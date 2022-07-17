День в истории: выстрелы в Екатеринбурге, переворот в Афганистане

Чем примечательна дата 17 июля?

Сегодня, 17 июля, Всемирный день эмодзи. 17 июля начался Первый всероссийский мусульманский военный съезд, в прессе рассказали, что Ленина поддерживает немецкое правительство, в Екатеринбурге расстреляли царскую семью, Афганистан стал республикой, мулл обязали сдавать экзамен по русском языку, вышел фильм Yellow Submarine. Родились: певица Халида Бигичева, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Овчинникова. Умерли: журналист Али Акыш, император Николай II, автогонщик Жюль Бьянки. Подробнее — в обзоре «Реального времени»

Мулла? На экзамен

17 июля 1888 года в России появился закон, по которому муллы могли занять свой пост после сдачи экзамена по русскому языку или курса в русской начальной школе. В частности, после этого закона среди татар усилилось движение по переселению в Турцию.

17 июля 1917 года в Казани при участии около 120 делегатов начался Первый всероссийский мусульманский военный съезд. Его цель — объединение усилий мусульманских народов России, развитие культуры и просвещение. На нем было решено создать общероссийскую организацию мусульман — «Иттифак аль-муслимин».

Фото: tatar-inform.ru

17 июля 1954 года в селе Чембилей в Нижегородской области родилась певица Халида Бигичева. Родная сестра Хайдара Бигичева. После школы она уехала в Москву, где под руководством мужа, Равиля Кузнецова, создала группу «Алтын Ай», после — «Изге Ай».

17 июля 2021 года «Реальное время» писало, что в Казани участились задержки рейсов по курортным направлениям, а туроператоры просили с клиентов доплату за возвращение домой. Большое количество рейсов задерживалось на срок от 3 до 12 часов. Туристам же предлагалось просто привыкнуть к частым переносам.



Фото: Максим Платонов

Письмо на немецком языке

17 июля 1917 года в газете «Единство» опубликовали сведения, что Ленин и большевики финансируются немецким правительством. К этому моменту штаб большевиков разгромлен, появилась информация, что в редакции «Правды» было обнаружено письмо на немецком языке. С этими материалами ознакомили солдаты петроградского гарнизона.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме Ипатьева расстреляли императора Николая II c семьей и свитой. О том, кто дал санкции на это, историки до сих пор спорят, поскольку Уральский областной совет, не будучи судебным органом, такие решения выносить не мог.



Фото: Frank Behnsen / wikipedia.org

Фред и The Beatles против Синих Злюк

17 июля 1968 года в Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма Yellow Submarine, героями которого стали музыканты The Beatles. Сюжет повествует о музыкальной стране Пепперленд, где появились нехорошие Синие Злюки, которые принялись замораживать всех. Юный Фред отправляется на поиски Музыки, которая прогонит Злюк, и встречает группу. Лишь в последнем эпизоде перед зрителями предстают уже настоящие, а не нарисованные музыканты.



17 июля 1973 года в Афганистане произошел антимонархический переворот, который возглавил двоюродный брат и зять короля Мухаммед Дауд. Сам Захир-шах решил не принимать ответных мер и 24 августа официально отрекся от престола. Афганистан был провозглашен республикой.