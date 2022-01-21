В казанских поселках планируют обустроить 20 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил обустроить 20 контейнерных площадок в жилых массивах города в рамках внедрения системы раздельного сбора мусора. Их планируют разместить в проходимых местах.

— Это должны быть точки, мимо которых люди проходят и проезжают чаще всего, где по пути могут выбросить мусор <…> Если каждый год хотя бы по 20 таких точек будут появляться, мы решим этот вопрос, — сказал мэр, заслушав отчет заместителя руководителя исполкома города Искандера Гиниятуллина о работе сферы жилищно-коммунального хозяйства за 2021 год.

В прошлом году новую контейнерную площадку установили в поселке Вишневка. По ее примеру хотят обустроить площадки и в других жилых массивах.

Фото: realnoevremya.ru

Всего за прошедший год во дворах многоквартирных домов обустроили 82 контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Еще годом ранее в городе появились 247 мест сбора мусора.

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в западной зоне Татарстана УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК «ПЖКХ») в новогодние праздники вывез 22 тысячи тонн отходов. Этот объем сопоставим с весом 400 железнодорожных вагонов.

Маргарита Головатенко