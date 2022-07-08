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Идеал красоты и успешности: как выбирали «Миссис Татарстан-2022»

23:42, 08.07.2022
Идеал красоты и успешности: как выбирали «Миссис Татарстан-2022»

Финал III Республиканского конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан-2022» для семейных женщин прошел сегодня в КЦ «Московский». 16 финалисток соревновались в четырех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Конкурс талантов», «Спортивный» и «Блиц-интервью». Победительницы получают возможность участия в российских и международных конкурсах красоты, представляя Республику Татарстан и Россию.

Видео: Камиль Исмаилов
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