Роберт Гилязиев: «Полагаю, что несколько месяцев повышения розничных цен на топливо не будет»

В ходе онлайн-конференции в прямом эфире «Реального времени» глава ГБУ «Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ» Роберт Гилязиев рассказал об энергоэффективности как о глобальном тренде и о мерах повышения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в РТ, качестве работы резервных топливных хозяйств республики, а также затронул тему качества и ценообразования моторных топлив на АЗС в Татарстане.

— Роберт Файзиевич, основные виды деятельности вашего ведомства — проведение мероприятий-работ по обеспечению качества реализуемых моторных топлив и обоснованности их цен на АЗС, по обеспечению подготовленности резервных топливных хозяйств к работам, участие в реализации программ повышения энергетической эффективности на территории РТ. Какую еще работу осуществляет ваше управление?

— Кроме вышеперечисленных видов деятельности, наше учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. Мы проводим предаттестационную подготовку персонала организаций, проводящих операции с ТЭР. Обучается электротехнический, теплотехнический персонал из числа административно-технических, оперативных, оперативно-ремонтных работников, у которых сроки переподготовки 5 лет. Экзамены после обучения они сдают в Приволжском Ростехнадзоре. Причем успешно. В течение года у нас обучаются более 500 сотрудников, в том числе и работники АЗС.

Кроме того, наше учреждение имеет электротехническую лабораторию, где на основании обращений мы проводим испытания электрозащитных средств — перчаток, галош, испытания электроинструментов. В 2021 году испытали более 1 100 защитных средств и инструментов. В первом полугодии текущего года уже провели более 500 испытаний.

Результаты мониторинга качества и цен на моторные топлива татарстанских АЗС можно уже несколько лет видеть на сайте ведомства. Фото: Ринат Назметдинов

Мы также проводим мониторинг АЗС, расположенных в республике. У нас более 1 050 таких станций, принадлежащих 200 владельцам. Мы проводим обследование этих АЗС на предмет соблюдения ими требований НТД по обеспечению качества реализуемых моторных топлив. Ведем постоянный мониторинг оптовых и биржевых цен моторных топлив, еженедельный мониторинг розничных цен моторных топлив на АЗС в республике и в регионах ПФО. Результаты мониторинга качества и цен на моторные топлива татарстанских АЗС можно уже несколько лет видеть на сайте ведомства. Отчеты предоставляются как в Кабмин РТ, так и в аппарат президента РТ. Информация о ценах на топливо предоставляется в правительство РТ еженедельно.

Также мы руководим деятельностью рабочей группы по мониторингу цен моторных топлив, основной задачей которого является недопущение необоснованного роста розничных цен на АЗС в нашей республике.

— Другой не менее важный вопрос — энергоэффективность. Основной тренд последних десятилетий. С чем, по вашему мнению, это связано?

— Этот вопрос на сегодняшний день очень актуален. И вот почему. Затраты энергетических ресурсов, такие как электроэнергия, тепловая энергия, котельно-печное, моторные топлива, вода, входят в состав основных затрат стоимости всей производимой продукции, работ и услуг в народном хозяйстве всех стран мира. Будь это промышленность тяжелая, легкая, сельское хозяйство, строительство, транспорт, сфера культуры, торговля, а также любые учреждения.

Есть отрасли, где энергозатраты составляют большую часть затрат в стоимости продукции. Они входят и в состав коммунальных услуг. В некоторые времена года затраты на энергоресурсы составляют более 50%. Из-за роста цен на топливо лихорадит даже западные страны. В Италии, к примеру, запретили эксплуатацию кондиционеров. Чем меньше затрат на энергоресурсы, тем ниже стоимость товаров и услуг. Нужно иметь в виду, что некачественных энергоресурсов больше, чем качественных. Поэтому нужно заниматься как экономией, так и качеством. Этими вопросами Европа начала заниматься раньше, чем Россия. В 1995 году оказалось, что потребление энергоресурсов на единицу ВВП в три раза больше, чем в европейских странах.

На сегодняшний день в российских регионах принимаются программы энергосбережения, как и в Татарстане. И в итоге мы добились определенных успехов. Но в 2019 году оказалось, что потребление энергоресурсов на единицу ВВП все равно на 62% больше, чем в европейских странах, и на 40% — чем в целом по миру.

Самые частые нарушения, которые выявляются после энергетических обследований, — отсутствие приборов учета воды и тепла на предприятиях. Фото: eco-kotly.ru

— Если говорить об энергетических обследованиях, организации, компании, которые обращаются к вам, они что рассчитывают получить после завершения обследования?

— Энергические обследования проводятся в Татарстане по заказу правительства республики. По их результатам примерно 40—45 предприятий в год анализируются, создается паспорт с рекомендациями, как поправить ситуацию и сколько на это придется потратить.

