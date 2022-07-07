«Там миллиарды»: как адвокаты «кололи» следователей по делу о краже из здания СК в суде Казани

Защита продвигает версию, что целью дерзкого налета на объект Следкома были не 14,7 млн, а материалы уголовного дела против бизнес-империи Леонида Барышева

Фото: Максим Платонов

В необычном амплуа выступили сегодня руководитель 4-го отдела Следкома по Татарстану и его подчиненные. На протяжении трех часов их допрашивали по уголовному делу о преступлении в здании СК, задавая подчас довольно каверзные вопросы о службе. Кульминацией заседания должен был стать допрос предателя системы, а именно организатора кражи сейфа с 14,7 млн рублей Марата Шакирова, однако судья сообщил — его не доставили из СИЗО. По данным «Реального времени», буквально вчера Генпрокуратура РФ утвердила обвинение Шакирову по трем эпизодам с общим ущербом почти в 16 млн рублей.

В чем обвиняют отступника СК



В ближайшее время уголовное дело бывшего казанского следователя-криминалиста Марата Шакирова должно поступить в Вахитовский суд Казани. На этой неделе Генеральная прокуратура утвердила его обвинительное заключение, сообщают источники «Реального времени». В суд дело поступит для рассмотрения в особом порядке.

Напомним, отступника СК вычислили по горячим следам после беспрецедентно наглой кражи сейфа с миллионами из здания 4-го отдела Следкома по РТ. Его сдали трое исполнителей преступления, которые попали в оборот на несколько часов раньше.

А ведь сам Шакиров, как рассказывают бывшие коллеги, после кражи в ночь на 4 октября 2021 года пришел на работу, как ни в чем не бывало — жал руки коллегам, вместе со всеми удивлялся ЧП в отделе. «В бега не подавался, ходил работал», — свидетельствовал следователь-криминалист Айрат Асхадуллин.

К удивлению многих, центральный аппарат СК и прокуроры утвердили ходатайство вора в погонах о заключении досудебного соглашения, и его дело было выделено в отдельное производство. Этой весной в нем появились два эпизода мошенничества с кредитами в 410 и 630 тысяч рублей соответственно. Слухи о том, что Шакиров использовал копии паспортов своих коллег-следователей из материалов уголовных дел и оформлял на них кредиты, поползли еще после его задержания. Информация подтвердилась, хотя, по данным источников «Реального времени», далеко не все потерпевшие силовики согласились признать себя таковыми. Один, говорят, вообще успел сменить мундир на судейскую мантию...

В ближайшее время уголовное дело бывшего казанского следователя-криминалиста Марата Шакирова направят в суд

В окончательном обвинении Шакирову аферы исчезли — два эпизода мошенничества переквалифицировали на пособничество в подделке паспорта в целях его незаконного использования (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление — 3 года лишения свободы. Один из источников издания объясняет замену статей так — да, хитрец брал кредиты на чужое имя, но он ведь их оплачивал.

Третьим эпизодом обвинения бывшего сотрудника СК осталась кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), которая могла бы потянуть на 10 лет лишения свободы. Однако досудебщик может рассчитывать на особый порядок и две трети от максимального наказания.

Какими показаниями Шакиров заслужил такую милость — покажет время. Что до пропавших вместе с сейфом 14,7 млн рублей, то их не нашли. На допросах бывший следователь уверял — коробку с этими «вещдоками» забрал его подельник Дживан Мхитарян, ныне объявленный в международный розыск.

У защиты других обвиняемых в краже есть версия, что Шакирова в похищенном сейфе интересовали совсем не деньги.

Обыск в «Эссене», сейф и поврежденный датчик сигнализации

Сегодня за 3 часа работы в Вахитовском суде Казани успели допросить пять сотрудников Следкома по РТ. Ни один из них не знаком с подсудимыми — жителями Альметьевска Данилой Елинсоном, Никитой Карабаевым и Русланом Нургалиевым, зато все знают их земляка — Марата Шакирова. Работали с ним вместе в течение нескольких месяцев. А старший следователь 4-го отдела Амир Райманов видел этого коллегу буквально за несколько часов до преступления, поскольку проводил воскресный день и вечер 3 октября на работе — в своем кабинете на первом этаже, через три кабинета от замруководителя отдела, откуда в ночь на понедельник пропал сейф.

