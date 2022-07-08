«Татнефть» откроет инженерную школу в области биотехнологий на базе АГНИ

Передовая инженерная школа ― совместный проект компании «Татнефть», Альметьевского государственного нефтяного института и университета ИТМО из Санкт-Петербурга. По итогам конкурса Минобрнауки она получает федеральную грантовую поддержку.

Курс на технологический суверенитет

В конкурсном отборе участвовали 89 вузов из 41 региона России. Его провел Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. В состав совета вошли представители Минобрнауки и Минпромторга России, руководители крупных технологических компаний, эксперты в сфере науки и образования, технологий и бизнеса. Проект передовой инженерной школы в Альметьевске уже в этом году получит финансирование в размере 84,5 млн рублей.

«Нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета страны», ― подчеркнул Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. А это значит, что ключевые, стратегически важные инженерные разработки должны быть российскими. Разумеется, это возможно лишь при условии подготовки квалифицированных кадров на местах. Такими кластерами по подготовке специалистов станут передовые инженерные школы. 30 таких школ выпустят первые 2,5 тысячи специалистов уже в 2024 году.

Задачи передовой инженерной школы ― создавать новые решения, которые будут работать через 5—7 лет. Отличительной особенностью передовой инженерной школы станет подготовка лидеров инженерных групп, обладающих компетенциями для быстрого и эффективного перехода исследовательских решений в развитие новых направлений бизнеса и непосредственно в производственную практику.

Альметьевская передовая инженерная школа планирует готовить выпускников по четырем программам: инженер-интрепренер, отраслевой инженер, инженер-брокер и инженер-эксперт.

Особенность инженерной школы ― уже зарекомендовавшая себя система формирования гибких навыков (soft skills), направленных на развитие критического мышления, мобилизацию личностных качеств и ресурсов для эффективной реализации проектов. Это и проработка навыков для успешного взаимодействия в лидерских и командных ролях, и творческие инициативы в процессе создания проектов, их продвижения, реализации и коммерциализации.

Уже в этом году в АГНИ открыт набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект в биологических системах». С начала нового учебного года в первом потоке будут учиться 12 человек. Обучение будет проходить по модульной и проектной системе. На протяжении двух лет магистратуры студенты будут получать не только теоретические знания, но решать реальные междисциплинарные задачи, участвовать в проектах, проводить свои исследования. Для отработки биотехнологий в поселке Актюбинском создается биотехнологический кластер. Преподавать студентам будут сотрудники научного центра SCAMT, а для прохождения некоторых модульных дисциплин студенты будут приезжать в ИТМО (Санкт-Петербург).

Выпускники программы «Искусственный интеллект в биотехнологических системах» будут востребованы на рынке труда — и в концернах химической промышленности, и в нефтехимических и инжиниринговых структурах, на предприятиях химического, химико-технологического и наноинжинирингового профиля, в фармацевтических компаниях.

«В условиях энергоперехода и климатических изменений «Татнефть» рассматривает биотехнологии как перспективное направление для обеспечения устойчивости Компании и возможность развития научной и предпринимательской среды. В рамках биотехнологического кластера Компании для студентов магистерской программы АГНИ и ИТМО будут созданы возможности для научного и карьерного роста, они смогут получать практические знания и навыки на действующих опытно-промышленных биотехнологических производствах, участвовать в разработке новых решений», — отметил Андрей Глазков, начальник управления по работе с персоналом «Татнефти».