Самые частые нарушения, которые выявляются после энергетических обследований, — отсутствие приборов учета воды и тепла на предприятиях. На 12 предприятиях это было выявлено в 2021 году, в 2022 году такое было выявлено на двух предприятиях.

Порой оплату энергии производят не по приборам учета, а по договорам или по нормативам, что может быть в четыре раза больше, чем по приборам учета воды и тепла. Кроме того, мы находим потери тепла через окна, стены зданий. Выявляется наличие накипи в батареях или то, что ради эстетики устанавливают экраны на батареи. За границей вы такого не увидите! Мы таким образом экранируем тепло и обогреваем только стены. И такие моменты надо устранять самим владельцам.

— Еще один из ключевых инструментов обеспечения энергобезопасности — резервное топливо. Эффективность и качество работы резервных топливных хозяйств в этом плане — крайне важны. Какая работа проводится управлением в этом направлении? В каком состоянии сейчас в Татарстане резервные топливные хозяйства?

— В Республике Татарстан резервные топливные хозяйства обеспечивают энергетическую безопасность региона. Ранее для ТЭЦ топливом были мазут, уголь и дрова. Все это предприятия заготавливали на полгода или год. Сегодня главным топливом является газ, который поступает по газотранспортным системам. Для обеспечения бесперебойной работы необходимо, чтобы газ поступал беспрерывно. Но в жизни так не бывает. Бывает и прекращение или ограничение подачи газа, в том числе и из-за аварий. В районах РТ такое было в 2002 году. В 2022 году было ограничение подачи газа в Европу из-за аварии. Поэтому для таких случаев необходимо иметь резервное топливное хозяйство для газопотребляющих предприятий.

В Республике Татарстан резервные топливные хозяйства обеспечивают энергетическую безопасность региона. Фото: kzn.ru

В Татарстане газопотребляющие предприятия, которые производят тепло для промышленности и населения, находятся под особым вниманием правительства РТ. Ежегодно мы составляем такой перечень компаний. Мы проводим обследования таких организаций на готовность к зимнему сезону, особенно по запасам топлива. Мазута должно быть на 10 суток, если поездами завозится. Угля — на 14 суток. Дизельного топлива в больших объемах не создают запас, там должен быть запас в пределах двух суток. И договоры на завоз по мере необходимости.

В 2022 году мы выявили, что из 81 предприятия подготовлены только 64. В двух — отсутствуют запасы топлива, в 11 — запасы ниже нормативов. Некоторые ликвидировали резервное хозяйство — как Казанский молочный комбинат в 2002 году, «Казэнерго» в Юдино в 2000 году. В 2009 году ОАО «Алабуга Соте» не построило такое хозяйство, хотя обязано было.

Результаты всех обследований мы ежемесячно предоставляем в Минпромторг РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, МЧС.

— Как уже ранее было упомянуто, ваше ведомство занимается также вопросами качества реализуемых моторных топлив в республике. Сколько выездов было предпринято вашими специалистами с начала 2022 года? Сколько проб взято? Насколько они соответствуют принятым нормам и требованиям?

— С начала 2022 года специалисты выезжали 424 раза для отбора проб моторного топлива, чтобы проверить его нормативное качество: 421 раз — на АЗС, три — на нефтебазы. Всего отобрано 916 проб, 793 были испытаны. В четырех пробах выявлены несоответствия по отдельным показателям требования ГОСТа. По бензину одна проба — несоответствие по плотности и фракционному составу. По дизельному топливу три пробы — несоответствие по содержанию серы. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года было 20 случаев несоответствия нормам. А в этом году уже есть положительная динамика качества реализуемых моторных топлив.

С начала 2022 года специалисты выезжали 424 раза для отбора проб моторного топлива, чтобы проверить его нормативное качество. Фото: Ринат Назметдинов

Вопрос качества всегда был и будет актуальным. К нему будут предъявляться особые требования. Если качество моторных топлив не соответствует требованиям ГОСТа, то такое топливо будет расходоваться больше, чем нормальное. Во-вторых, при несоответствии определенных показателей, как содержание смол и серы, двигатели будут выходить из строя. Например, в 2010 году из-за высокого содержания смол в бензине при заправке на трех АЗС одного из владельцев вышли из строя двигатели более 550 автомобилей в республике.

Следовательно, при плохом качестве моторных топлив затраты владельцев на эксплуатацию и содержание автомобилей будут больше, чем при нормальном качестве. В-третьих, при содержании таких элементов, как сера, такое топливо ухудшает экологическую обстановку в республике.

— А где чаще нарушают: крупные игроки с большим числом АЗС либо это небольшие участники рынка розничной торговли?

