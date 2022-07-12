Леонид Делицын: «Разработчики опасаются, что через год-другой вернутся Cisco, Juniper, Microsoft и SAP»

Аналитик ФГ «Финам» — о ситуации в российском секторе ИТ

Фото: Максим Платонов

В Россию вернулись большинство уехавших из страны айтишников, заявил Владимир Путин. Тем не менее эксперты сомневаются, что это поможет российскому рынку успешно развиваться. «Возможность занять освободившиеся ниши есть, но разработчики опасаются, что через год-другой вернутся Cisco и Juniper, Microsoft и SAP, и все вернется на круги своя», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В авторской колонке для «Реального времени» он оценивает текущую ситуацию и перспективы в российском IT-секторе.



Разработчики опасаются, что Cisco, Juniper, Microsoft и SAP вернутся

Текущий сезон может стать урожайным на новые ИТ-компании. Волна регистраций новых ИТ-компаний связана с надеждами крупных корпораций на господдержку. Государственный курс на замещение импорта получил геополитический стимул — зарубежное «железо» и софт просто уходят с нашего рынка. Возможность занять освободившиеся ниши есть, но разработчики опасаются, что через год-другой вернутся Cisco и Juniper, Microsoft и SAP, и все вернется на круги своя.

Аккредитованным ИТ-компаниям государство собирается предоставить льготы, перечисленные на сайте Министерства цифрового развития. Предлагаются пониженные страховые взносы на обязательные пенсионное и медицинское страхование, есть и льготная ставка по налогу на прибыль. Но что такое ИТ-компания? Такими считаются организации, прошедшие государственную аккредитацию в качестве ИТ-компаний. А деятельность компании должна относиться к одному из семи релевантных пунктов классификатора ОКВЭД, где они все перечислены. Если компания разрабатывает или внедряет вычислительную технику и программное обеспечение, то она относится к ИТ-отрасли.

В надежде на эти льготы некоторые ретейлеры и банки выделяют ИТ-отделы в самостоятельные дочерние компании, соответствующие нужным статьям ОКВЭД. Впрочем, уже известно, что ИТ-подразделениям банков льгот не будет. Отсюда следует, что в сегментах ИТ, связанных с документооборотом, базами данных, системами управления предприятием, появится много новых игроков. Это может помочь корпорациям справиться с авралом в связи с необходимостью немедленно заменить западный софт, который больше недоступен.

Операторы связи, не дожидаясь санкций, диверсифицировали состав поставщиков



Стимулирование, скорее всего, настигнет всех, но не всех сразу. Телекоммуникационную отрасль немедленно поддерживать не планируется. Ставку по налогу на прибыль не снизят, мораторий на отчисления в резервы не будет, и льготных кредитов тоже не будет. Ситуация напоминает популярную в советские времена итальянскую комедию «Сеньор Робинзон», где проигравший соревнование главный герой получает стимулирующий приз от вождя местного племени, а победитель остается ни с чем, потому что он и так уже достаточно храбрый и ловкий воин.

Операторы связи, не дожидаясь санкций, последние годы диверсифицировали состав поставщиков оборудования. А когда уход западных поставщиков ускорился, увеличили запасы компонентами для ремонта оборудования.

Большинство операторов сообщили, что год они продержатся на том, что есть. Кредиты они брали в российских банках, и отзыв кредитных рейтингов западными агентствами для них ничего не меняет. Они даже один за другим платят дивиденды, в то время как в других отраслях от этого отказываются. МТС, к примеру, заплатит дивиденды в совокупном объеме 66,33 млрд руб. «Таттелеком» выплатит дивиденды с доходностью 6,4%. Решение платить дивиденды телекомы приняли не просто так. Им важно сейчас сохранить капитализацию, чтобы не ухудшить условия по кредитам. Большие кредиты им, вероятно, понадобятся через год, когда потребуется приобретать новое оборудование, а оно может значительно подорожать.

Большинство операторов связи сообщили, что год они продержатся на том, что есть. Фото: realnoevremya.ru

Еще один тренд — концентрация на корневых компетенциях и отказ от роста вширь. Примеров много. «Ростелеком» договорился с Национальной Медиа Группой (НМГ) о слиянии принадлежащих им видеосервисов Wink и more.tv соответственно. Доля «Ростелекома» в совместном предприятии составит 70%, доля НМГ — 30%. Совместную компанию, которая будет работать под брендом Wink и займет около 15% рынка онлайн-кино, сейчас можно оценить в 12—15 млрд руб. Стратегическая цель — продюсирование и производство оригинального контента, и, очевидно, займется кинопроизводством не Ростелеком, а НМГ.

Кстати, главная боль отечественного кинобизнеса — санкции на западный контент. Бывший министр культуры даже предложил спасать традиционные кинотеатры с помощью параллельного импорта. Новый отечественный контент получает шанс стать востребованным, и «Ростелеком» может обеспечивать его доставку, не отклоняясь на чуждое ему кинопроизводство.

IT-игроки готовятся к сделкам

Активно готовят сделки и другие отечественные ИТ-гиганты. Широко обсуждается потенциальный переход Delivery Club из рук VK и «Сбера» в руки «Яндекса», в пакете с рядом других активов и в обмен на «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Проект доставки еды Delivery Club, по некоторым оценкам, занимает наибольшую долю на этом рынке, но не вписывается в изменившиеся стратегии прежних владельцев. Подлинную экосистему проектов, из которой можно было бы извлечь синергию, позволяющую сократить издержки и воздвигнуть непреодолимые барьеры для конкурентов, создать они не смогли. Сейчас им не до этого. А «Яндекс» настойчив в стремлении укрепиться на рынке электронной коммерции, и его транспортные, логистические проекты совершенно явно интегрируются с онлайн-торговлей. Приобретя Delivery Club (который в силу ситуации можно сейчас купить выгодно), ИТ-гигант будет доминировать на рынке доставки. Сам по себе этот рынок вряд ли станет прибыльным, даже вопрос о его окупаемости спорный. Но для «Яндекса» это часть механизма, позволяющего удерживать пользователя в режиме 24/7 и изучать его потребности. Этот путь уже опробован китайским поисковиком Baidu и его конкурентами, Alibaba и Tencent, которые пытаются не выпускать потребителя из паутины своих услуг ни на секунду.

На доставку еды льготы для ИТ-компаний не распространяются. Фото: Максим Платонов

Кстати, на доставку еды льготы для ИТ-компаний не распространяются. В общем-то это вполне логично, поскольку доставка еды — это не обработка информации, не создание оборудования и не разработка программного обеспечения. Правда, комментарий замминистра финансов о том, что льгот не будет, потому что маржинальность служб такси и доставки и так высокая, не совсем понятен. Она, в общем-то, сейчас отрицательная. Хотя, возможно, в министерстве ожидают установления на этих рынках монополии и возвращения к тем временам, когда таксист был зажиточным специалистом.

Кроме того, в июне «Яндекс» благополучно завершил историю с выкупом облигаций. За каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций «Яндекс» заплатил $140 тысяч наличными и приложил 957 своих акций. На первый взгляд предложение выглядело не особо выгодным, но 93% держателей облигаций немедленно согласились. Это хороший знак, говорящий о том, что все они верят в восстановление цены акций «Яндекса» на среднесрочном горизонте (в этом случае они получают хорошую прибыль).

Леонид Делицын