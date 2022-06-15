С 15 по 24 июня в Вахитовском и Приволжском районах Казани пройдут мероприятия «Экодвор»

Фото: Олег Тихонов (архив)

С 15 по 24 июня в Вахитовском и Приволжском районах Казани пройдет серия мероприятий «Экодвор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Во время них казанцам расскажут о раздельном сборе вторсырья и покажут гранулы и волокно из переработанных видов пластика. Жители смогут узнать, как из упаковки «тетрапак» делают ручку и во что превращаются зубные щетки после переработки.

Также здесь будут принимать некоторые виды вторсырья: ручки, фломастеры, зубные щетки, кассовые чеки, пластиковые карты, крышки, компакт-диски, аудио- и видеокассеты, батарейки, телефоны и другие. Участники также смогут обменяться вещами или оставить книги, игрушки, украшения и посуду, которыми они не пользуются.

Мероприятия пройдут по следующему расписанию:

15 июня — по ул. Р. Зорге, 121 (с 17.00 до 19.00);

16 июня — по ул. Р. Зорге, 81, 83, 85, 87 (с 14.00 до 16.00);

17 июня — по ул. Карбышева, 35, 37, 43 (с 17.00 до 19.00);

20 июня — по ул. Мавлютова, 26, 28, 30, 32 (с 17.00 до 19.00);

21 июня — по ул. К. Тинчурина, 9 (с 17.00 до 19.00);

22 июня — по ул. Ю. Фучика, 62, 68 (с 17.00 до 19.00);

24 июня — по ул. Ю. Фучика, 14, 16, 18, 20 (с 17.00 до 19.00).

В Татарстане по итогам санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего в первый день апреля, вывезли 510 тысяч кубометров отходов, а это 34 тысяч КАМАЗов с мусором. Также представители муниципалитетов высадили более 760 тысяч деревьев и кустарников, а предприятия и организации — около 540 тысяч.



Дарья Акимова