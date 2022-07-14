Сергей Демин: «Мы должны готовиться к тому, чтобы вернуться на международную арену»

Интервью с главным тренером сборной Татарстана по стендовой стрельбе

Под Казанью завершился чемпионат России по стендовой стрельбе. Представители Татарстана завоевали на домашних соревнованиях 10 медалей. Золото у дуэта Сергей Демин-младший и Екатерина Комарова в миксте, скит, а также Генадия Мамкина и Полины Князевой —микст, трап. Серебро у Зили Батыршиной (скит), Князевой (трап), Сергея Демина-младшего (скит), Николая Теплого и Дарьи Лекомцевой (микст, скит) плюс бронза у Теплого и Комаровой (оба скит), Милены Видмановой (трап). Главный тренер сборной республики Сергей Демин дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».



«Необходимы более-менее официальные соревнования»



— Сергей Константинович, когда начнут разыгрываться олимпийские лицензии в вашем виде спорта?

— Я сейчас немножечко отошел от вопроса, но, по моим данным, уже начался их розыгрыш. Увы, как только нас изолировали, я не углублялся в текущие процессы. На каждом этапе Кубка мира нынешнего года (на которых российские спортсмены пока не участвуют), спортсмены получают рейтинговые очки. Такая же ситуация должна быть и на чемпионате мира, во всяком случае, так происходило ранее. Если говорить о прошлом, то тогда рейтинговые очки давали за занятые места, сейчас — за выступления, то есть, стартуя на каждом этапе Кубка мира, допустим, замыкая десятку сильнейших, в итоге попасть на Олимпиаду. Тем самым поощряется частота стартов спортсменов. Что касается количества разыгрываемых лицензий, то их 24.

— Мы не участвуем в международных стартах, будучи отстраненными. Но почему не попробовать пролезать во все лазейки, которые есть? В августе стартует очередная Исламиада, причем, у спортсменов Татарстана был опыт участия в них. К примеру, Ольга Павлова рассказывала, как ездила на подобные старты со своими бегуньями Еленой Мигуновой и Екатериной Кондратьевой (в 2005 году в Саудовской Аравии проходили Игры исламской солидарности). Почему сейчас мы не воспользовались шансом стартовать на Исламиаде в Турции?

— Понятно, что спортсменам хотелось бы чаще принимать участие в соревнованиях, но на уровне республиканских федераций можно только выезжать на соревнования, допустим, в тот же Узбекистан. Много ли это даст? Все-таки необходимы соревнования более-менее официальные, представительные. Думаю, что этим вопросом занимается Минспорта России. Не исключаю, что за подобные старты могут быть применены вторичные санкции, которые могут испугать принимающие страны.

— Так вот и проверили бы Турцию.

— Опять таки это не наша история, поскольку мы субъект Российской Федерации, и подобные вопросы необходимо задавать в Минспорта.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Мы должны продолжать готовить своих спортсменов к тому, чтобы вернуться на международную арену, в то же время, пытаясь стартовать там, где это возможно



«Определенные вопросы нужно задавать по вертикали власти»

— Но тут есть вопрос текучки, который я прекрасно осознаю. Любая действующая структура погружается в некий водоворот событий, который ее и несет. В спорте, несмотря на отсутствие международного календаря, много событий, за чередой которых немудрено забыть о чем-то. При этом, надо полагать, наше неучастие в международных стартах освободило солидные средства, которые не тратятся на те же командировочные расходы, хотя в бюджеты они уже заложены. Вот могли бы и их потратить...

— Я тоже слышал подобные доводы о том, что освобождается определенная сумма, но, наверное, проведение той же Спартакиады сильнейших и будет тем стартом, где они будут освоены. По первоначальным сведениям, эти старты были приравнены к чемпионату мира, в том числе и для того, чтобы помочь с выплатами нашим сильнейшим тренерам, которые привыкли побеждать и получать за работу вознаграждение. Опять же, эти вопросы лучше задавать по вертикали власти, в федеральное Минспорта.

