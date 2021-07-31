«Никакие вылетные трассы нас не спасут»

В КГАСУ обсудили, как спасать периферии больших городов

Не оценил идею постройки двухуровневых дорог и настоял на создании мощных промышленных зон в Казанской агломерации президент РТ Рустам Минниханов на научно-проектном семинаре «Развитие агломераций и транспортной инфраструктуры РТ», который прошел в пятницу в КГАСУ.

Почему Челнам и Альметьевску нужны рельсы

Семинар, на котором присутствовали несколько глав татарстанских городов, в частности мэры Челнов и Альметьевска, провела кафедра строительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ. Весной она открыла в университете научно-образовательный и проектный центр территориально-производственного развития городов. Работающий тут же научно-исследовательский и проектный центр «Интерра» занимается сейчас генпланом Набережных Челнов.

Как пояснил «Реальному времени» мэр Челнов Наиль Магдеев, его примут в 2023 году. Идеи, озвученные заведующим кафедрой градостроительства Александром Дембичем, показались ему интересными.

Дембич, в частности, предложил организовать рельсовый внутриагломерационный транспорт — и в Камской, и в Альметьевской агломерациях. Таким образом, изо всех городов вокруг Челнов будет обеспечена 30-минутная доступность — в списке пунктов крупные промышленные ядра: «Аммоний», «Алабуга», КАМАЗ...

А вот идею перевести мощности предприятия «Челны — Бройлер» и построить на их месте жилье Магдеев переадресовал его владельцам. Зато отметил, что перспективы постройки есть на территории завода силикатного кирпича.

Как пояснил «Реальному времени» мэр Челнов Наиль Магдеев, генплан города примут в 2023 году. Фото: Максим Платонов

Но эти идеи были озвучены уже ближе к концу насыщенного семинара. А сначала Юрий Кузнецов, генеральный директор Агентства по социально-экономическому

развитию агломераций, рассказал о ситуации с «компактными скоплениями населенных пунктов» в России. В частности, сейчас с ними связано 16 пилотных проектов развития. Есть указ президента РФ об утверждении основ государственной политики регионального развития. Внесены изменения в бюджетный кодекс РФ относительно горизонтальных трансфертов, то есть субсидий из одних региональных или местных бюджетов другим — в целях софинансирования расходных обязательств. Существует даже проект закона «О городских агломерациях».

Пользы от агломераций немало, подчеркивал Кузнецов. К примеру, это экономия бюджетных средств, когда несколько муниципальных образований могут покупать услуги оптом. И, конечно, развитие дорожно-транспортной структуры.



При этом закон должен учитывать разницу местных бюджетов и трудности в их консолидации. К примеру, это касается случаев, когда люди ездят работать из пригорода — а значит, их НДФЛ достается городу.

— А значит, бюджета пригороду не хватает, — резюмировал Кузнецов.

Есть проблемы и в несимметричности полномочий у различных муниципалитетов и неготовности их руководителей договариваться. Сейчас, к примеру, трудно создавать межмуниципальные объекты, поскольку нельзя передать на это средства.



Юрий Кузнецов, генеральный директор Агентства по социально-экономическому развитию агломераций, рассказал о ситуации с «компактными скоплениями населенных пунктов» в России

Пушка или гаубица?

Не разработав эти понятия и не решив проблемы, развивать комплексы населенных пунктов невозможно. Это весьма художественно описал Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики. Он привел два примера массовой застройки. Первый — это «пушка», когда уплотняется застройка в агломерационном ядре.

— Но тогда нужно ограничивать пользование автомобилями, вплоть до введения car free development (свободной от машин застройки, если переводить с английского), — отметил Блинкин.

Второй вариант — «гаубица»: осваиваем агломерационную периферию с преобладанием односемейных домов. Но тогда у всех должны быть автомобили. А дорожная сеть — не менее 6 км на 1 квадратный километр территории.

Ну а третий, более привычный опыт — плотная застройка в картофельном поле. И гаубица на картине Блинкина сворачивается узлом.

— А эта пушка не стреляет вообще. Как только появляется такая застройка, сразу возникает вопрос, как людей возить. А столько построить трамваев невозможно. И машин разместить...

Не решив проблемы, развивать комплексы населенных пунктов невозможно. Это весьма художественно описал Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики

Про транспортную доступность подробно поведал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, причем он рассказал только о развитии автомобильных дорог. В Казанской агломерации должно быть построено 62,8 км платных дублеров, указал министр. А еще их соединений — целых 17,5 км. Это, в частности, дублер Горьковского шоссе, Вознесенский тракт, дублер Оренбургского тракта. В Казани плотность дороги — всего 1,33. А вот в Токио — 10,6. А в Москве — 5,5! То есть получается, что дорог в столице Татарстана все-таки мало.



Так что Ханифов озвучил идеи строить не только одноуровневые, но и двухуровневые дороги с эстакадой и перехватывающей парковой. Их ориентировочная стоимость — 3,55 млрд за километр.

— Платные вылетные трассы должны быть изолированы от городского потока, а их соединение позволит беспрепятственно добраться из одной части города в другую, — указал Ханифов. Он предложил схему постройки этих трасс с привлечением 30% в виде денег инвесторов, а 50% — средств из федерального бюджета.



Фарит Ханифов озвучил идеи строить не только одноуровневые, но и двухуровневые дороги с эстакадой и перехватывающей парковой

«Никакие вылетные трассы нас не спасут»

Развитие пригородных территорий — важнейший вопрос, согласился Рустам Минниханов, приведя в пример ситуацию с застройкой Лаишевского и Пестречинского районов:

— Жилье построили, какие-то транспортные вопросы решили, социальные. А люди где будут работать? Все в город будут ездить? Образовательные центры также надо создавать. Мы были в Японии, там пять точек притяжения создали. Наверное, нам тоже надо понимать, как это происходит. Никакие вылетные трассы нас не спасут, и двухэтажные дороги, — отрезал президент. — У нас на периферии людей не останется, вся Россия будет сконцентрирована в агломерации. Это глубочайшая ошибка. Строить только жилье, не создавая какие-то промышленные зоны, — неправильно. Вот эти вопросы надо рассмотреть.

Президент отдельно указал на то, что между Казанью и Зеленодольском нужно создавать мощные промышленные зоны. Иначе все жители Большого Зеленодольска и окрестностей районов будут ездить в Казань. То же касается Лаишево — эту ремарку он адресовал тут же вскочившему главе района.

— Мы выдаем землю. А строят как попало. Нет стандарта. Стыд, позор! — продолжил Минниханов, напомнив, что сейчас таким горе-строителям нужно выдавать «10 соток минимум». — Он построил, убежал, он денег заработал. А проблемы оставил городу!

Семинар, на котором присутствовали несколько глав татарстанских городов, провела кафедра строительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ

О развитии стыковых зон Казани и муниципалитетов говорил и Дембич: это, к примеру, могут быть кампус агроуниверситета в Иннополисе, агропромышленный комплекс в Пестречинском районе, логистический комплекс в Бирюлях, мусороперерабатывающий завод в Самосырово...

— Стыковые зоны очень важны, и они начинают развиваться в первую очередь. Необходима хорошая транспортная доступность рабочих мест и их организация непосредственно в местах проживания людей, — сказал Дембич.