с острой нехваткой игровой практики.

«В планах создание команды мастеров на базе СФУ»

В дополнение к интервью Реваза Чомахидзе хочется напомнить, что в водном поло состоялась жеребьевка Спартакиады сильнейших, которая оставила целый ряд вопросов. Понятно, что участниками мужского турнира должны были стать Астрахань, Волгоград, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Но откуда в числе участников команды Краснодара, Красноярска, Ростова-на-Дону, Челябинска, это кто? И почему официальный сайт федерации водного поло России называет Краснодарский край — областью?

Ответ по команде Красноярского края «Реальному времени» дал президент местной региональной федерации Александр Чащин: «Наша сборная будет составлена из ватерполистов Красноярска и Норильска, выступавших в разное время на Спартакиадах учащихся и молодежи. Команды мастеров у нас нет, проблема эта наболевшая, поэтому по окончании спортшкол ребята уезжают в регионы, где можно продолжать играть в водное поло: в Москву, Казань, Питер. Подобным образом наш регион подпитывает сильнейшие центры аж с 1961 года, я сам в числе семи норильчан играл в одном из первых составов казанского «Синтеза», отучился в местном институте.

Хотя в планах есть создание команды мастеров на базе СФУ, Сибирского федерального университета, где играли бы в основном студенты. Схожее положение и в Краснодаре, Новосибирске, Томске, Челябинске».

Да, Александр Чащин, Вилор Эрлих и пятеро их земляков семидесятые годы прошлого века помогали становлению «Синтеза». В том числе и поэтому мы переживаем за не чужой для ватерпольного Татарстана Красноярский край, желая, в свою очередь, появления там команды. Кстати, по слухам, старт сборной Ростовской области на Спартакиаде сильнейших станет некой презентацией новой команды мастеров, которая организуется в этом регионе.

Джаудат Абдуллин