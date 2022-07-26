26 июл 2022

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

26 июля в 12.00 гостем online-конференции «Реального времени» станет начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.

Ключевыми темами для разговора станут:

Энергоэффективность: глобальный тренд и меры повышения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Татарстане;

  • Эффективность и качество работы резервных топливных хозяйств республики;
  • Качество моторного топлива на АЗС в РТ: пробы, исследования, результаты;
  • Будут ли, и если да, то почему и как меняться цены на бензин и дизельное топливо в Татарстане?

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