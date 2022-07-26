Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

26 июля в 12.00 гостем online-конференции «Реального времени» станет начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.
Ключевыми темами для разговора станут:
Энергоэффективность: глобальный тренд и меры повышения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Татарстане;
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