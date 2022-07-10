Цитаты недели: Путин — о трагедии для украинцев, Кириенко — об импортозамещении, Фаттахов — о пионерии

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Продолжающаяся пятый месяц специальная военная операция на Украине и связанные с ней события — по-прежнему главные темы в информационной повестке. Обсуждается возможная трагическая участь украинского народа, желание Запада победить «на поле боя» и борьба российской экономики с последствиями санкционных барьеров. Вместе с тем в центре внимания были и праздник Курбан-байрам, и новое общероссийское детское движение, как аналог пионерии. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О трагедии для украинского народа

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.

Специальная военная операция на Украине продолжается, переговоры давно прекращены, Минобороны России регулярно отчитывается о потерях «противника», но сроки завершения можно лишь прогнозировать. Как заявил российский президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, победить наши Вооруженные силы на поле боя не выйдет, и это при том, что они «всерьез пока еще ничего и не начинали». Он вновь напомнил, что Москва не отказывалась он мирного урегулирования ситуации, это коллективный Запад, готовый на неоправданные жертвы, решил вести борьбу. При таком положении дел все грозит закончиться трагично для украинцев, прогнозирует Путин.



О влиянии принятия ислама Волжской Булгарией

Особое звучание он [Курбан-байрам] приобретает в нынешнем году — в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Многие из нас стали свидетелями и участниками поистине исторических событий, ознаменовавших собой этот славный юбилей. Добровольное принятие в 922 году предками татар на государственном уровне ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока, сделало нас неотъемлемой частью огромного мусульманского мира.

На этой неделе мусульмане Татарстана отпраздновали Курбан-байрам — одно из «наиболее почитаемых и значимых торжеств» для республики, как заявил в своем поздравлении президент Рустам Минниханов. В этом году многие религиозные памятные даты и события переплетаются с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По мнению татарстанского лидера, это важная часть современной российской цивилизации. Всем мусульманам он пожелал мира, добра и благополучия.



Об импортозамещении

Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, — надо заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны.

Импортозамещение после начала спецоперации и санкционной атаки на Россию со стороны Запада стало одной из самых обсуждаемых тем. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко считает, что заниматься импортозамещением нужно, но лучше задуматься о создании не отечественных аналогов западных продуктов, а чего-то своего уникального. По его мнению, амбиций на фоне освободившихся ниш в экономике у россиян и их компаний должно быть много.



О форпосте на крайнем западном рубеже

Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики.

Переименовать Калининград и повысить статус области предложил на этой неделе глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Идею он озвучил ровно спустя 76 лет со дня переименования Кенигсбергской области в Калининградскую — 4 июля. Она не всем пришлась по душе и вызвала «оживленное обсуждение», чем обрадовала ее автора. Миронов пояснил, что дело вовсе не в самом названии Калининграда и области, а в «кардинальном изменении обстановки вокруг него». По его мнению, этому региону, зажатому между Литвой и Польшей, нужно особое внимание и особый статус, учитывая геополитическую обстановку.



О санкционных барьерах

Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. Значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет.

Наряду с импортозамещением активнее в последние четыре месяца стали говорить и о суверенитете России во всех его проявлениях. Так премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что технологический суверенитет России необходимо построить в сжатые сроки, поскольку на сегодняшний день она может положиться исключительно на себя. Вместе с этим он считает, что у Москвы много друзей, изолировать ее нельзя, она «неразрывно связана со всем миром».



О невозможности возродить пионерию

Точная копия советской пионерии сейчас вряд ли возможна. Мы живем в другой стране, в другом обществе. Когда люди рассуждают в таком ключе, то это во многом ностальгия по тому периоду. Я сам был пионером, и у меня остались позитивные воспоминания: лагеря, песни, традиции. В целом пионерия мне запомнилась как прекрасное детство. И социология, которую мы видим после начала обсуждений движения, показывает, что к пионерии у людей достаточно позитивное отношение. Однако, повторюсь, точная копия сегодня не предполагается.

Экс-министр по делам молодежи Татарстана, а сегодня замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов считает, что пионерию в том виде, в каком она существовала в СССР, в России возродить нереально — не та страна, не те люди. Но в стране появится всероссийское детское движение. Как оно будет называться — «Новое поколение», «Время первых», «Дети России» или «Патриоты России», пока неизвестно, определят его сами дети. А вот возглавит его, возможно, именно Фаттахов. По его словам, появление нового объединения наряду с «Большой переменой, «Российским движением школьников» и «Юнармией» — эволюция развития детского движения в стране.



О помощи МакSим «Спартаку»

Но как говорится: «МакSим им в помощь». Если не жалея своих и чужих ног «Спартак», будет играть футбол и выиграет у «Зенита», тогда я буду подписывать петицию, чтобы МакSим стала народной артисткой России, потому что петицию, чтобы она стала заслуженной, я уже подписал.

Песня уроженки Казани МакSим «Знаешь ли ты» давно считается неофициальным гимном фанатов «Спартака». И по мнению известного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева футболистам московского клуба играть на поле надо так, как в поется в треке артистки — «не жалея ног». Перед матчем Суперкубка России он сказал, что «Спартак» в этой игре будет не в самом выгодном положении из-за того, что бороться за победу придется в гостях. Однако именно поэтому у столичных футболистов должно быть больше стимула играть «не жалея ног».



О нищебродствующих туристах

И еще вопрос — а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали «задешево»? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?

Скандальным высказыванием отличился министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков. Чиновник не оценил новость о том, что его регион можно будет посетить по программе «все включено» всего за 45 тысяч рублей.



По его словам, за такие «деньжищи в Петропавловске» максимум, который сможет позволить себе гость — кровать и завтрак, а все остальное время ему придется «глотать слюну, глядя на ценники». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже объявил о проведении служебной проверки в отношении Кумарькова. Тот заявляет, что не сожалеет о своих словах про туристов, но при этом призывает «не серчать» и утверждает, что им рады в регионе.

