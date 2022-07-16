Изнанка Казани: развалины дома поэта на задворках мэрии

Каждый житель столицы Татарстана хоть раз в своей жизни видел Казанский кремль и стоял на площади 1 Мая, разглядывая белоснежные крепостные стены, устремленную в небо золотую звезду Спасской башни. Именно на ней, на древнейшей площади города, бьется сердце Казани и начинается улица Кремлевская, которая, подобно артерии, связывает самые важные органы городской жизни и распространяет их работу по всему организму. В начале этого пути стоят три объединенных между собой здания: мэрия, исполком и управление кадровой политики Казани. Именно с их фасадов начинается образ главной улицы столицы и лицо всего города. Однако параллельная улица может показать нам совсем другой облик, как в буквальном, так и переносном смысле. Достаточно спуститься на улицу Батурина, и гипсовые фигуры фасадов сменят кирпичные развалины, флаги станут рваным брезентом, а цветы — забытыми и заросшими кустами, скрывающими не столь известную, но такую же важную часть истории столицы.

Здание мэрии Казани находится в самом начале улицы Кремлевской. Ее первоначальное название — Спасская, в честь башни, расположенной у самого входа в кремль. Позже улицу переименовали в Воскресенскую, а в советское время она стала улицей Ленина. Свое нынешнее наименование она получила только в 1996 году.

Фото: Максим Кокунин

В начале XIX века нынешнее здание мэрии принадлежало купцу Евреинову, а в 1833 году городская казна выкупила его для городских присутственных мест. С 1835 по 1836 год перестройку дома начал губернский архитектор Ф.И. Петонди. Тогда был переделан фасад здания, но в 1842 году из-за сильного пожара оно пострадало. После нескольких лет восстановительных работ, которые вел архитектор Крамп, здание привели в порядок, и в 1846 году строительные работы были полностью завершены.

Фото: Максим Кокунин

По сей день здание находится именно в таком виде. Оно украшено в стиле барокко, а перед главным входом находится четырехстолпный арочный портик. Над ним располагается балкон-терраса с парапетом, отделанным ажурной решеткой из металла. А чуть выше фасад украшает герб города.

Фото: Максим Кокунин

Далее следует здание казанского исполкома, которое соединено с мэрией не только остекленным коридором, но и практически единым стилем. Они также плавно перетекают в третий и последний объединенный с ними объект — здание управления кадровой политики. Начиная с мэрии, они спускаются, словно ступени лестницы, к переулку с фонтаном, который ведет на улицу Батурина.

Фото: Максим Кокунин

Именно третья, самая низкая и простая постройка скрывает в себе самое большое количество сюрпризов. В XVIII веке в этом самом доме жил поэт Гаврила Каменев. Стоит отметить, что в соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 27 июля 1987 года здание было включено в список охраняемых объектов, а 15 апреля 1993 года оно попало в перечень памятников регионального значения.

Фото: Максим Кокунин

Если со стороны Кремлевской этот дом выглядит вполне презентабельно, то, спустившись на улицу Батурина, можно увидеть уже совершенно иную картину. Перед Универсиадой в 2013 году этот позорящий облик города объект было решено скрыть от глаз туристов, и там, где сейчас находится парковка исполкома, была возведена специальная конструкция для размещения баннера, стыдливо прикрывающего развалины.

Фото: Максим Кокунин

Двухэтажное здание на Кремлевской, 7/1 было возведено еще в 1744 году по проекту В. Кафтырева и принадлежало казанским купцам Каменевым — старинной и богатой купеческой семье.

Фото: Максим Кокунин

Отец Гаврилы Каменева был знаменитым купцом, президентом губернского магистрата и городским головой. Достигнув совершеннолетия, Гаврила Петрович стал самостоятельно вести торговые дела: в 1790-х он избирался сначала ратманом, а затем и бургомистром городового магистрата, быстро выбился в купцы первой гильдии, а спустя несколько лет получил звание коммерции советника.

Фото: Максим Кокунин

В цокольном этаже купеческого дома со стороны двора размещались складские помещения, а на первом — 11 лавок под каменными сводами, на втором этаже — семь жилых комнат.

Фото: Максим Кокунин

С середины XIX века дом принадлежал семье Николая Боратынского — сына известного русского поэта Евгения Боратынского, позднее — Ольге Болдыревой. В начале XX века на верхнем этаже здания помещалась гостиница «Гамбург» купца Батурина.

Фото: Максим Кокунин

23 июня стало известно, что здание будет реконструироваться, а к работам будут подключены археологи. Экспертизу выполнил доктор исторических наук, глава центра археолого-этнологических исследований, профессор кафедры всеобщей истории МарГУ Юрий Зеленеев. Главной целью было определить возможность сохранения ОКН регионального значения при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ во время реконструкции здания.

Фото: Максим Кокунин

Подрядчик в рамках реконструкции планирует провести 15 видов ремонтных работ: наружную отделку цоколя из гранитной плитки, частичный в местах повреждений ремонт отмостки, ремонт фасадов здания, реставрацию лепного декора, замену кровли, прокладку кабелей для монтажа системы видеонаблюдения и труб теплоснабжения.

Фото: Максим Кокунин

Однако, изучив проектную документацию, профессор Юрий Зеленеев пришел к выводу, что проведение во время реконструкции земляных работ (разработка траншей под прокладывание двух участков теплотрассы) «может ухудшить состояние объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.».

Фото: Максим Кокунин

К реализации проекта подключили и археологов. Ульяновское ООО «Архгеоэксперт» предоставило Комитету Татарстана по охране объектов культурного наследия документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности ОКН, где сформирован план проведения археологических полевых работ.



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