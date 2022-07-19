«Игры дружбы» как импортозамещение

Казань практически в режиме нон-стоп компенсирует международный календарь

Сегодня в Казани стартует первый этап международных соревнований «Игры дружбы». Медали разыграют пловцы, вслед за ними в борьбу вступят прыгуны в воду, и последними свои награды разыграют синхронистки. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о предстоящих стартах и проводит аналогии с событиями из прошлого.

В Казани стартуют «Игры дружбы»

«Игры дружбы» поделены примерно на три равные составляющие. Конец июля — начало августа — это первая часть трилогии под названием «Мир». Плавание (19—26 июля), прыжки в воду (24—30 июля) и синхронное плавание (28 июля—3 августа). Министр спорта Олег Матыцин, презентуя первый старт этих соревнований, а именно плавательный «Мир», отметил, что в соревнованиях примут участие около 1000 человек не только из России, но и Беларуси, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.

Собственно, если говорить о серьезной спортивной составляющей, то при наиболее оптимальном развитии событий, помимо российских участников, можно было бы рассчитывать на конкуренцию из Беларуси, Сербии и ЮАР. Правда, политические события в Беларуси 2019 года серьезно раскололи даже спортивное сообщество. К примеру, супруг известной пловчихи Александры Герасимени — Евгений Цуркин выступил на Олимпиаде в Токио, после чего обрушился с критикой на президента Александра Лукашенко, чем ранее не раз отличалась супруга. Но тут надо принимать во внимание то обстоятельство, что Цуркину уже за 30, и он завершал занятия плаванием. Сейчас звезды плавания Беларуси — это Илья Шиманович, чемпион мира в плавании на короткой воде, Анастасия Шкурдай, которая вместе с Шимановичем завоевала медали казанского чемпионата Европы на короткой воде в прошлом году, Алина Змушко, также ранее уже соревновавшаяся в Казани.

Белорусов также оставили без международной соревновательной практики, а вот Сербия участвовала на чемпионате мира в Будапеште, сейчас готовятся к чемпионату Европы в Италии, который стартует 11 августа. Сейчас признанным лидером сербского плавания является Велимир Степанович, если он приедет в Казань, то это украсит старты спринтеров в вольном стиле. Ну и ЮАР, чьи пловцы разочарованы итогами ЧМ-2022, где была завоевана только бронза Лары Ван Никерк, для страны, у которой есть Чад ле Кло, это ничтожно мало. Ле Кло был сам не свой в Будапеште, возможно, мы увидим его в Казани, поскольку этапов Кубка мира в этом сезоне только три (в прошлом сезоне было четыре, но Казань потеряла право на его проведение, а замену не нашли).

Олег Матыцин отметил, что в соревнованиях примут участие около 1000 человек. Фото: tatarstan.ru

«Спорт» и «Легенды»

Анонсируя старты прыгунов в воду и и синхронисток, мы вынуждены отметить, что тут многое будет зависеть от уровня заявившихся стран. Второй этап комплексных соревнований под названием «Спорт» (9—26 ноября) будет состоять из Кубка Президента Татарстана по прыжкам в воду и чемпионата России по плаванию на короткой воде. Третий этап под названием «Легенды» (8—17 декабря) будет организован совместно с титулованными российскими спортсменами. В его программу войдут Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду. Точно с такой же важнейшей составляющей стартов — приезд гостей. Допустим, приедет Китай, и это сразу же переведет соревновательный уровень на следующую ступень.

Следует отметить, что в эти же сроки должна была состояться Международная летняя Олимпиада в китайском Чэнду, перенесенная с прошлого года из-за эпидемии коронавируса. Должна была, но не состоится вообще. Как под вопросом пока и летняя Универсиада 2023 года в Екатеринбурге. Иными словами, многие спортсмены лишились комплексных соревнований, казалось бы, логично дать им какую-то замену, но пока мы видим, как Китай последовательно стартовал на Акватике, сейчас соревнуется на Всемирных играх в американском Бирмингеме (это соревнования по неолимпийским видам спорта) и готовится стартовать на легкоатлетическом чемпионате мира в американском Юджине. Судя по тому, что китайские художницы выступают на Всемирных играх, то их не будет и на минском старте под названием «Хрустальная роза», который пройдет одновременно с турниром пловцов в Казани. Похоже, что в Минске единственной спортсменкой с иностранными именем и фамилией будет Николь Римарачин Диас, но это москвичка с испанскими корнями.

