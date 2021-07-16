Имам на миллиард, или Маски-шоу в сельской мечети Татарстана

В числе обвиняемых в похищении мусульманского священника — два коммерсанта и трое судимых

Фото: Минневарис Мингалиев / mamadysh-rt.ru

Поиски клада на 1 млрд рублей в деревянной мечети мамадышского села Ишкеево привели пятерых татарстанцев на скамью подсудимых. Сегодня Следком сообщил — их обвиняют в разбойном нападении и похищении 70-летнего священнослужителя прошлым летом. Пострадавший натерпелся страху и оставил службу в мусульманском храме. А местные до сих пор гадают — почему залетные преступники поверили в чью-то байку о сокровищах в доме Аллаха. Как выяснило «Реальное время», один из раскаявшихся в похищении — директор стройфирмы сам считает себя правоверным мусульманином.

Ящик с пожертвованиями не тронули



Около 2 часов ночи закончил чтение молитвы в мечети и отправился домой. Был «вооружен» лишь газовым фонариком и перцовым баллончиком. Достать последний даже не успел — напали сзади и повалили на землю. Успел увидеть несколько людей в камуфляже и натянутых на лицо балаклавах. «Не кричи, а то убьем!» — вспоминал их угрозу 70-летний Рашит Файзриев, описывая пережитое 25 июня 2020 года соседям и силовикам.

Раньше Файзриев служил в мечети села Ишкеево Мамадышского района имамом, потом ушел с этого поста и остался помощником муллы, муэдзином — читал азан пять раз в сутки, приглашая мусульман на намаз. После событий прошлого лета оставил и эту должность в храме.

Глаза закрыли тюбетейкой, зажали рот, связали скотчем и пластиковыми хомутами — делился потерпевший. Потребовали ключи от мечети и забрали их из кармана. На голову надели пластиковый пакет и тоже обмотали его скотчем в районе шеи — так, что стало сложно дышать... Когда пожаловался — порвали пакет в районе рта, но воткнули в рот кляп — перчатку. А после этого стали спрашивать, где вход в подвал. Отвечать было сложно. В итоге священнослужителя заперли в машине на заднем сиденье и оставили одного подельника охранять, остальные пошли в мечеть.

Раньше Файзриев служил в мечети села Ишкеево Мамадышского района имамом, потом ушел с этого поста и остался помощником муллы, муэдзином

По версии Следкома по РТ, в подвале деревянной мечети 2012 года постройки нападавшие из Казани и Лаишево надеялись найти ценности и деньги на миллиард рублей. От кого получили наводку, что они там могут быть, — неизвестно. Полуторачасовые поиски клада в подвале и на чердаке оказались безуспешными — из мечети незваные гости вынесли лишь ресивер от камер видеонаблюдения. Ящик с пожертвованиями остался на месте.

Связанного священника увезли на машине до выезда на трассу, отнесли в лесопосадку и оставили на земле. Когда он пожаловался, что болят руки и ноги, путы разрезали и уехали на трех машинах. До дома Рашит-абый добрался самостоятельно и сообщил о случившемся мухтасибу района. Тот связался с угрозыском, и уже ночью на месте начала работать оперативно-следственная группа.

Нашли по машинам и ДНК

Уже 26 июня начальник полиции Мамадышского района с коллегами из Центра по противодействию экстремизму (была версия о происках радикальных исламистов) и спецназовцами «Грома» оказались на пороге дома директора и владельца стройфирмы «Вест Групп» в Лаишевском районе. Оперативным путем было установлено — Toyota Land Crusier Ильнура Сабитова засветилась на дорожных камерах по дороге в село Ишкеево в интересующий силовиков период.

При обыске в доме кандидата в подозреваемые нашелся пропавший из мамадышской мечети ресивер. Ну и хозяин дома, отец четырех детей, не стал отпираться — рассказал, что причастен к нападению на священнослужителя, правда, сказал, что среди остальных нападавших знает лишь одного — тот строит ему дом. Так был задержан частный предприниматель Наиль Губайдуллин, уроженец Сабов с казанской пропиской и высшим образованием в сфере бухучета и финансового аудита.

В этом переулке в Ишкеево преступники оставили свой автомобиль во время нападения

Еще троих фигурантов силовики искали две недели — на месте происшествия были обнаружены протекторы шин интересующих автомобилей, а также обертки от шоколадок, окурки и пара бумажных стаканчиков. В ходе экспертизы изъятые с этих улик биоматериалы указали на двух граждан, образцы ДНК которых уже имелись в геномном банке МВД. 10 июля 2020-го задержали казанца Романа Филиппова, рабочего казанского керамзитного завода с букетом судимостей за наркотики. Последний приговор Филиппову в 2006-м вынес Вахитовский суд Казани, освободили его в 2019-м в Башкирии, заменив 2 года неотбытого срока ограничением свободы.

По ДНК нашли и руководителя казанской оптовой фирмы по торговле металлом «Металлпромстрой» Дмитрия Макарова, с погашенной судимостью 2000-х годов, а также пришли за его знакомым Владимиром Тихоновым — ранее он привлекался за наркотики, отбыл восьмилетний срок в 2015-м и на момент задержания числился безработным.

Версия защиты: «На ровном месте раздули дело до миллиарда»

Всем пятерым предъявлены обвинения в похищении человека в составе группы и разбое. При этом вину частично признает лишь один, остальные давать показания отказались со ссылкой на конституционное право не свидетельствовать против себя, поясняет старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

Подвал мечети. Здесь нет ничего, кроме труб инженерных коммуникаций

По данным «Реального времени», от признательного курса не отклонился лишь владелец стройфирмы. Его близкие на следствии убеждали силовиков — в преступлении он участвовал под нажимом нового приятеля Губайдуллина, никого похищать не хотел, сам является глубоко верующим человеком и читает намаз пять раз в день.

По мнению адвоката одного из фигурантов Ирины Хруновой, детективная мамадышская история не так примечательна, как считает обвинение.

— На ровном месте раздули дело до миллиарда. Лишь потому, что один обвиняемый сказал, что хотели найти большую сумму денег — «возможно, даже миллиард». Лично я защищаю человека, которого вообще там не было — Макарова. Какой-то стаканчик валялся вдоль трассы, на нем нашли его ДНК и лишь на этом основании задержали. И тот же обвиняемый его опознал, после чего ушел сначала на домашний арест, а потом на подписку.

Переживший похищение священнослужитель заявил по делу гражданский иск, оценив свои моральные переживания в 800 тысяч рублей. При этом представитель мечети претензий выдвигать не стал, сообщив, что ущерб уже компенсирован самым сознательным из обвиняемых.

Материалы дела направлены в Мамадышский райсуд.