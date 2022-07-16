День в истории: переселение в Медину и фото кратеров на Марсе

Чем примечательна дата 16 июля?

Сегодня, 16 июля, в детских лагерях празднуют День Нептуна. 16 июля прошел первый платный концерт Камиля Мутыги-Тухватуллина, в СССР ввели раздельное обучение в школах, началось летоисчисление по мусульманскому календарю, на Марсе впервые сфотографировали кратеры. В этот день родились писатель Роберт Шекли, ученый Андрей Лихачев, композитор Ильгам Байтиряк. Умерли певец Петр Лещенко, поэт Николай Асеев, архитектор Василий Глинка. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Из Юдино в Зеленодольск

16 июля (по новому стилю) 1832 года родился Андрей Лихачев, археолог и нумизмат, один из основателей Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Коллекцию Лихачева из 40 тысяч предметов его брат Иван передал будущему городскому, ныне Национальному музею республики.

Фото tatmuseum.ru

16 июля 1909 года в Симбирске состоялся первый платный концерт «татарского Шаляпина» — Камиля Мутыги-Тухватуллина, учителя Тукая, музыканта, популяризировавшего песню «Ай, былбылым». После революции он работал консультантом в газете «Гажур» и переводчиком в Народном комиссариате просвещения ТАССР, объездил с гастролями всю Россию.

16 июля 1958 года центр Юдинского района был перенесен из рабочего поселка Юдино в Зеленодольск, к тому времени уже 26 лет носивший статус города. Район был переименован в Зеленодольский. В это же время было закончено строительство дороги, связывающей город с Казанью.

Фото kazanreporter.ru

16 июля 1967 года в Буинском районе родился композитор Ильгам Байтиряк. В Казанской консерватории он учился у Шамиля Шарифуллина, разбирая множество народных песен. В 1995—2008 годах работал музыкальным редактором Татарского книжного издательства. Среди его сочинений — балет «Сәрвиназ», симфоническая сказка «Гульчечек», поэмы «Степь», «Весенний Кырлай», «У истока Волги».

16 июля 2021 года «Реальное время» писало, что пятерых татарстанцев поиск клада на 1 млрд рублей в деревянной мечети мамадышского села привел на скамью подсудимых. Их обвинили в разбойном нападении и похищении 70-летнего священнослужителя. Пострадавший в итоге оставил службу.

Фото: Минневарис Мингалиев / mamadysh-rt.ru

Мальчики — налево, девочки — направо

16 июля 1943 года в СССР в столицах, а также в крупных промышленных городах ввели раздельное школьное обучение. Цель этой реформы, как объясняли учителя, состояла в том, чтобы сделать из мальчиков «настоящих воинов». Реформу свернули из-за проблем в воспитательной работе.

16 июля 1968 года родился Леонид Агутин. Первый альбом, с ходу принесший ему всероссийскую известность, «Босоногий мальчик», выпустил в 1994 году. В 2020 году победил в Международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition с песней Just a Rainy Day в номинации World Music, которая также вошла в шорт-лист в номинации Lyrics Only за лучший текст.

Фото wikipedia.org

Год короче на 60 дней

16 июля 622 года — начало летосчисления по исламскому календарю, дата переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. До 2016 года календарь был официальным в Саудовской Аравии. По хиджре, сутки начинаются в момент захода солнца, а не в полночь. Год состоит из 12 месяцев и содержит 354 или 355 дней.

16 июля 1965 года «Маринер-4» обнаружил на поверхности Марса кратеры. Космический аппарат облетел планету и сделал несколько снимков. Последующие «Маринеры» обнаружили, что усеянная кратерами поверхность характерна для более древних участков Марса.