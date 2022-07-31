День в истории: заработал «Нижнекамскнефтехим», началась эпоха «хрущевок» и приватизация

Чем примечательна дата 31 июля?

Фото: Фото пресс-службы «Нижнекамскнефтехима»

Сегодня, 31 июля, в Иране празднуют День донора. 31 июля в Казани открылся стадион «Динамо», был основан «Нижнекамскнефтехим», принята Государственная программа приватизации государственной и коммунальной собственности, в СССР начали строить «хрущевки», а в Великобритании появилась своя Коммунистическая партия. В этот день родились: певица Эдита Пьеха, писательница Джоан Роулинг, один из авторов «Тома и Джерри», продюсер Фред Куимби. Умерли: филолог Гибад Алпаров, математик Николай Бернулли, композитор Ференц Лист. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

А «Динамо» бежит?

31 июля 1927 года в Казани на месте Апанаевского сада открылся стадион «Динамо» одноименного спортивного общества, которое появилось в СССР в 1923 году для сотрудников ОГПУ-НКВД. Автор проекта стадиона — более известен как театральный сценограф Петр Сперанский (по его идеям ставили спектакли в театре оперы и балета). Правда, от его проекта остался только фасад, на который были вынесеныы ребра конструктивных опор здания. Подобный прием начнут повторять только в 1970-х.

Физкультурный парад на стадионе «Динамо», конец 1920-х. Фото pastvu.com

31 июля 1936 года скончался Гибад Алпаров. Выпусник медресе «Галия» в Уфе, он преподавал на курсах и писал в газеты-журналы, а позже разрабатывал казахскую и туркменскую орфографию, составлял учебник туркменской грамматики. Что касается татарского, Алпаров написал книгу «Татарская грамматика на формальной основе. Опыт научного исследования нашего языка». Выступал против латинизации — в 1927-м выпустил орфографический словарь татарского языка на основе арабской графики.

31 июля 1967 года — день рождения производственного объединения «Нижнекамскнефтехим»: тогда центральная газофракционирующая установка химкомбината выдала первые тонны товарного пропана, бутана, изобутана, изопентана, пентана и гексана. Продукция отправилась железной дорогой в Омск и Уфу. Сейчас ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков.

Фото ukrbona.ru

31 июля 1992 года на заседании Верховного Совета республики была принята Государственная программа приватизации государственной и коммунальной собственности РТ на 1992 год — и на перспективу до 1995 года. Индивидуальные приватизационные чеки в Татарстане появились 1 августа 1993 года, с номиналом в 30 тысяч рублей, выдавали их каждому жителю РТ.

31 июля 2021 года «Реальное время» писало о семинаре в КГАСУ, посвященном татарстанским агломерациям. В частности, президент РТ Рустам Минниханов не оценил тогда идею постройки двухуровневых дорог и настоял на создании мощных промышленных зон в районе Казани: «У нас на периферии людей не останется, вся Россия будет сконцентрирована в агломерации. Это глубочайшая ошибка. Строить только жилье, не создавая какие-то промышленные зоны, — неправильно. Вот эти вопросы надо рассмотреть».

Фото: tatarstan.ru

Санузел совмещен, газовая колонка



31 июля 1937 года на севере Франции, в городке Нуайель-су-Ланс родилась Эдита Пьеха. Мультиязычная певица последние годы удивляла интернациональными проектами — ее песню «Наш сосед» пели на итальянском, английском и французском. По ее биографии был снят сериал «Рожденная звездой». В прошлом году Эдита Станиславовна объявила об окончании концертной деятельности.



31 июля 1957 года вышло постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», в стране началась эпоха «хрущевок», которые, согласно раннему постановлению «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», были лишены примет сталинского ампира вроде арок и колонн, все ради снижения стоимости жилья. Для многих советских семей они стали первым индивидуальным жильем после бараков и коммуналок. Сейчас планы относительно реновации «хрущевок» в Казани туманны.

Фото wikipedia.org

Коммунисты всех стран, юнайтед!



31 июля 1920 года появилась Коммунистическая партия Великобритании. У одной из ее основательниц, Британской социалистической партии, уже было место в парламенте, а через год мест стало два. Ряды коммунистов поредели после Венгерского восстания 1956 года. В юности в КПВ состояла актриса Тильда Суинтон. Окончательно же история КПВ закончилась в 1991-м с созданием партии Демократические левые.



31 июля 1965 года родилась Джоан Роулинг. Автор книг о Гарри Поттере. Последняя ее работа — сценарий в соавторстве со Стивом Кловисом к фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», премьера которого была перенесена на полгода из-за пандемии, замедлившей процесс съемок. Также в нем не снялся Джонни Депп, которого студия Warner Bros попросила отказаться от роли волшебника Грин-де-Вальда.