День в истории: СССР строит БАМ, США выдает паспорта

Чем примечательна дата 8 июля?

Сегодня, 8 июля, произошло явление Казанской иконы Божией Матери, Верховный совет РТ принял закон «О языках народов Республики Татарстан», был утвержден проект строительства Байкало-Амурской магистрали. В ночь на 8 июля самолет Ту-154 упал в Алма-Ате, Госдепартамент США выдал первый паспорт гражданина Штатов, учредили должность Великого руководителя КНДР для Ким Чен Ира. Родились летчик-истребитель Михаил Девятаев, писатель-фантаст Джавад Тарджеманов, актер Андрей Мягков. Умерли писатель Иван Лажечников, актриса Вивьен Ли, композитор Александр Александров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начало пути Девятаева

8 июля 1579 года явилась одна из самых чтимых икон — Казанская икона Божией Матери. Как писал патриарх Гермоген, десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и велела откопать ее икону после пожара в Казани в 1579 году. В указанном месте в пепелище девочка нашла икону, а позже на этом же месте Иван Грозный приказал построить Богородицкий девичий монастырь. Сейчас День явления Казанской иконы — это ежегодный праздник Русской церкви.

Фото: Максим Платонов

8 июля 1917 года родился летчик-истребитель Михаил Девятаев. Старший сержант гвардии во время боя недалеко от Львова попал в плен к фашистам и оказался в концлагере. Позже он смог сбежать из плена вместе с девятью узниками, угнав самолет. Михаил Девятаев получил звание Героя Советского Союза, прожил 85 лет, долгое время работал в казанском пароходстве.

8 июля 1920 года родился татарский писатель-фантаст и ученый Джавад Тарджеманов. По образованию он был инженером-химиком и получил звание заслуженного деятеля науки и техники ТАССР, однако параллельно с наукой занимался и писательской деятельностью. Среди выдающихся его произведений — романы «Серебряная подкова», «Юность Лобачевского» и «Геометрия богов». Некоторые его работы можно найти на английском и персидском языках.

Фото kpfu.ru

8 июля 1992 года Верховным советом РТ был принят закон «О языках народов Республики Татарстан». Этот закон позволяет сохранить все условия для сохранения и развития родного языка для каждого народа и равные права для них.

8 июля 2021 года «Реальное время» выяснило, что политехнический лицей №182 отказал 178 дошколятам в зачислении в первый класс. По словам администрации школы, причиной стала нехватка мест: количество заявлений на поступление в первый класс превысило почти в два раза число мест в классах, предусмотренных в учебном заведении. Родителям предложили перевести детей в другие школы, обещав, что детей будут перевозить на автобусе. Однако к единому мнению стороны так и не пришли.

Фото: kzn.ru

Комсомолец? На БАМ!

8 июля 1974 года Центральный комитет КПСС выпустил постановление «О Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Основная часть ее постройки пришлась на 1974—1984 годы, протяженность железной дороги составила 4 324 км.



В ночь на 8 июля 1980 года в Алма-Ате произошла крупнейшая авиакатастрофа самолета Ту-154. По официальной версии, крушение произошло из-за внезапного атмосферного возмущения и сильного попутного ветра при взлете. Вследствие этого самолет резко накренился, несмотря на удачное исправление бокового наклона, предотвратить потерю высоты так и не удалось. На борту вместе с экипажем находилось 166 человек, спастись никому не удалось.

Ким Ир Сен ушел, Ким Чен Ир пришел

8 июля 1796 года Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина Соединенных Штатов. По некоторым данным, введение документов стало необходимостью, так как тогда участились случаи мошенничества с подменой личности. В первых паспортах не было фотографий, вместо этого описывалась внешность владельца документа, указывались биометрические данные.

Фото kremlin.ru

8 июля 1994 года в связи со смертью Ким Ир Сена была учреждена должность Великого руководителя КНДР для его преемника Ким Чен Ира. Так началась история восхваления личности Кимов, в особенности после того, как Ким Ир Сен широко отметил свое 60-летие. В настоящее время должность носит скорее символический характер, так как на все высшие госдолжности назначается одно и то же лицо.