Почему в Татарстане дают взятки? «Потому что все так дают, так принято»

За первое полугодие текущего года в Татарстане выявили 800 преступлений коррупционной направленности. Размер ущерба — более 230 млн рублей

Число случаев коррупции в Татарстане выросло в первом полугодии 2021 года на 19%, констатирует Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики. Связывают это и с усиленной работой по выявлению преступлений и с усиленной тягой недобросовестных должностных лиц «взять на лапу». Рост коррупционных преступлений в Татарстане был отмечен в следующих сферах: здравоохранение — оформление инвалидности, помощь в избежании воинской службы, коррупция в частном секторе — коммерческий подкуп. Наблюдается рост преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее о положении дел — в материале «Реального времени».

Троих чиновников за полгода уволили в связи с утратой доверия

По данным правоохранительных органов Татарстана, за текущий год размер ущерба более 230 млн рублей. Обеспечено возмещение более 100 млн рублей, выявлено 800 преступлений коррупционной направленности — это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года — а также 624 преступления против государственной власти и интересов службы.

Главный советник Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов в разговоре с журналистами связал увеличение числа выявленных преступлений как с улучшением работы правоохранителей, так и с ростом числа фактов коррупции.

— Однозначного ответа — стали ли лучше работать правоохранители или же коррупции стало больше — ответа нет. Мы обеспокоены этими цифрами и дальше будем их анализировать, — сообщил чиновник.

Существенно выросло количество преступлений в сфере здравоохранения, констатирует Рахимов.

— Коррупционные риски имеют место в деятельности представителей медицинских учреждений, занятых оказанием медицинских услуг, выдачей документов, позволяющих в том числе оформить инвалидность, получить освобождение от прохождения воинской службы, либо оформить временную нетрудоспособность, — пояснил Салават Рахимов.

Растет коррупция и в частном секторе — это такие преступления, как мошенничество, коммерческий подкуп, превышение должностных полномочий.

Увеличение коррупционных преступлений зафиксировано в сфере строительства и ЖКХ. Чаще всего закон нарушают в процессе предоставления заказов, при заключении контрактов и договоров приема и оплаты выполненных работ.

Существенно выросло количество преступлений в сфере здравоохранения, констатирует Рахимов. Фото: tatar-inform.ru

— Самая строгая мера — увольнение в связи с утратой доверия, — объясняет Рахимов — Такой человек не имеет права 5 лет занимать те или иные должности в органах власти. В прошлом году всего два человека от республики были внесены в соответствующий реестр в связи с увольнением по утрате доверия (реестр ведется на федеральном уровне и есть в открытом доступе), а в текущем году уже три человека были уволены с этой формулировкой

Как пример — «забывчивость» обязательств на 104 млн рублей:

— Депутат сельского поселения в Зеленодольском муниципальном районе не указал доходы (почти 300 тыс. рублей), счета в банках, забыл указать срочные обязательства финансового характера в размере 104 млн рублей. Другой случай — депутат в сельском поселении в Актанышском муниципальном районе отказался предоставлять сведения о доходах, не выполнил требования федерального законодательства, за что был досрочно лишен своих депутатских полномочий.

А третий случай произошел в Нижнекамском муниципальном районе — депутат скрыл доход в размере 360 тыс. рублей, не указал свое участие в качестве учредителя в четырех коммерческих организации, не указал доход от продажи двух КАМАЗов. Причем один из них он продал за... 10 рублей. Сделали запрос, сумма оказалась другой — 250 тысяч рублей. Также депутат не указал наличие в собственности земельных участков, в том числе одного площадью 3,7 га.

У татарстанцев проблема коррупции на предпоследнем месте

В системе мониторинговых исследований антикоррупционной направленности используют социологические исследования, рассказал замминистра экономики РТ, начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов. Работа по организации и проведению социологических опросов населения проводится ежегодно с 2005 года. В опросах участвуют более 3 000 респондентов. По результатам опроса жители республики чаще всего обеспокоены высокими ценами на рынках и в магазинах, проблемами трудоустройства и низким уровнем заработной платы, рассказал Амирханов.

