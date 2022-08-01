День в истории: открытие первой в провинции Казанской гимназии и первые позывные радио «Маяк»

Чем примечательна дата 1 августа?

Фото: Первая казанская гимназия / pastvu.com/

Сегодня, 1 августа, в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Также 1 августа — это профессиональный праздник сотрудников инкассации. 1 августа 2012 года во многих городах России и стран ближнего зарубежья впервые состоялся флешмоб женственности — в нем участвовали около 1500 человек в 90 городах 9 стран. Его организатором стала блогер и писательница Ольга Валяева. Через 5 лет к нему присоединились уже 314 городов из 28 стран. В этот день Петр I своим указом положил начало добыче железной руды и меди. В Казани же по указу дочери Петра — Елизаветы I — открылась первая гимназия для детей дворян и разночинцев. Также 1 августа начала свою работу радиостанция «Маяк», а на экраны кинотеатров вышла первая кинолента режиссера Гая Ричи, принесшая ему мировую известность. 1 августа в разные годы родились историк права, ректор Императорского Казанского университета в 1906—1909 годах Николай Загоскин; знаменитая тетя Валя — ведущая программы «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши» — диктор телевидения Валентина Леонтьева; автор «Моби Дика» Генри Мелвилл; французский кутюрье, который первым одел женщину в смокинг, Ив Сен-Лоран; известный в Татарстане бизнесмен, мультимиллионер, государственный и политический деятель, депутат Госдумы четырех созывов, член думского комитета по аграрной политике Айрат Хайруллин. В этот день не стало Яна Винецкого — журналиста, писателя и переводчика, который возглавлял отдел литературы и искусства в газете «Советская Татария», российского пианиста, одного из величайших музыкантов XX века Святослава Рихтера. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

Первая гимназия Казани — «для размножения наук»

1 августа 1752 года в татарской деревне Утыз Имян Чистопольского уезда Казанской губернии (сейчас это Черемшанский район) родился будущий поэт-суфий, ученый, просветитель и религиозный деятель Габдрахим ибн Усман аль-Булгари. В исламском мире он известен как ученый, восстановивший утерянные фрагменты древнего Корана. Своих родителей он лишился в младенчестве, на воспитание мальчика взяли родственники, в родной деревне он начал рано учиться в медресе у муллы Вильдана. Габдрахим быстро и успешно освоил предметы и сам стал учителем медресе. Чтобы узнать больше, он уезжает в село Татарская Каргала Оренбургской губернии, где действовал крупнейший на Южном Урале комплекс мусульманских учебных заведений. Затем свое образование он совершенствовал в Бухаре и там же начал реставрацию древнего Корана, который, согласно преданию, принадлежал третьему праведному халифу Усману ибн Аффану. Сохранились около 60 произведений Габдрахима Утыз-Имяни, из которых более половины поэтические, остальные — научные работы по лингвистике, философии и теологии.



Фото protatarstan.ru

1 августа 1758 года «для размножения наук» в Казани по указу Елизаветы I была открыта гимназия для дворян и разночинцев. Она стала первой в провинции и долгое время оставалась единственной после Петербурга и Москвы. Создали ее по инициативе куратора Московского университета Ивана Шувалова, гимназия находилась в ведении университета, получив оттуда свой Устав, первых учителей и организаторов. Первыми учениками стали всего 14 человек, потом их численность выросла до 25. В следующем учебном году гимназия набрала уже 120 человек. Возглавил учебное заведение асессор Московского университета, академик Михаил Веревкин, в то время он был известным писателем-просветителем. В середине 20-х годов XIX века гимназией некоторое время руководил и историк-романист Иван Лажечников. В 1769 году вышел указ о создании при Казанской гимназии класса татарского языка «с целью подготовки чиновников для работы в восточных районах страны, переводчиков на таможнях и в государственных учреждениях Поволжья и востока страны». Гимназия стала единственной, где кроме русского изучали еще арабский и другие восточные языки. Учителем татарского был назначен переводчик казанского адмиралтейства Сагит Хальфин, которому был официально присвоен чин губернского переводчика.