Сегодня за 3 часа работы в Вахитовском суде Казани успели допросить пять сотрудников Следкома по РТ. Ни один из них не знаком с подсудимыми — жителями Альметьевска Данилой Елинсоном, Никитой Карабаевым и Русланом Нургалиевым

— Шакиров тоже вышел в воскресенье на работу и уточнял у меня — до скольки я буду на рабочем месте. Я сказал: «Допоздна». Он снова уточнил — до скольки? Я сказал: «Во сколько бы ты ни ушел, я уйду позже». Мне тогда странным это показалось, — рассказал суду Райманов. — А потом около 16 часов пришел общественный помощник Шакирова и отдал мне ключ от его документа...

Старший следователь 4-го отдела Амир Райманов видел Марата Шакирова буквально за несколько часов до преступления

По словам следователя, сам он уходил в 22 часа — в здании отдела на улице Карла Маркса никого уже не было. Сдать здание на сигнализацию он не смог: «На тот момент я воспринял это как определенный технический сбой. А потом узнал — в одном из кабинетов был поврежден оконный датчик — что-то сделали с окном, и поэтому подключить сигнализацию не удалось, при этом окно было закрыто — я ведь здание осмотрел».

Свидетель признается — в той ситуации он должен был поставить в известность непосредственного начальника. Но решил никого не беспокоить в поздний час. Утром пришел на работу в восемь утра, а ближе к девяти в отделе начался аврал.

— Насколько мне известно — сейф был вынесен через решетку окна в моем кабинете. Я обнаружил это в первый рабочий день после отпуска, 4 октября. Хотя второго выходил на работу — в кабинете все в порядке было, — вспоминает старший следователь Искандер Субаев, который после служебной проверки лишился должности замруководителя 4-го отдела.

С его слов, решетку выломали, замок на ней пропал.

— В сейфе было 14 млн 765 тысяч рублей, упакованные в коробку. Еще были мои личные документы — черновики, — уточнил свидетель.

Допрошенные оценили ущерб по делу «Оптовика» от 10 миллионов до миллиардов

На вопросы прокурора и адвокатов обвиняемых о том, подходящее ли место было выбрано для хранения миллионов, последовал ответ — деньги изъяли при обысках в АО «Эссен Продакшн» в Набережных Челнах в начале августа 2021 года, их собственником сотрудники компании называли своего руководителя Леонида Барышева.

— Он вызывался для следственных действий, но установить его местонахождение мы не смогли. Обратились в суд за наложением ареста на эти деньги, но это решалось не одним днем. Поэтому деньги лежали в сейфе — я ждал документы из суда и от собственника, — говорит следователь.

Искандер Субаев был руководителем следственной группы, созданной по делу о предполагаемом злоупотреблении и преднамеренном банкротстве ООО «Оптовик» — юрлица торговой сети «Эссен». Дело было возбуждено в апреле 2021 года в отношении неустановленных лиц. В состав следственной группы был включен сотрудник отдела криминалистики Марат Шакиров. Со слов Субаева, он присутствовал и при изъятии денежных средств, и при их помещении в сейф. Выяснив, что за плечами у свидетеля — 15 лет службы, адвокаты обвиняемых атаковали его вопросами — как правильно должны храниться документы, почему деньги не были сданы на хранение, какие меры принимались к розыску собственника?

Обвиняемые Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев

Тот отвечал — документы должны храниться в сейфе, но на практике нынешние уголовные дела, особенно по экономическим преступлениям, в сейфах просто не умещаются. Причем изъятые миллионы вещдоками не признавались.

— Они являлись имуществом того лица, в отношении которого впоследствии могут быть приняты меры по возмещению ущерба, — объяснил Субаев.

— Барышев признал свою причастность к деньгам? — уточнил председательствующий судья Адель Галеев.

— У меня не было возможности его допросить.

Суд дал добро на арест денег, но для составления протокола силовикам нужен был собственник. В его отсутствие решили передать наличность на хранение в финансовый отдел. А там потребовали сначала переписать каждую купюру, и сотрудники решили подождать возвращения руководителя группы из отпуска. На какой стадии это дело сейчас — казанским силовикам неизвестно: после ЧП с кражей материалы дела забрали для расследования в Москву.

