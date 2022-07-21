«Татнефть» держит курс на инновации и создает передовую нефтяную школу

На ежегодном саммите нефтяных компаний Татарстана руководитель «Татнефти» Наиль Маганов подтвердил долгосрочные цели компании

В Альметьевске обсудили пути дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса России, способы сохранить высокие позиции на мировом рынке, проблемы импортозамещения, новые идеи и уникальные технологии, ESG-повестку и другие вопросы развития нефтегазовых компаний. Все эти важные темы были затронуты во время ежегодного саммита нефтяных компаний Татарстана. Вот уже в третий раз саммит проходил одновременно с Международным нефтегазовым молодежным форумом.

Актуальные вопросы и живая дискуссия

Татарстанский нефтяной саммит — одна из самых живых и активных дискуссионных российских площадок на сегодняшний день, ведь тут обсуждают действительно актуальные вопросы развития отрасли, знакомятся с новыми технологиями, презентуют уникальные идеи и определяют генеральное направление развития отрасли в отдельно взятом регионе и в России в целом. Очень представителен и состав участников: президент Татарстана Рустам Минниханов, как правило, всегда принимает участие в обсуждениях.

А в этом году среди высоких гостей были еще и председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин (в онлайн-режиме), руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков. На правах хозяина площадки гостей принимал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Татнефть» — на острие повестки

Как рассказывает газета «Нефтяные вести», перед тем как начались дискуссии и пленарные обсуждения, гости имели возможность познакомиться с выставкой, организованной на полях саммита. Традиционно свои разработки и передовые технологии представила «Татнефть», к ее стенду было приковано колоссальное внимание. Ведь чтобы продолжать эффективно разрабатывать истощающиеся месторождения, компания должна постоянно разрабатывать новые решения, претворять их в жизнь и при этом сохранять на должном уровне заботу об окружающей среде. И если будут созданы комфортные налоговые условия, эта работа даст огромный эффект для экономики всей страны, снабжая заказами науку и промышленность, обеспечивая развитую социальную инфраструктуру, усиливая технологический суверенитет России.

К примеру, текущая доля сверхвязкой нефти в общем объеме добычи сегодня составляет 13%, и развитие этой добычи стало возможным в том числе и благодаря господдержке. «Татнефть» разрабатывает собственные технологии и оборудование для этих процессов, и все это обеспечивает заказами ряд предприятий и научных центров по всей России. Но перспективы дальнейшего развития этого направления пока под вопросом, поскольку текущее состояние налоговой системы может заставить компанию снизить активность в этом направлении.

Среди ярких проектов, которые усиливают эффективность работы и синергию со многими другими компаниями и центрами, — уплотнение сетки скважин. «Татнефть» разработала ряд решений, которые позволили оптимизировать технологии бурения и обустройства скважин. Компания модернизирует систему поддержания пластового давления (ППД): разрабатывает и внедряет энергоэффективные насосы объемного действия, изготавливает композитные трубы, внедряет системы учета закачиваемой в пласты воды. Все это, во-первых, позволяет развивать отечественное производство, а во-вторых, увеличивает нефтеотдачу пластов.

На стенде «Перспективные проекты в области диверсификации» был представлен проект создания автономного энергоэффективного устойчивого поселения «Актюба»

Но не только нефтедобыча волнует сегодня «Татнефть». Компания развивает различные направления работы, в том числе огромное внимание уделяет социальной составляющей. Социально ориентированный партнер Татарстана «Татнефть» занимается вопросами экологии и усиливает социально-экономическую активность с каждым годом. Например, на стенде «Перспективные проекты в области диверсификации» был представлен проект создания автономного энергоэффективного устойчивого поселения «Актюба» с многочисленными примерами применения биотехнологий.