1 августа 1948 года родился второй председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. В 1972 году после окончания вуза он стал работать инженером в КХТИ, затем в его послужном списке была работа в отделе пропаганды Татарского обкома ВЛКСМ, позже он возглавлял Казанский филиал Центрального музея В.И. Ленина, НКЦ «Казань», был замначальника Управления культуры Казани, а в 2002 году его избрали председателем исполкома Всемирного конгресса татар, с 2017 по 2020 годы он являлся его руководителем, а с сентября 2020 года — советником этой общественной организации.

Фото: Максим Платонов

1 августа 2021 года «Реальное время» отправилось на остров-град Свияжск, чтобы посмотреть спуск на воду уникального судна — струга. Именно оно изображено на гербе острова. Идея соорудить этот судно принадлежала директору архитектурной мастерской «Старая Казань» и главному архитектору Свияжского музея-заповедника Павлу Тиняеву. Спускали струг как в старину — тянули его лямками по валкам вдоль улицы Московской до берега. 7—8 августа струг стал участником фестиваля волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Впервые он прошел в 2019 году, когда несколько человек, в том числе и Тиняев, организовали встречу для таких же, как они, «лодкостроителей».

Первые позывные радиостанции «Маяк»

1 августа 1700 года император Петр I своим указом учредил Приказ рудокопных дел, что положило начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле. К концу царствования Петра I страна уже вела активную торговлю русским железом и медью за границей.

Фото wikipedia.org

В ходе экспедиции 1849—1855 годов в устье реки Амур 1 августа 1850 года был основан Николаевский пост — город Николаевск-на-Амуре. Тогда во время торжественной церемонии подъема русского флага Геннадий Невельский от имени русского правительства заявил китайским официальным представителям, что «весь Приамурский край до корейской границы, с островом Сахалин, составляют российские владения». Первыми поселенцами будущего города стали шести человек, которые жили в простой якутской избе. Однако в декабре 1850 года действия Невельского Особый комитет расценил как «дерзкие и противные высочайшей воле». В результате Николаевский пост решено было ликвидировать, а Геннадия Невельского разжаловать в матросы. Его спас Николай Николаевич Муравьев, сумевший доказать Николаю I необходимость скорейшего освоения Приамурья. Именно по этому поводу императором была сказана знаменитая фраза «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».

Ровно в полночь 1 августа 1964 года жители СССР услышали первые позывные радиостанции «Маяк» — знаменитые «Подмосковные вечера». Новая информационно-музыкальная станция с круглосуточным вещанием быстро стала популярной. Свою роль сыграла концепция радиостанции — короткие, пятиминутные, выпуски новостей выходили в эфир каждые полчаса, а между ними — музыкальные передачи и концерты. В конце 1980-х на радиостанции появилась четырехчасовая «Панорама Маяка» и популярные «Концерты по письмам».

Фото wikipedia.org

Открытие кислорода и первый фильм Гая Ричи

1 августа 1774 года английский химик Джозеф Пристли открыл кислород. Этот важный химический элемент он получил путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Для этого ученый с помощью мощной линзы направил на соединение лучи солнца. Однако Пристли сначала не понял, что открыл новое простое вещество — он считал, что получил одну из составных частей воздуха, назвав этот газ «дефлогистированным воздухом». Об этом он сообщил своему коллеге французскому химику Антуану Лавуазье. Спустя год, в 1775 году, Лавуазье установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах.

1 августа 1998 года в прокат вышла черная комедия британского режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Она стала первой полнометражной лентой в его режиссерской карьере. Если британские критики дали фильму неоднозначные оценки, назвав его подражанием «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино, то в мировом прокате лента собрала 25 миллионов долларов при бюджете в $1 млн, что для Англии было большим успехом. В главных ролях были неизвестные актеры. Кстати, свою первую кинороль в «Картах...» получили ставшие сегодня известными во всем мире Джейсон Стейтэм и Винни Джонс, который до съемок в ней был футболистом, игроком клуба «Челси» и капитаном сборной Уэльса. Английская идиома lock, stock and barrel (ружейный замок, цевье и ствол — составные части ружья) означает «все и сразу», а идиома smoking gun — дымящееся после выстрела ружье — железную улику, неопровержимое доказательство. Фильм познакомил режиссера с будущей женой Мадонной.