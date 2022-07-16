Почему бы Дзюбе не сыграть за «КАМАЗ»?

Там уже подписан его партнер по матчу в Лиге чемпионов

Казанский «Рубин» принимает московскую «Родину», «Нефтехимик» ждет в гости в Нижнекамске соседей из челнинского «КАМАЗа». Очередной сезон Первой лиги стартует, приковывая к себе максимальное внимание болельщиков Татарстана и спортивной редакции «Реального времени».

«Родина», в Казань приедет «Родина»

В контексте предстоящего матча «Рубина», казалось бы, следовало побольше рассказать о московской «Родине». Но что-то подсказывает, что это нежизнеспособный проект, такой же, как «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный» и ранее «Торпедо-ЗИЛ», который по ходу своей недолгой жизни материализовался в «Торпедо-Металлург» и «Москву». Даже то обстоятельство, что «Родину» содержит такой обеспеченный и погруженный в футбол человек, как Сергей Ломакин, не гарантирует долгой жизни клубу. В Москве и Санкт-Петербурге много богатых людей, еще больше футболистов, но спорадически возникающее желание создать «на сдачу» футбольную команду натыкается на то обстоятельство, что процесс приносит ненужные хлопоты. Даже не затраты, никто еще не обанкротился в процессе содержания команды, а именно хлопоты. Тому, кто не понял этого посыла, можно посоветовать завести себе домашнего питомца и соразмерить радость от этого события и ту степень нагрузки, ответственности и беспокойства, к которому оно приведет.

«Родина» на радостях от повышения команды до статуса Первой лиги пока еще на позитиве. Селекция в межсезонье проведена с таким прицелом, чтобы команда финишировала минимум в середине таблицы. Астемир Гордюшенко, Александр Клещенко, Михаил Тихонов, да и Александр Коротков, вернувшийся из «Велеса», и перешедший «на флажке» Владислав Адаев из «Торпедо» — это футболисты качественные с точки зрения чемпионата. Так что рассчитывать на легкую победу только на том основании, что сойдутся дебютанты Первой лиги, один, опустившийся из Премьер-лиги, а другой, поднявшийся из ФНЛ, не стоит.

«Родина» от повышения команды до статуса Первой лиги пока еще на позитиве. Фото fcrodina.com

Касаемо второй пары стартового тура, «Нефтехимика» и «КАМАЗа», то тут следует забыть о товарищеском матче между ними в межсезонье. «КАМАЗ», будучи тогда праткически полностью обескровленным, сумел неожиданно победить в гостях, но сейчас это совсем другая команда. В последний раз так «Тамбов» собирался с миру по нитке, преследуя одну цель — доиграть сезон в Премьер-лиге. «КАМАЗ», понятно, будет стремиться продлить свое пребывание в Первой лиге, тем более что сейчас уже есть кто способен эту задачу порешать. Вернулся Александр Гаглоев, уходивший в хабаровский СКА, вернулись Алексей Мамин из «Урала» и Валентин Пальцев из «Химок», есть надежда на прогресс Даниила Шамкина, перешедшего из «Балтики», а когда-то выходившего в футболке «Зенита» играть против «Лацио». Знаком любителям футбола и Амир Мохаммад, сириец из «Анжи», последним клубом которого был «Авангард» из Курска. Антон Полюткин, Сергей Серченков, это известные имена. В результате «КАМАЗ»-2021 и «КАМАЗ»-2022 это две разные команды, и нынешней предстоит сыгрывание, или, как сейчас модно выражаться, боевое слаживание.

«Развал-схождение»

Кстати, в том матче с «Лацио» у «Зенита» отличился Артем Дзюба, у которого сейчас нет команды, и даже возможности где-то и с кем-то потренироваться, из-за чего «капитан Россия» приезжал в Казань. Хотя мог бы обратить внимание на Челны, в том числе и потому, что можно было заключить краткосрочный контракт (по примеру хоккеистов Артема Лукоянова и Александра Овечкина) и поддерживать тонус, благодаря официальным матчам. Ну, как вариант.