— А какой совокупный ущерб был от действий «Эссена»? — поинтересовалась адвокат Татьяна Шмелева, в защиту Елинсона.

— Не могу знать. Экспертиза должна быть.

— Ну примерно?

— Больше 10 миллионов, — сухо заметил Субаев.

На тот же вопрос ответил следующий свидетель — следователь Айрат Асхадуллин:

— Точную сумму не назову, но там миллиард. Миллиарды.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Версия защиты: целью кражи были не деньги

Руководитель 4-го отдела Станислав Столяров на судебном допросе сообщил — Марата Шакирова прикомандировали в его отдел для участия в расследовании в отношении должностных лиц компании «Эссен».

— Его обязанностью была работа с вещдоками — их осмотр, помещение в камеру хранения… Что в сейфе он, думаю, знал — ему было поручено осмотреть деньги и поместить их в ячейку. Кроме денег, там были черновые документы по другим уголовным делам, — свидетельствовал офицер СК.



— Материалы данного дела там не находились? — уточнил гособвинитель Саетов.



— Насколько я знаю, нет.

Столяров рассказал, что отдел оборудован камерами наблюдения, но попало ли на них преступление — не знает, поскольку дело о краже расследовали другие. А объективы камер были закрашены белой и черной краской — преступление было подготовлено.

Асхадуллин — единственный из силовиков, кто пришел на процесс в мундире. Впрочем, показать эти кадры мы не можем — съемку заседания суд запретил. Зато не стал закрывать сам процесс на допросы силовиков, хотя об этом просил представитель потерпевшего ведомства, старший инспектор контрольно-следственного отдела Следкома по РТ Максим Попов.

Со слов свидетеля Асхадуллина, на августовском обыске в Челнах изымали очень большой объем документов. Причем, следственные действия в тот день проводились и в Елабуге, после чего вся группа вернулась на служебном авто в Казань. С опечатанной коробкой миллионов в багажнике.

Руководитель 4-го отдела Станислав Столяров на судебном допросе сообщил — Марата Шакирова прикомандировали в его отдел для участия в расследовании в отношении должностных лиц компании «Эссен»

Следователь вспоминает — Шакиров был рядом, когда коробку выгружали в сейф. И он же уже в сентябре получал постановление из суда о наложении ареста на эти деньги. Ходатайствовал об этом 5 августа (через два дня после обыска) по поручению Субаева сам Асхадуллин, но результата не дождался — сначала сам ушел в отпуск, а потом был откомандирован в группу по расследованию трагедии в гимназии №175.

Вернулся к работе в 4-м отделе 20 сентября и узнал от коллеги Райманова — прокуратура Татарстана требует материалы по изъятым миллионам и их аресту, в связи с поступившей жалобой. Через неделю, 27 сентября, Субаев из отпуска дал команду согласовать передачу изъятого в депозитную ячейку СК, но там пояснили — сначала нужно идентифицировать все купюры — переписать их. А там были и тысячные, и пятидесятирублевки, и «Когда этот разговор [с финотделом] происходил — Шакиров мог его слышать. Он стоял у кабинета. И я ему потом сказал — Субаев поручил заняться помещением денежных средств на хранение, видимо придется нам купюры переписывать. Он сказал — это долго, вот выйдет из отпуска — пускай сам займется…».

Допросили сегодня и водителя отдела Артура Леонтьева, который участвовал в перевозке тех самых миллионов после обыска в Казань. С его слов, о ценности груза узнал лишь после кражи сейфа.

На следующем заседании суд надеется допросить свидетеля-обвиняемого Марата Шакирова, а также еще нескольких действующих сотрудников СК. Ходатайство защиты об истребовании в Приволжском суде материалов по аресту изъятых миллионов судья отклонил, после попыток выяснить — зачем они адвокатам.

— Чтобы понять, правду ли говорит Субаев, что пропали только черновики помимо денег, — пояснила одна из адвокатов.

— Вы полагаете сейф похищался из-за документов? — уточнил председательствующий.

— Да. Речь идет о миллиардах...

Напомним, данная версия защиты ранее была официально опровергнута руководством СК.