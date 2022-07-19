Вторая жизнь пластика: как сотрудники Казаньоргсинтеза провели «ЭкоУтро» в лагере «Солнечный»

Фото: Максим Платонов

При правильном использовании и утилизации пластик является одним из наиболее экологичных материалов с точки зрения жизненного цикла, утверждают специалисты Казаньоргсинтеза (входит в СИБУР). Экологическая ситуация ставит перед обществом вызов — научиться не только осознанно потреблять и использовать продукт, но и нести ответственность за его утилизацию. Об этих принципах и бережном отношении к окружающей среде сотрудники предприятия говорили на экологическом утре, которое прошло для детей, отдыхающих в детском лагере «Солнечный».

Уроки осознанного потребления и заботы об экологии

Полезные привычки должны формироваться с детства, считает директор лагеря «Солнечный» Халида Кирикмасова. Именно поэтому для ребят организовали экологическое утро — чтобы обратить внимание на важность развития экологической культуры и привить привычку сортировки отходов, начиная со школьного возраста.

— Экопросвещение проходит в игровой форме. О сложных вещах с детьми говорим на простом языке. У ребят появляется возможность задавать вопросы, высказывать свое мнение на важную тему — защита окружающей среды. Также они узнают много полезной информации о том, какие материалы являются наиболее экологичными, как они перерабатываются, — рассказывает Халида Кирикмасова. — Дети впитывают знания, как губка. Это уже новое поколение, от которого будет зависеть будущее нашей страны. Поэтому сегодня перед нами стоит задача — сформировать у них с малых лет правильные экопривычки.

Чтобы обратить внимание на важность развития экологической культуры и привить привычку сортировки отходов, в детском лагере «Солнечный» организовали «ЭкоУтро»

О том, что такое промышленная экология, ответственное потребление и раздельный сбор отходов в ходе мероприятия с детьми говорила и ведущий инженер-эколог Казаньоргсинтеза Анастасия Романенко.

По ее словам, важно, чтобы ребята узнали о рациональном потреблении, сортировке отходов и о том, что пластик — это не мусор, а ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей.

— Экопросветительская деятельность — одно из важных направлений СИБУРа. Сегодняшнее мероприятие «ЭкоУтро» впервые проходит на территории лагеря «Солнечный». Мы рады, что дети наших сотрудников вовлечены в вопросы экологии. Надеемся, что подобные мероприятия станут нашей доброй традицией. И мы будем приезжать к детишкам каждую смену. Также мы занимаемся экопросветительской деятельностью не только с детьми, но и с населением, — отмечает инженер-эколог Казаньоргсинтеза.

Вторая жизнь пластика

В рамках экологического утра для детей были организованы эковикторина, крио-шоу с различными экспериментами с жидким азотом, увлекательный квест на тему экологии, а также мастер-класс с велошредером, который привлек наибольшее внимание ребят. Как отмечают организаторы мероприятия, это отличный способ рассказать детям о переработке отходов на реальном примере через действие.

Наибольшее внимание ребят привлек велошредером. Это отличный способ рассказать детям о переработке отходов на реальном примере через действие

Так, собранные в течение смены крышки от пластиковых бутылок ребята смогли превратить в микропластик. И сделать из полученного измельченного сырья брелоки на память.

— Очень увлекательный процесс! Я знала, что пластик можно переработать, но, чтобы из крышки можно было сделать брелок — это фантастика. За сегодняшнее утро я узнала много полезного. Что для себя отметила — экология является основой нашей жизни и ее надо беречь, — делится впечатлениями воспитанница лагеря Камила Фатхулина.

В рамках экологического утра для детей были организованы эковикторина, крио-шоу, квест, а также мастер-класс с велошредером

С тем, что важно беречь окружающую среду, согласна и Аделина Залялиева. В свои 14 лет она уже осознанно ведет экологический образ жизни.

— Многие люди пренебрегают тем, что засоряют природу, бросают мусор где попало. Поэтому важно в общественных местах устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. У нас в лагере такие урны есть. И я с энтузиазмом сортирую мусор, — говорит Аделина Залялиева. — И это классно, что пластик можно стопроцентно переработать и найти ему новое применение. Например, я живу рядом с парком и там установлены скамейки, которые сделаны из переработанного пластика.

— Это было полезно и информативно. Мы узнали, как заботиться об экологии, беречь мир, в котором живем, — делится впечатлениями еще один воспитанник Карим Альмиев.

В завершение мероприятия всем детям от компании СИБУР вручили полезные подарки — книги «Все о полимерах» и бутылки из переработанного пластика

В завершение мероприятия всем детям от компании СИБУР вручили полезные подарки — книги «Все о полимерах» и бутылки из переработанного пластика.