Российское водное поло, в отличие от коллег по водной глади — плавания, прыжков в воду и синхронного плавания, осталось на голодном пайке. Фото: Максим Платонов

Как проходит спортивное «импортозамещение»

Заканчивая тему с Китаем, стоит отметить, что ставка на него, как на партнера, пока играет с периодичностью примерно 50 на 50. К примеру, федерация волейбола Китая договорилась, что местная сборная сыграет в следующем сезоне в чемпионате Франции, которая и является действующим олимпийским чемпионом, и примет следующую Олимпиаду в Париже. Взнос за участие равен сумме более миллиона евро и напоминает о том, что несколько лет назад Китай пытался подобным образом развивать свой футбол, играя молодежной сборной в чемпионате Германии. Закончилось тем, что проект свернули, как только на трибунах начали появляться активисты борьбы за свободу Тибета.

С другой стороны, федерации гандбола Китая и России смогли прийти к соглашению, что в чемпионате страны среди женских команд стартует женская команда из Поднебесной. Причем соглашение ратифицировано первым помощником министра спорта Китая Ван Тао, в прошлом гандболисткой местной сборной. Ею же были достигнуты определенные договоренности с федерацией водного поло России, но там все пока, увы, без конкретики.

Вот и получается, что российское водное поло, в отличие от коллег по водной глади — плавания, прыжков в воду и синхронного плавания, осталось на голодном пайке. Без чемпионата мира, на который в кои то веки пробилась мужская сборная, без чемпионата Европы, с каким-то слабым турниром с участием национальной и молодежной сборных Беларуси. У коллег из упомянутого волейбола будет хотя бы Спартакиада (мужской турнир пройдет с 11 по 21 августа, женский — с 17 по 25 августа), предварительный этап которой запланирован на Казань (11—13 августа), что позволит спортивным объектам столицы Татарстана компенсировать отнятые старты международного календаря практически в режиме нон-стоп.

Золото в прыжках с метрового трамплина, победа в синхроне с трехметрового трамплина в дуэте с Виталией Королевой из Москвы. Фото minsport.tatarstan.ru

Успехи прыгунов «Синтеза»

Чтобы не заканчивать на негативе, отметим успехи прыгунов в воду Татарстана, поставленные буквально на конвейер. Даже не участвуя в чемпионате мира, мы были отмечены тем, что Марию Полякову избрали членом комиссии спортсменов Международной федерации водных видов спорта. Спортсменка СК ВВС «Синтез» воодушевилась признанием настолько, что на национальном чемпионате страны стала завоевывать медали, как в одиночке, так и в дуэтах. Золото в прыжках с метрового трамплина, победа в синхроне с трехметрового трамплина в дуэте с Виталией Королевой из Москвы. Негласно конкурирует с Поляковой коллега по сборной и СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер, выигравший золото на трехметровом трамплине и в синхроне с трех метров вместе с Евгением Кузнецовым. Наконец, Александр Белевцев в паре с московским спортсменом Сандро Рогава завоевал бронзу в синхронных прыжках с вышки.

Любопытно, что и здесь, как художественной гимнастике, где есть российская испанка Николь Римарачин Диас, внимание к себе привлек пензяк Тимур Хайле Мариам. Судя по фамилии, сын эфиопа. Ну как тут не отметить еще и вице-чемпионку России по легкой атлетике, которая завоевала серебро на стартах первенства страны в Казани — Эмилию Тангару. Бегунья с малийскими корнями отличилась на дистанции 400 метров с барьерами. Увы, но легкая атлетика примерно такой же изгой на международной арене, как и водное поло.



Джаудат Абдуллин