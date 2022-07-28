«Игры дружбы» или старты отверженных?

Закончился первый этап симулякра нынешнего международного сезона

Фото: Максим Платонов

Пловцы передали эстафету прыгунам в воду по итогам стартового этапа комплексных международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы — 2022». Своими впечатлениями о прошедших стартах с отсылками к историческим аналогам делится журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Что по пловцам?

«Игры дружбы — 2022» — это единственный в своем роде старт исключительно для «водоплавающих», исключая, простите за тавтологию, водное поло, плавание на открытой воде и хай-дайвинг. Тут надо выразить огромную благодарность трио Минспорта России и Татарстана, а также Дирекции спортивных проектов за то, что попытались компенсировать нашим пловцам, прыгунам в воду и синхронисткам лишение их сразу двух главных международных стартов нынешнего сезона — чемпионата мира и чемпионата Европы.

Да, «Игры дружбы» выглядят пока очень локальным проектом, на котором правит бал Россия, и немного конкурирует Беларусь. Как и предполагало «Реальное время» в своем анонсе этих соревнований, Беларусь прислала на старты своих сильнейших пловцов, и Алина Змушка, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Ко выглядели очень достойно. Маловато? Позвольте, американцы очень гордятся первой своей Олимпиадой 1904 года в Сент-Луисе, которую можно свободно называть чемпионатом США, поскольку туда практически никто не приехал. Но ее итоги подаются как показатель тотального превосходства американских спортсменов над всем миром.

Правда, для Татарстана итоги плавания выглядели бы печально, если бы республиканская федерация этого вида спорта не подстраховалась и не заключила контракты с целым рядом пловцов из других регионов.



«Игры дружбы» выглядят пока очень локальным проектом, на котором правит бал Россия. Фото: Максим Платонов

Благо финансовые средства нового состава федерации плавания позволяют, плюс есть такой козырь, как Поволжский университет спорта. В отсутствии лидеров Александра Красных, Вероники Андрусенко или Григория Тарасевича, который не смог бы прилететь из Америки для участия в казанских стартах, можно было рассчитывать на недавних «легионеров», и они не подвели. Николай Зуев выиграл заплыв на 200 метров на спине, плюс был третьим на финише 100 метров. Валерия Саламатина была второй на 200 метров и третьей на 400 метров вольным стилем. Дарья Устинова была второй по итогам 200 метров на спине. Устинова и Саламатина из Екатеринбурга, Зуев из Сыктывкара, как, впрочем, и упомянутый Тарасевич из Омска.

Если говорить о местных воспитанниках, то порадовала Рената Гайнуллина, которая на 200 метров на спине финишировала вслед за Устиновой, плюс юниоры. Ралина Гилязова выиграла 50 метров брассом, а героиней стала 14-летняя Софья Дьякова из Казани. Участие в победной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, а также золото на 400 метров среди юниоров, бронза на 1500 метров среди взрослых. Любопытно, что она, как и Дарья Устинова из Екатеринбурга, которая переехала в Казань, может запутать болельщиков. Поскольку у той есть тезка и однофамилица из Санкт-Петербурга, так и у казаночки Дьяковой есть ровесница, однофамилица и почти тезка из Москвы — только она София Дьякова. Их еще можно различить по инициалам отчества — казаночка Софья Ч. Дьякова, москвичка София С. Дьякова. А сейчас еще и по регалиям, поскольку наша спортсменка выступает куда успешней.

Приехать на «Дружбу» не помешал и сбитый южнокорейский самолет



«Горжусь, что Россия может организовать такие соревнования, как «Игры дружбы»... «Организация «Игр дружбы» просто космическая»... «Евгения Чикунова превзошла победный результат спортсменки из США на ЧМ»...



Такими заголовками полны релизы по итогам соревнований в Казани, и вот эта бравурность немного утомляет. Все потому, что происходящее «прямо сейчас» до мельчайших деталей, как две Устиновы и Дьяковы, схоже с событиями почти 40-летней давности. А именно — с турниром «Дружбы-1984». Даже внешнеполитическая обстановка почти схожая. Тогда, четыре десятка лет назад, советские войска неожиданно провели общевойсковые учения «Дружба-83», на которых свое умение оттачивали армии СССР и стран Варшавского договора, при том, что ранее было принято уведомлять «западных партнеров» о проведении подобных учений. И год спустя состоялась другая «Дружба», уже спортивная, сейчас «Игры дружбы» предваряло начало специальной военной операции на Украине.