«Мы должны сохранить позиции России»

Обсуждая актуальные темы развития ТЭК на панельной дискуссии, участники саммита согласились с тем, что самой актуальной темой сегодня становится сохранение лидерства России в мировой энергетике. Рустам Минниханов отдельно подчеркнул важность этой задачи:

— На данном этапе мы должны сохранить позиции России в качестве главного игрока на мировом энергетическом рынке!

Но глобальные позиции страны складываются из деятельности отдельных предприятий. И здесь интересны цели «Татнефти» как крупнейшего игрока отрасли в регионе. Наиль Маганов подтвердил, что долгосрочные цели устойчивого развития компании остаются неизменными: в качестве интегрированной оценки — увеличивать рост стоимости компании, а кроме того, продолжить развивать ESG-повестку.

«Татнефть» переключается с вектора прироста добычи нефти на вектор углубления нефтепереработки

А вот тактические шаги немного изменились в условиях современных вызовов. Так, «Татнефть» переключается с вектора прироста добычи нефти на вектор углубления нефтепереработки, и именно сюда сегодня направляет основные силы и инвестиции.

— У нас и так самая совершенная нефтепереработка во всей России и постсоветском пространстве, да и в Европе. Но мы находим возможности улучшать и усиливать! — заметил глава «Татнефти».

Удержать первенство в гонке за завтрашним днем

Нефтехимия и биотехнологии — вот два вектора развития экономики, которые впоследствии дадут синергетический эффект, двигаясь параллельно с развитием нефтедобычи. А это, в свою очередь, подстегнет к развитию сельское хозяйство и машиностроение, даст новые места и удержит молодежь широкими перспективами. В качестве примера Маганов привел сегодняшний проект выращивания клонированных деревьев в школах Альметьевского и Лениногорского районов — школьники каждый год их высаживают, а через полтора десятка лет эти деревья станут сырьем в биоперерабатывающих проектах.

Биотехнологии дадут компании биотопливо и сырье для нефтехимии, компоненты для нефтепереработки и технику очистки окружающей среды… «Татнефть» сегодня закладывает проекты завтрашнего дня. Наиль Маганов констатирует: рано или поздно по этому пути пойдут и все остальные, но важнее всего оказаться на этом пути первыми. И пока это удается татарстанской компании.

Участники дискуссии выразили общую точку зрения относительно подготовки молодых специалистов

Комплексный подход «Татнефти» похвалил Александр Трембицкий — и другим компаниям ТЭК посоветовал быть активнее с новыми технологиями и инновациями. Это — задача государственной важности:

— Технологии, разработанные в России, должны быть самыми передовыми. При этом времени у нас практически нет, — предупредил глава Ростехнадзора.

В свою очередь, Максим Топилин напомнил про необходимость достижения технологического суверенитета, причем выразил уверенность: для этого в России есть все необходимое.

— Экономика России страдала от того, что мы не всегда могли использовать те наработки, которые создавали своей головой, покупали все на других рынках, — посетовал депутат.

Курс — на подготовку многопрофильных специалистов

Участники дискуссии выразили общую точку зрения относительно подготовки молодых специалистов. По их мнению, им сегодня очень не хватает междисциплинарных знаний. Рустам Минниханов согласился с этим: сказал, что сегодня недостаточно быть узким специалистом — нужны многопрофильные знания, а чтобы удерживать темп, взятый республикой, нужны серьезно подготовленные кадры. Он считает, что инженеров нужно готовить со школьной скамьи, а вузы и техникумы должны быть тесно связаны с предприятиями. И конечно, нефтяная школа должна развиваться в соответствующих регионах:

— Я перед собой вижу такую цель: в Альметьевске должна быть лучшая нефтяная школа. Она уже формируется благодаря индустриальному партнеру — компании «Татнефть».

Президент, конечно же, имел виду АГНИ, на базе которого при поддержке «Татнефти» вот-вот откроется не только одна из четырех передовых инженерных школ республики, но и Высшая школа нефти. Здесь студенты будут изучать не только традиционные для нефтяной науки дисциплины, но и новые технологии (в том числе биологические), и разрабатывать инновационные проекты.