Среди новичков «КАМАЗА» есть и такие, как Илья Голятов и Дамир Таликин из развалившейся во втором дивизионе команды «Волна» из Ковернино, Нижегородской области. Таликин там и вовсе капитанил. Плюс Артем Абрамов и Никита Кирсанов из «Томи», Никита Толстопятов из «Спартака-2». Почему мы акцентируем внимание на них, как еще и дебютантов «Родины» — Максим Караев и Илья Петухов из «Олимпа-Долгопрудный». Во всех этих случаях надо говорить о расформировании команд перед сезоном, после чего их футболисты получают статус свободных агентов. «Анжи», «Звезда» из Перми, тольяттинская «Лада», «Саранск», «Томь», «Чита», здесь речь идет только о тех, кто имеет давние традиции. Плюс, точнее, минус Долгопрудный, Ковырнино, «Кайрат Москва», «Красава», а также Видное и Туапсе, все говорит о том, что само существование футбольной команды на профессиональном уровне, уже следует воспринимать как положительный фактор для болельщиков. Поэтому в Челнах, конечно же, следует внимательнее отнестись к своему футбольному клубу, единственному спортивному флагману города.

Удивительным выглядит итог товарищеского матча в Казани, когда «Уфа» разгромила «Рубин» — 4:1. Фото rubin-kazan.ru

Тем более это утверждение касается «Уфы». После исчезновения с орбиты профи-клубов туймазинского «Спартака», в команду вернулся из аренды Никита Белоусов, плюс вернулись голкипер Алексей Кузнецов из «Велеса», а также Каталин Карп, Дилан Ортис и Александр Сухов, которые не смогли найти клубы в межсезонье, даже пребывая в статусе свободных агентов. Плюс Лев Ушахин из «Казанки», еще одной команды, прекратившей существование в межсезонье. Но в остальном же на состав команды без слез не взглянешь. В этом контексте удивительным выглядит итог товарищеского матча в Казани, когда «Уфа» разгромила «Рубин» — 4:1, куда изначально перешли Олег Иванов и Дмитрий Кабутов, а сейчас еще добавились Александр Беленов и Александр Саплинов. Как и разгром «Урала» с тем же счетом, причем в обоих случаях «Уфа» обходилась минимальным количеством футболистов.

Шаронов возвращается играть в Казань

Еще одной командой, за которой предоставляется возможность проследить казанским болельщикам, стал хабаровский СКА. Из-за того, что в столице Дальнего Востока не готов стадион, армейцы будут проводить домашние матчи в Казани, на газоне «Центрального». Отлично знакомого их главному тренеру Роману Шаронову. Точно сыграют с «Краснодаром-2» (31 июля), «Балтикой» (14 августа) и «Родиной» (27 августа). Возможно также и матч с «Уфой» 11 сентября. Армейцы тем самым лишатся очевидного преимущества с акклиматизацией соперников и усложнят себе задачу — побороться за выход в Премьер-лигу. Как и тульский «Арсенал» Олега Кононова, пока что такой же недоукомплектованный, как и «Уфа».

«Нефтехимик», как мы и предполагали ранее, расстался с вратарем, только вот потерян оказался Вячеслав Исупов, хотя его позиции казались более прочными, чем у Андрея Голубева. Последние по датам приобретения нижнекамского клуба выглядят заметными, но это несколько обманчивое ощущение. И Евгений Черкес из «Форте», Таганрог, и Игорь Школик из «Ротора» и Роман Янушковский из «КАМАЗа» более на слуху из-за своих редких фамилий, чем игровых достижений. Просто Ивановых, Кузнецовых, Петровых в нашем футболе много, а вот, к примеру, Черкесов только два, и один из них — Александр Черкес, экс-игрок «Факела», «Сокола», «Ростова» и так далее, вырастил сына Евгения. Поначалу он пошел по пути отца, поиграв в Воронеже, Ростове, но сейчас резко свернул, переехав в Нижнекамск. Отец за татарстанские команды никогда не играл. Янушковский нам знаком более всего из этой троицы, как, надеемся, последняя серьезная потеря челнинского «КАМАЗа» в межсезонье.

Последние по датам приобретения нижнекамского клуба выглядят заметными, но это несколько обманчивое ощущение. Фото vk.com/fcneftekhimik

Касаемо Школика, его-то болельщики «Нефтехимика» хорошо знают, поскольку он забивал гол в недавнем противостоянии с «Ротором». Причем Школик изначально выбирал между Волгоградом и Нижнекамском, куда приглашал Новиков. В «Роторе» был тренер Дмитрий Хохлов, с которым он работал по молодежке, и партнеры по «Динамо» Слепов, Ташаев. В «Нефтехимике» теперь будут экс-динамовцы Богдан Зорин из Ижевска, Максим Данилин из Новомосковска, Тульской области, Роман Денисов из подмосковного Красногорска, Никита Калугин из Костромской области, Антон Терехов из Сургута, Ханты-Мансийской области, Школик из Северодвинска, Архангельской области, а также москвич Владимир Москвичев. Футбол делает провинциалов москвичами, а Новиков возвращает их в провинцию.

Джаудат Абдуллин