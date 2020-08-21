Васильевский стекольный завод выставят на продажу в рамках банкротства

Завод за 437 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», имущественный комплекс Васильевского стекольного завода в Зеленодольском районе Татарстана выставлен на продажу в рамках конкурсного производства.

Начальная цена торгов составит 436,9 млн руб., однако сами торги пока еще не объявлены.

В состав имущественного комплекса входит ряд производственных зданий — в том числе производственные цеха, склады, котельная и многое другое. Кроме того, в лот входят и земельные участки общей площадью около 108 тыс. кв. м. Отметим, что производственное оборудование завода, судя по всему, выставят отдельным лотом — его оценили в 128 млн рублей.

В состав имущественного комплекса входит ряд производственных зданий — в том числе производственные цеха, склады, котельная и многое другое. Фото газетавасильево.рф

Имущество находится в залоге у рухнувших банков «Спурт» и «Татагропромбанк», то есть, фактически у их конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

К залогу «Спурта» относится имущество на 295,5 млн руб., «Татагропромбанка» — 54,1 млн рублей.

В марте текущего года Васильевский стекольный завод, некогда производивший термостойкую посуду, начал распродавать свою продукцию: единым лотом он выставил на торги десятки наименований мисок, кастрюль, крышек и прочей посуды.

Так, кастрюли и миски были выставлены на сумму 100 млн рублей, мензурки и сувениры — за 23 млн рублей.

Продукция Васильевского стекольного завода. Фото tatarstan.ru

Должник двух банков



Еще в августе 2019 года по иску АСВ от лица «Татагропромбанка» Васильевский стекольный завод обанкротили. При этом наиболее крупные долги у завода оказались перед другим рухнувшим банком, АКБ «Спурт»: сумма требований этого банка к предприятию составляет 590,6 млн рублей. Отметим, что этот долг АСВ также пытается продать с торгов.

При этом для самого поселка Васильево завод считался почти что градообразующим предприятием. Сообщалось, что после его закрытия жители одного из крупнейших в республике поселков городского типа численностью в 17 тыс. человек вынуждены ежедневно отправляться на заработки в Казань, Зеленодольск или Волжск.



Продукция Васильевского стекольного завода. Фото wkd-kazan.ru

О намерении «Татагропромбанка» обанкротить «Васильевский стекольный завод» стало известно еще в 2017 году, а в начале сентября 2018 банк подал иск о банкротстве завода на 19,1 млн рублей.

На начало судебного разбирательства долг завода перед банком составлял 14,5 млн рублей.

Маргарита Головатенко