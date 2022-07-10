День в истории: гибель «Булгарии», образование НКВД и «Обезьяний процесс»

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 10 июля, — годовщина Полтавского сражения. 10 июля произошла гибель теплохода «Булгария», премьер-министром республики был утвержден Рустам Минниханов, Надежда Крупская спасла дом Ушковых, был также образован НКВД СССР и начался так называемый «Обезьяний процесс». 10 июля родились генерал Петр Багратион, физик Никола Тесла и поэтесса Вера Инбер. Умерли композитор Газиз Альмухаметов, писатель Джеймс Олдридж и актер Илья Олейников. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Крупская в Казани и крушение «Булгарии»

10 июля 1919 года в Казань прибыл агитпароход ВЦИК «Красная звезда». В качестве представителя Наркомпроса в мерприятии участвовала супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, которая выступила с докладом в актовом зале Казанского университета. Результатом ее приезда, в частности, стал перевод Центральной библиотеки из тесных помещений в здании бывшей Думы в бывший особняк Ушковой напротив университета, куда супруга Владимира Ленина заглянула после выступления.

Фото kulturarb.ru

10 июля 1938 года умер певец и композитор Газиз Альмухаметов. В 1922 году уроженец Башкортостана переехал в Казань, где завершил работу над первой татарской оперой «Сания» совместно с Василием Виноградовым и Султаном Габяши на либретто Фатиха Амирхана. Ни в Казани, ни в Уфе тогда оперных театров не было. Премьера состоялась в 1925 году в столице ТАССР. За первой оперой последовала вторая — «Эшче» на либретто Мажита Гафури.



10 июля 1998 года премьер-министром республики стал Рустам Минниханов. Он был главой кабинета министров Татарстана до 25 мая 2010 года. На этой долңности Минниханов, в частности, возглавил переход республики к цифровому, безбумажному управлению.



Фото: tatarstan.ru

10 июля 2011 года на Волге в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ затонул теплоход «Булгария», совершавший круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань. Погибли 122 человека из 201 (147 — пассажиры), в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело потом обнаружили на капитанском мостике. 79 человек удалось спасти. В России объявили общенациональный траур 2 дня спустя. После масштабной прокурорской проверки соблюдения правил безопасности на транспорте в декабре 2011 года негодными к плаванию признали более 300 речных судов. Полгода спустя, в июне 2012 года, был подписан федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В июле 2012 года был принят закон, ужесточавший контроль за судоходством на внутренних водных путях РФ, в частности он усиливал санкции за безлицензионную перевозку пассажиров и ввел крупные штрафы за нарушение требований обеспечения их безопасности.

10 июля 2021 года «Реальное время» писало, что число случаев коррупции в РТ, по данным Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики, выросло в первом полугодии 2021 года на 19%. Связывали это и с усиленной работой по выявлению преступлений и с усиленной тягой недобросовестных должностных лиц «взять на лапу». Рост коррупционных преступлений был отмечен в следующих сферах: здравоохранение — оформление инвалидности, помощь в избежании воинской службы, коррупция в частном секторе — коммерческий подкуп. А также в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото nbmariel.ru

Родился Кассиль, появилось НКВД

10 июля 1905 года по новому стилю родился писатель и сценарист Лев Кассиль, подаривший детям удивительные страны — Швамбранию, Синегорию и Джунгахору. По его произведениям снято около 15 художественных картин. Самое значительное его произведение, «Кондуит и Швамбрания», основанное на автобиографическом материале, рассказывает о жизни гимназистов в дореволюционной России и в 1917—1919 годах.

10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, а также по обеспечению государственной безопасности. В состав НКВД СССР вошло Объединенное государственное политическое управление СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности. В сфере ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и строительство, другие отрасли промышленности, а также политический сыск и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные и внутренние войска, контрразведка в армии. Впоследствии, в 1946 году, комиссариат преобразовали в МВД СССР.

Последняя дуэль французов и «Обезьяний процесс»



10 июля 1547 года во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли происходили столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли. Официально известная последняя дуэль во Франции случилась 21 апреля 1961 года, между Рене Рибьером, депутатом Национального собрания, и Гастоном Деффером, мэром Марселя. Тогда репортеру компании Gaumont не просто удалось стать очевидцем поединка, но и записать видео. Причиной столкновения было то, что во время дебатов Рибьер неоднократно перебивал своего оппонента. Оба участника остались в живых.

10 июля 1925 года началось «Дело Штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса», более известное как «обезьяний процесс». Это был суд над учителем, обвиненном в нарушении антидарвинистского «акта Батлера» — закона, запрещающего преподавать в любом финансируемом штатом Теннесси образовательном учреждении «любую теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит Библия, и учит вместо этого о том, что человек произошел от животных низшего порядка». Скоупс излагал основы теории эволюции Дарвина. Он был признан виновным 21 июля и приговорен к уплате 100 долларов. Адвокаты подали апелляцию, верховный суд штата Теннесси не признал правоты Скоупса, однако отменил приговор по техническим основаниям: присяжные не определили размер штрафа, а сам судья не мог выносить штраф свыше 50 долларов, в то время как «Акт Батлера» требовал штрафа не менее 100 долларов. Процесс также вскрыл раскол в среде американских христиан между фундаменталистами, настаивающими на буквальном прочтении каждого предложения Библии, и модернистами, считающими, что наука совместима с религией в теистическом эволюционизме.