— В Татарстане более 1 050 АЗС. Трем крупным компаниям — ООО «ТАИФ-НК АЗС», «Лукойлу», «Татнефти» принадлежит 47% АЗС. Индивидуальным предпринимателям — 53% станций. Крупные компании в 2021 году реализовали 72% всего объема топлива, а ИП — реализовали 28%.

По результатам проверок в 2021 году в Татарстане на АЗС было выявлено 2% моторных топлив, не соответствующих ГОСТу. В первом полугодии 2022 года — всего 0,5%. В последние годы на АЗС в больших компаниях отклонений по качеству мы не выявляем. У них есть своя служба контроля качества. Они знают требования и выполняют их. В последние годы чаще всего нарушители — это индивидуальные предприниматели и ведомственные автозаправки.

По результатам проверок в 2021 году в Татарстане на АЗС было выявлено 2% моторных топлив, не соответствующих ГОСТу. Фото: Ринат Назметдинов

— Вы отмечали, что в допандемийном 2019 году потребление моторного топлива в Татарстане превысило 3,5 млн тонн в год. В 2020-м коронавирусные ограничения привели к снижению цифры до 2,7 млн тонн в год. Каковы итоговые цифры по потреблению моторного топлива в Татарстане в 2021 году? И какие делаете прогнозы на 2022 год?

— Потребление жидкого моторного топлива в Татарстане уменьшилось в 2021 году, как это было и в 2020 году. Но на этот раз причина не в пандемии, а в том, что в республике внедряется перевод транспорта на компримированный газ. Сегодня в РТ 37 станций по реализации такого газа. В 2022—2023 годы запланировано строительство еще 22 подобных станций. Вследствие перевода транспортных средств на газ возможно дальнейшее снижение реализации жидких моторных топлив. Поэтому и владельцам АЗС нужно учитывать в своей деятельности этот момент и рассмотреть оптимизацию количества АЗС с учетом объемов суточной реализации. Есть АЗС, которые реализуют в сутки менее 1 000 литров топлива. А для нормальной работы необходимо реализовывать как минимум 7 000 литров в сутки. Поэтому некоторые АЗС пытаются повышать цены на топливо, чтобы оставаться рентабельными.

— Конечно же, один из вопросов, который волнует практически всегда и всех водителей — цены на бензин. В самом начале января этого года ряд экспертов, в том числе Павел Баженов (президент Независимого топливного союза), Анна Бодрова (старший аналитик исследовательско-аналитического центра «Альпари»), Дмитрий Гусев (зампредседателя совета ассоциации «Надежный партнер») и ряд других предсказали возможное повышение стоимости бензина, а вслед за ним и других видов топлива на 8—10%. Однако с начала 2022-го в ряде регионов наблюдалось снижение цен на заправках. Как обстоит ситуация с ценами на бензин в Татарстане сейчас? Почему топливо дешевеет? И что будет с ценами дальше?

— Меня удивляют прогнозы экспертов и аналитиков топливного рынка по повышению розничных цен с начала 2022 года. Я не могу и не буду говорить, почему цена на моторные топлива в РФ повышается. Для этого нужно иметь право и возможность делать аналитику по ценообразованию на заводах-изготовителях моторных топлив. Нашему учреждению поручено не допускать необоснованного повышения цен на топливо. В 2020 году цены в РФ были стабильными, так как отпускные цены на заводах-изготовителях и на биржах были стабильными. Повышались цены два раза. А в 2021 году началось повышение отпускных цен на заводах и продолжалось постоянно. И поэтому цены во всех регионах РФ, в том числе и в Татарстане, росли. В 2022 году, в январе, было повышение отпускных и биржевых цен. В Татарстане тоже повысились на 30—70 копеек в рознице, а с февраля началось понижение отпускных цен на всех заводах РФ. Но сразу розничные цены не стали понижать, они начали снижаться на АЗС в апреле. И с апреля по настоящее время цены остаются стабильными, и они ближе к минимальным за годы: АИ-95 — 49,30 руб./л; АИ-92 — 45,85 руб./л; ДТ— 52 руб./л.

Я не могу предсказать, что будет с ценами в будущем, но полагаю, что несколько месяцев повышения розничных цен на топливо в РФ и РТ не будет.

С апреля по настоящее время цены на топливо остаются стабильными, и они ближе к минимальным за годы. Фото: Ринат Назметдинов

— Есть ли понимание со стороны контролируемых структур важности и необходимости миссии управления? Все ли готовы оказывать содействие, или все-таки есть недовольные?

— В настоящее время большинство компаний, с которыми мы работаем, несмотря на то, что мы ограничиваемся лишь рекомендациями, относятся с пониманием к нам. С 2005 года мы провели 996 энергетических обследований на предприятиях Татарстана и выявили потенциал энергосбережения на них более чем на 1,2 млрд рублей. Поэтому предприятия должны быть благодарны нам за анализ и правительству РТ — за такой госзаказ, на деньги которого такие исследования мы проводим.