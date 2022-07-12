День в истории: основана крепость «Желтая гора», Екатерина II создала Мариинку, мушкетеру поставили памятник

Чем примечательна дата 12 июля?

12 июля в Дании празднуют День фьорда. 12 июля начал работу Казанский завод органического синтеза, основали Саратов, в Париже открыли памятник Д’Артаньяну, началась история Мариинского театра. Родились архитектор Павел Саначин, композитор Мирсаид Яруллин, историк Альберт Бурганов, певица Лиз Митчелл. Умерли философ Эразм Роттердамский, адмирал Павел Нахимов, политик Валерия Новодворская. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Саначин — генпланов создатель

12 июля 1918 года в Берсуте родился председатель Госкомитета ТАССР по делам строительства и архитектуры Павел Саначин, руководивший разработкой генпланов Зеленодольска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, Альметьевска, Набережных Челнов, Азнакаево, Дербышек. По его проектам, в основном в соавторстве с такими коллегами, как Георгий Солдатов и Искандер Валеев, построены многие казанские здания: Казанский ветеринарный институт, павильон ВДНХ (ВИКО), здание «Казэнерго» и другие.

Фото kgasu.ru

12 июля 1938 года родился композитор Мирсаид Яруллин, автор первой татарской оратории «Кеше» («Человек») на стихи Рената Хариса. Его отец Загидулла — зачинатель композиторской традиции в ТАССР, брат Фанис написал музыку к первому национальному балету «Шурале».

12 июля 1953 года в Челябинской области родился историк Альберт Бурганов, председатель Общества татарских краеведов. С 1994 года живет в Казани, занимается изучением татаро-булгарской цивилизации.

Фото: аккаунт Константина Игнатова в соцсети

12 июля 2021 года «Реальное время» писало, что казанский уличный музыкант Константин Игнатов выступил в адрес мэрии с критикой регламента работы музыкантов на Баумана — он рассказал, что с принятием этих правил ему станет сложно давать полноценные концерты на любимом месте: одну локацию можно будет занимать только два часа. В результате регистрацию опробовали только в этом году, со слотами в три часа, но о каких-то результатах пока не слышно.



Театр начинается с комитета

12 июля 1590 года основан Саратов, сторожевая крепость для охраны южных рубежей России. По академической версии, его название означает с тюркского «сары тау» — «желтая гора», от Змеиного камня желтобрюхих полозов, который находится напротив Саратовской крепости на Медвежьем острове. Согласно другим вариантам, это «сар атав» — «низменный остров», «сарык атов» — «ястребиный остров».

Фото wikipedia.org

12 июля 1783 года Екатерина II издала Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой», запустив историю будущего Мариинского театра, который начался с Большого Каменного театра на Карусельной (Театральной) площади. В 1859 году напротив него сгорел Театр-цирк, и здесь построили здание для труппы Императорских театров.



Мушкетеру — памятник

12 июля 1931 года в Оше, главном городе Гаскони во Франции, открылся памятник мушкетеру Д’Артаньяну. Кроме того, монумент в честь этого героя работы Александра Таратынова установлен в Маастрихте (здесь был убит прототип д’Артаньяна во время осады крепости в ходе Франко-голландской войны 1672—1678 годов). А в городе Кондом стоит памятник «Четыре мушкетера», который создал Зураб Церетели: лица мушкетеров напоминают актеров из советской музыкальной кинокартины.

12 июля 1952 года на Ямайке родилась Лиз Митчелл, солистка группы Boney M., которая приехала на волне грандиозного успеха в СССР в декабре 1978 года. С тех пор Митчелл регулярно бывала в России. Певица занимается благотворительностью: помогает детям из неблагополучных семей, строит школы в Африке, спасает северокорейских беженцев.