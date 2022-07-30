День в истории: Лобачевский — ректор Казанского университета, открытие «Лужников» и старт «Санта-Барбары»

Какими событиями примечательно 30 июля

Сегодня, 30 июля, Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. По данным Международной организации труда, в мире жертвами принудительного труда являются более 21 миллиона человек. 30 июля на пост ректора Императорского Казанского университета заступил математик Николай Лобачевский, Казань в очередной раз пострадала от крупного пожара, в СССР был принят декрет, запрещающий набатный звон, и постановление о ликвидации святых мощей. В Москве открылся стадион «Лужники», а в Америке изобрели кукурузные хлопья и стали показывать «Санта-Барбару». Родились чудотворец Серафим Саровский, декабрист Никита Муравьев, основатель американского автоконцерна Генри Форд, главный «терминатор» и борец с хищниками Арнольд Шварценеггер, «наемник Леон» — Жан Рено, певица и композитор Кейт Буш, главный тренер сборной России по гимнастике, воспитавшая плеяду чемпионок Ирина Винер. Не стало 30 июля 1-го канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка и кинорежиссеров Ингмара Бергмана и Микеланджело Антониони. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лобачевский у руля Казанского университета и один из крупнейших пожаров в Казани

30 июля 1827 года 33-летний ординарный профессор чистой математики Николай Лобачевский был утвержден ректором Императорского Казанского университета. По итогам голосования он получил 11 голосов «за» и три «против». Главным конкурентом Лобачевского был профессор Никольский, голоса «за» и «против» которого распределились поровну. Многие исследователи истории Казанского университета писали, что именно с этого момента для вуза настала светлая эпоха, длившаяся почти два десятка лет. В апреле 1845 года Лобачевского назначили управляющим Казанским учебным округом. Свой ректорский пост он передал профессору Карлу Фойгту.

Фото: Олег Тихонов

30 июля 1898 года в Казани произошел один из крупнейших пожаров, когда-либо случавшихся в городе. В XIX веке Казань была застроена в основном деревянными домами: к началу 1860-х годов из 3 332 строений 2 811 были деревянными. Поэтому пожары в ней, как правило, имели катастрофический характер: «Редко приходится видеть такой грандиозный пожар, как тот, который 30 июля истребил почти 300 домов в Казани», — писал современник событий 1898 года. Тогда огонь уничтожил около 270 строений, в том числе 44 каменных, в которых жило около 2 500 семейств. Пожар затронул дома на восьми улицах города, сгорели 15 построек, принадлежащих Обществу Московско-казанской железной дороги, полицейская будка №19, склад соли Бусыгина, дом Суворова, казармы Свияжского резервного батальона. Убытки страховых обществ от огня составили почти 850 тысяч рублей.

30 июля 1948 года в селе Усали Мамадышского района Татарстана родился национальный художник, автор шамаилей Нажип Наккаш (Исмагилов). Своим творчеством он возродил древний вид татарского изобразительного искусства — арабскую каллиграфию. Основам каллиграфии он учился у Баки Урманче. Художник пишет в разных стилях арабского письма и орнамента, при этом добавляет новое и истинно татарское в традиционное исламское искусство каллиграфии. Его эскизы украшают мозаичные панно мечетей Нижнекамска, Лениногорска, села Шингальчи и новое крыло мечети Марджани в Казани. Особенно популярны тугры Наккаша — личные и фамильные знаки, гербы — написанные арабским шрифтом. Авторству Нажипа Наккаша принадлежат более 1000 тугр. Также его работы не единожды были представлены на республиканских, межрегиональных и международных выставках и входят в фонд почти всех музеев Казани, некоторые работы находятся в частных коллекциях за рубежом.

Фото kzn.ru

30 июля 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ, по которому Казанский государственный университет был включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. КФУ стал третьим в своде вузов после Московского и Санкт-Петербургского университета. На данный момент крупнейший казанский вуз находится на 7-й строчке свода среди российских вузов. Всего в него включены 14 зданий высших учебных заведений страны.

30 июля 2021 года «Реальное время» сообщило, что в редакцию обратились обеспокоенные жители многострадального казанского поселка Куземетьево с жалобами на то, что владельцы участков первой береговой линии огородили свои дома заборами, попутно срубив деревья, но главное — перекрыв остальным доступ к Волге. Ранее возмущение сельчан вызвала вырубка леса весной и начало большого строительства на волжском берегу. Взять под особую охрану лес и залив Куземетьево власти пообещали к 2035 году, согласно Генплану Казани. Но к тому моменту охранять, возможно, будет уже нечего, считают жители поселка.

Постановление о ликвидации мощей и крупнейший стадион СССР

30 июля 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О набатном звоне». Согласно документу, запрещалось созывать население «набатным звоном, тревожными гудками, рассылкой гонцов и тому подобными способами с контрреволюционными целями». Виновные, а также их пособники отдавались под революционный трибунал.