На проблему взяточничества и злоупотребления чиновниками указывают лишь 5,9% респондентов. Проблема коррупции находится на предпоследнем месте.

В 2020 году доля респондентов, которые хотя бы раз в течение года попадали в коррупционную ситуацию составила 8,6% или каждый 12 респондент — а в 2010 году по результатам опроса бытовая коррупция затрагивала каждого пятого жителя.

Наиболее частыми причинами, по которым жители республики дают взятки должностным лицам, оказалось желание добиться благосклонности и «потому что все так дают, так принято». «Поэтому нужно менять мировоззрение жителей», — пришел к выводу замминистра.

Наиболее частыми причинами, по которым жители республики дают взятки должностным лицам, оказалось желание добиться благосклонности и «потому что все так дают, так принято», констатировал Амирханов Фото: mert.tatarstan.ru

По мнению участников опроса, чтобы искоренить коррупцию, нужно ужесточить законодательство и строго контролировать расход бюджетных денег — на это указывает каждый второй респондент. Также жители считают, что важно повышение правовой грамотности населения, увеличения заработной платы служащим, работникам бюджетных сфер. Каждый третий респондент считает, что для победы над коррупцией нужно начать с себя и своих близких, развивать нетерпимое отношение к коррупции.

Как бороться с коррупцией в сфере образования

Заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов рассказал, какие направления в сфере образования больше всего подвержены коррупционным рискам. По его мнению, коррупция чаще всего наблюдается при приеме в образовательные организации: детские сады, школы, сузы, вузы. Также коррупция наблюдается при проведении государственной итоговой аттестации, нередки и поборы в школах, садиках, есть случаи злоупотребления должностными полномочиями — когда, например, должностные лица начисляют премии своим близким, друзьям, работающим в организации, из-за нарушения порядка оказания платных образовательных услуг.

За это полугодие поступило 482 обращения граждан, из них 92 обращения — по вопросам коррупции в сфере образования республики. Количество коррупционных обращений уменьшилось на 6% от общего количества за тот же период прошлого года. Обращаются из-за поборов, сбор денежных средств на нужды школ, ремонт помещений,,

В качестве мер борьбы чиновник отметил цифровизацию, укрепление материально-технической базы — чтобы исключить поборы с родителей. «Образование у нас бесплатное, и родители не должны платить за укрепление материально-технической базы», — заявляет Музипов.

С 2012 года на электронном портале можно подать заявление на зачисление в детский сад, встать в электронную очередь. Эта услуга позволила кратно, практически полностью, снизить коррупцию при зачислении в детский сад.

— Жалобы еще сохраняются, но они связаны с медленным движением в очереди в садик. На сегодняшний день детскими садами обеспечены 94% всех желающих.

По мнению Рамиса Музипова, коррупция чаще всего наблюдается при приеме в образовательные организации: детские сады, школы, сузы, вузы. Фото: obrnadzor.tatarstan.ru

С этого года на электронном портале есть услуга по зачислению детей в первый класс. Со следующего года эта же услуга будет доступна при поступлении в учреждения среднего профессионального образования.

За первое полугодие 2021 года к дисциплинарной ответственности привлекли 25 работников, из них 4 директора школ, 2 заместителя директора, 13 учителей школ, 2 заведующих детскими садами, 2 воспитателя, добавил Музипов.

Подробнее замминистра остановился на том, как борются с нарушениями при проведении ЕГЭ — организовано видеонаблюдение: из 1 500 аудиторий 970 оборудовано IP камерами. На следующий год будут оснащены все пункты сдачи ЕГЭ. На каждом пункте сдачи ЕГЭ установлен металлоискатель, чтобы нельзя было пронести на экзамен сотовые, смарт-часы и микронаушники. Привлекают общественных наблюдателей.

— В этом году начали отслеживать систему мониторинга сайтов, на которых продаются микронаушники. Эту информацию направляем в правоохранительные органы, так как продажа микронаушников и микрокамер является запрещенной.

Отслеживаем посещение учащимися этих сайтов, формируем их в группу риска и с ними проводим профилактическую работу, сообщаем родителям и учителям, чтобы они не использовали такое оборудование на экзамене.