Происходящее «прямо сейчас» до мельчайших деталей схоже с событиями почти 40-летней давности. А именно — с турниром «Дружбы-1984». Фото wikipedia.org

Тогда же были схожие заголовки, только о другой стране, СССР, и других героях, к примеру нынешнем президенте федерации плавания России Владимире Сальникове. И другие страны в числе участников стартов.



В результате оказалось, что в числе стран, которые бойкотировали Москву-1980 и не участвовали в «Дружбе» 1984 года, были Израиль, Парагвай, Турция, Уругвай, Чили, Южная Корея и достаточно неожиданно Индонезия, Египет и Тунис. В Индонезии, которую мы вспоминали как хозяйку Антиимпериалистической Олимпиады, произошел военный переворот, когда вместо прокоммунистического президента Сукарно пришел прозападник Сукарто. В Египте правил Анвар Садат, сблизившийся под конец своего правления с США и Израилем, из-за чего и был застрелен в 1981 году на родине. Правда, его преемник Хосни Мубарак также не спешил налаживать отношения с Советским Союзом. А с Тунисом все достаточно непонятно, учитывая, что в стране работали советские специалисты, в частности мужскую сборную по волейболу возглавлял советский тренер Виктор Тюрин.

Перечисляя те страны, которые послали своих спортсменов на старты «Дружбы-1984», ранее бойкотировав Олимпиаду в Москве, стоит отметить поразительную беспринципность Канады, США, Японии. Олимпийскую Москву все они бойкотировали просто за сам факт вступления советских войск в Афганистан. Что касается «Дружбы», то за год до старта соревнований в воздушном пространстве СССР был сбит пассажирский самолет, летевший из Южной Кореи. На его борту находились среди прочих 62 американца, включая конгрессмена Лоуренса Макдональда, 28 японцев, восемь канадцев, что вызвало новый взрыв ненависти к Советскому Союзу.

Здесь можно провести параллели с сегодняшним днем, когда Россия представляется

«Империей зла 2.0» для членов Евросоюза и отсюда бегут спортсмены. За исключением американских баскетболистов и баскетболисток, а также канадских хоккеистов, составляющих львиную долю легионеров в этих видах спорта.

Уже в 1986 году мы организовали совместно с США «Игры доброй воли» в Москве. Фото: Yury Chernavsky / wikipedia.org

Уроки истории

В 1984 году по записке министра спорта Марата Грамова советские спортсмены не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелес. К бойкоту присоединились практически все страны Варшавского блока, за исключением Румынии. Организация «Дружбы-1984» потребовала огромных финансовых вложений. Весьма неоправданных, поскольку гордиться победами на них и даже благодарить за премии, равные олимпийским, никто из советских спортсменов не спешил. Но уже в 1986 году мы организовали совместно с США «Игры доброй воли» в Москве. Опять неоправданные затраты.

«Игры доброй воли — это не малые и не большие Олимпийские игры. Это Игры доброй воли, — комментировал все тот же Марат Грамов, — Мы не преследуем каких-либо коммерческих целей. Наши расходы значительно превосходят возможные доходы. Мы берем на себя обеспечение всех участников, судей, гостей питанием, жильем, транспортом, несем расходы по проведению соревнований и аренде спортивных сооружений. Многим участникам будет оплачен проезд. Мы полагаем, что Игры доброй воли внесут важный вклад в распространение философии олимпизма».

Это непрофессионализм или преступление? Чего ж мы двумя годами ранее не задумывались о «философии олимпизма», что обошлось бы государственной казне значительно дешевле? А к тому времени Советский Союз вернулся к талонной системе, с каждым годом увеличивая список дефицитных продуктов, которые в конце концов в точности совпадали со списком продукции первой необходимости. Кстати, история повторилась спустя 12 лет, когда Москва принимала Первые всемирные юношеские игры 1998 года (они же последние), ровно за месяц до трагически известного августовского дефолта того года. Ничему история не учила...

(Окончание следует)

Джаудат Абдуллин