30 июля 1920 года Советская власть приняла постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе», которые рассматривались как «орудие для затемнения сознания трудящихся», а также как средство извлечения доходов храмами и монастырями. Кампания шла в рамках реализации декрета 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Постановление предписывало полную ликвидацию мощей и передачу их в музеи, а «в случаях обнаружения шарлатанства, фокусничества, фальсификаций и иных уголовных деяний» отделы юстиции должны были возбуждать «судебное преследование против всех виновных лиц». За время действия постановления было совершенно 63 публичных вскрытия мощей, но было и множество неофициальных вскрытий без надлежащих протоколов. Мощи некоторых святых, в том числе мощи преподобного Серафима Саровского, были перевезены в Центральный антирелигиозный музей, открывшийся в 1929 году в женском монастыре Страстной иконы Божией Матери в Москве, а после сноса обители — в Музей истории религии и атеизма в закрытом Казанском соборе Ленинграда. Некоторые изъятые в музеи мощи русских святых были возвращены РПЦ в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Фото: Pravoslavie.ru

30 июля 1956 года в Москве был торжественно открыт Центральный стадион имени В.И. Ленина, который позже станут называть «Лужники». В этот день стадион собрал зрителей на футбольный товарищеский матч между сборными РСФСР и КНР. Спорткомплекс был построен за рекордно короткий для таких крупных объектов срок — за 450 дней. Место для строительства огромного спорткомплекса было выбрано довольно проблемное — обширная пойма Москвы-реки, сильная заболоченность. В те годы это была окраина Москвы, мало похожая на город, скорее на большую деревню. Само название этого района — Лужники — произошло от слова «лужа». Перед началом грандиозной стройки были снесены все имевшиеся там строения, 8 тысяч человек переселили в новые дома, под снос попала в том числе и Тихвинская церковь — памятник архитектуры XVIII века. На площадку завезли более 3 млн кубометров грунта и вбили 10 тысяч опорных свай. Одновременно большая арена стадиона могла вмещать около 101 тысячу человек. Кроме нее здесь же построили малую арену, бассейн, дворец спорта, детский городок. Центральный стадион имени В.И. Ленина многие годы оставался спортивной столицей всей страны. В 1980 году именно он принимал XXII летние Олимпийские игры.

Начало производства кукурузных хлопьев и первая серия «Санта-Барбары»

30 июля 1830 года во Франции завершилась вторая по счету революция, также известная как «Три славных дня». Революционерам удалось свергнуть с престола Карла Х и возвести на престол и провозгласить наместником королевства его дальнего родственника — герцога Орлеанского Луи-Филиппа. Таким образом, во французском королевстве прекратила свое правление ветвь Бурбонов, был установлен либеральный режим, что ознаменовало собой окончательное торжество буржуазии над земельной аристократией. 2 августа король Франции Карл отрекся от престола, а 7 августа был коронован «король-гражданин» Луи Филипп I. Последующие 18 лет его правления стали «золотым веком буржуазии».

Фото wikipedia.org

30 июля 1898 года американский врач Джон Харви Келлог и его младший брат Уилл Кэйт Келлог изобрели кукурузные хлопья. Однажды летом 1894 года братья занимались готовкой пшеничных коржей для обитателей санатория «Батл-Крик». В какой-то момент они оба ушли с кухни, а вернувшись, обнаружили, что забытая ими мука отсырела и испортилась. Имея довольно ограниченный бюджет, Келлоги попытались приготовить из нее тесто и, как обычно, пропустить его через валики. Вместо целого слоя у братьев получились мелкие хлопья, но их все же решили запечь. К удивлению братьев, в запеченном виде хлопья стали воздушными и обрели приятный хруст. Позже Келлоги экспериментировали с различными злаками и 30 июля 1898 года они решили, что наиболее удачная основа для хлопьев — кукурузная мука. В 1906 году Уилл Келлог основал компанию Battle Creek Toasted Corn Flake Company, позже переименованную в Kellogg’s.



30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ «Санта-Барбары» — вышла первая серия этой «мыльной оперы». На экраны 2 137 ее серий выходили почти 10 лет — до середины января 1993 года. Россиянам все их не показали, а трансляция началась только с 217-й серии в новогодние праздники 1992 года — в это время в США «Санта-Барбара» уже шла к финалу. Российский канал прекратил ее вещание через 10 лет на 2040-м эпизоде. Непоказанные с экрана ТВ серии поклонники этого сериала начали переводить своими силами.

Фото wikipedia.org

Исполнители ролей Келли, Сиси, Мейсона, Теда, Софии, Джины менялись несколько раз, а одну из своих первых ролей — Мейсона Кепвелла в детстве — здесь сыграл Леонардо Ди Каприо. У «Санта-Барбары» больше 20 американских теленаград Эмми, однако он был не так популярен на родине, как в России. В США сериал не поднимался выше десятой строчки рейтингов, а к началу каждой серии, особенно в первые годы, улицы сел и городов буквально становились безлюдными — все спешили увидеть, чем закончатся коварства Джины и когда Си-Си Кэпвелл выйдет из комы. К тому же название «Санта-Барбара» в России стало именем нарицательным — им стали называть длительные и запутанные отношения, семейные разборки и тому подобное.