С другой стороны, шахматист Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов, теннисисты остались на международной арене, пусть, все они выступают под нейтральным флагом. Организаторов Уимблдона оштрафовали на крупную сумму за то, что они не дали стартовать россиянам и белорусам. То есть в каждой избушке свои погремушки, и мы тоже, честно говоря, рассчитываем, что Владимир Лисин, президент международного стрелкового союза, что-то предпримет.

Касаемо отсутствия международного календаря, я недавно был на встрече на телевидении, и задумался над примером из истории нашей страны. Ведь после Олимпиады 1912 года, где в последний раз участвовали спортсмены царской России, были Первая мировая, затем Гражданская, и уже Вторая мировые войны, и наши спортсмены уже в качестве представителей СССР стартовали на летней Олимпиаде в Хельсинки-1952. То есть в нашей стране было сорок лет, которые мы провели вне олимпийского движения. Вернувшись на Олимпиаду в Хельсинки, мы стали вторыми в командном зачете, а еще через 4 года блистательно выиграли командный зачет в Мельбурне. Проводя аналогию с теми годами, несмотря на дефицит международных стартов, мы должны продолжать готовить своих спортсменов к тому, чтобы вернуться на международную арену, в то же время, пытаясь стартовать там, где это возможно.

Делегации стран-участников на Олимпиаде 1952 года. Фото: wikipedia.org

«Спасибо федерации, что создала несколько спортивных рот»

— Вопрос к вам, как к человеку, активно интересующемуся спортом в целом, а не только конкретно своим видом. Ситуация с хоккеистом Иваном Федотовым, призванным в ряды Вооруженных Сил. Я не в плане его призыва интересуюсь, а в плане того, как у стрелков решается ситуация со службой в вооруженных силах?

— Понятно, что изначально наше отношение к этому вопросу однозначное — это гражданский долг, о котором мы немного подзабыли. Мало того, надо понимать, что сейчас, отслужившие в вооруженных силах, получают определенные преференции, к примеру, на государственной службе. Касаемо стрелков, тут как раз надо поблагодарить федерацию России за то, что создала несколько спортивных рот, где наши представители могут отдать долг родине. Во время воинской службы, они продолжают тренировочный процесс, не теряя спортивную квалификацию. Правда, стоит отметить, что туда нелегко попасть, поскольку в этом случае ты должен быть в составе кандидатов в сборную страны, тем самым доказывая свой высокий уровень. Те спортсмены, которые не относятся к этой категории, идут в Вооруженные силы служить на общих основаниях. К примеру, у нас есть Владислав Бузунов, стрелок, отслуживший в Краснознаменной черноморской флотилии в Севастополе. Занятия стрельбой ему только помогли в несении армейской службы. Это стендовая стрельба, а ведь есть еще пулевая, тут вопрос гораздо ближе к армейской службе, хотя бы в плане того, что снайпинг, хладнокровие, умение держать удар, сумасшедшая реакция. А есть еще федерация практической стрельбы, где вообще используется боевое оружие.

— Да-да, тут же вопрос, насколько армии нужен хоккейный вратарь с его профессиональным умением отбивать шайбы, и насколько необходим стрелок, который даже в условиях современной армии востребован.

— Да, в этом плане у нас прикладной вид спорта. Касаемо Федотова я просто не готов комментировать, поскольку также не совсем понимаю, как хоккеист оказался на северном флоте. Мне кажется, он стал предметом интересов многих людей.

Фото: sport.tatarstan.ru

У нас есть Владислав Бузунов, стрелок, отслуживший в Краснознаменной черноморской флотилии в Севастополе. Занятия стрельбой ему только помогли в несении армейской службы

— С другой стороны, настаивать в этом случае на том, что у Федотова был контракт с «Филадельфией». Я напомню, что полтора десятка лет назад у Евгения Малкина был контракт с «Магниткой», что не помешало ему сорваться в «Питтсбург Пингвинс».

— Да, мы как-то подзабыли про подобные истории. Раньше они подходили под термин дезертирство, касаемо случаев, например, с Александром Могильным, Сергеем Федоровым, который сейчас тренер ЦСКА. А это армейский клуб. Жизнь — интересная штука. Касаемо Федотова, есть позиция Администрации президента, которую выразил Дмитрий Песков: «Эту ситуацию надо рассматривать в юридической плоскости, а ни в коем случае другой».



Джаудат Абдуллин