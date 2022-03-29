В Казани СК возбудил новое дело против следователя — организатора кражи сейфа

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Подозреваемым в кредитном мошенничестве на 600 тысяч рублей с лишним стал экс-сотрудник СКР Марат Шакиров, ранее признавшийся в краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания силового ведомства. О новом деле стало известно сегодня при продлении ареста Шакирову Вахитовским судом Казани, передает журналист «Реального времени».

Как уже сообщало «Реальное время», бывший следователь-криминалист заключил досудебное соглашение с правоохранительными органами, и 1 февраля его дело выделили в отдельное производство. 5 марта в выделенном деле появился новый эпизод по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Он связан с получением кредита по чужому документу. Обвинение по этому эпизоду Шакирову пока не предъявлено.

Сегодня суд по ходатайству старшего следователя третьего следственного управления СКР Дмитрия Лашина продлил срок ареста бывшему следователю до 4 июня.



Представитель прокуратуры РТ Дамир Давлетшин ходатайство поддержал. Адвокат Андрей Кормильцев возражал, утверждая, что обстоятельства изменились — трое подельников Шакирова уже предстали перед судом. Защитник ссылался на положительные характеристики своего клиента и отрицал, что на первоначальном этапе тот пытался скрыться. «Сам явился в органы следствия. Написал явку с повинной».

Сам бывший следователь был крайне лаконичен: «В ходатайстве прошу отказать. Поддерживаю доводы адвоката».

В ближайшие месяцы следствие намерено получить результаты генетической, дактилоскопической, технико-криминалистической и почерковедческой экспертиз, предъявить фигуранту окончательное обвинение и провести ознакомление с материалами.

На прошлой неделе в Вахитовском суде начался процесс над тремя причастными к той же краже жителями Альметьевска. Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев на днях предстали перед судом и на старте процесса не смогли добиться смягчения меры пресечения. Всей тройке продлили арест на полгода.

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых и сознавшихся в этом преступлении отправились в СИЗО. Пятым участником преступления считают Дживана Мхитаряна, он объявлен в международный розыск. Предполагается, что похищенные деньги беглец забрал с собой.

