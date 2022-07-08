Гарафутдин Хисамутдинов: «Опасная затея угрожает не только кладбищу «Бишбалта», но и части города»

Экс-депутат Кировского райсовета Гарафутдин Хисамутдинов — об угрозе добычи песка у древних памятников в русле Волги

Фото: Инна Серова

Перспектива устроить песчаный карьер в зоне многострадального мусульманского кладбища «Бишбалта», древней булыжной мостовой и Бакалдинских стоянок в русле Волги возмутила многих в Казани. О том, что добыча песка может привести не только к утрате объектов культурного наследия, но и нанести серьезный урон близлежащей части города, в авторской колонке для «Реального времени» пишет казанский инженер, ветеран труда, бывший депутат Кировского райсовета, хорошо знакомый с историей и проблемами Адмиралтейской слободы, Гарафутдин Хисамутдинов.

Против этой опасной затеи

Прочел в «Реальном времени» статью «С затопленного древнего Казанского кладбища «Бишбалта» будут добывать песок». Я против этой опасной затеи, которая угрожает не только единственной сохранившейся в памяти татарской деревне со своим кладбищем «Бишбалта», но и близлежащей части города Казани.

Деревня «Бишбалта», в переводе «Пять топоров», была основана в Х—ХI веках в устье слияния двух рек Итиль и Арсу (Волги и Казанки) пятью умельцами, мастерами на все руки. Узнав об этих умельцах, которые изготавливали разного рода суда, нисаны, каеки, в 1718 году Петр I издал Указ — на базе этой деревни создать Адмиралтейство.

В целях сохранения богатой истории, культуры и быта этих людей я в 2019—2020 годах написал проект и передал в татарстанский кабмин Василю Шайхразиеву и в мэрию города Ильсуру Метшину, получил положительные отзывы. Я проживаю и работал в Адмиралтейской слободе. Был депутатом Кировского районного Совета депутатов в течение 15 лет и председателем депутатской группы Адмиралтейской слободы в течение 13 лет. Хорошо знаком с историей и проблемами Адмиралтейской слободы и Бишбалты.

Фото: Лина Саримова

Пескобазу закрыли, а барьер так и не построили

Песок — очень нужный строительный материал, нужный для стеклодувов, локомотивов РЖД, дорожников. Но надо искать другие места и другие источники по добыче этого ценного материала.

Хочу привести примеры. В свое время озеро Лебяжье в Казани начало стремительно высыхать. Пытались спасти его завозом снега зимой, затем пробурили скважины возле пожарной, расположенной возле озера, пробовали углублять дно. Все было тщетно. Уникальное озеро, где плавали тритоны, караси и имелась изумительная флора, исчезало.

Бывший председатель Кировского исполкома райсовета Казани (позднее первый секретарь Казанского горкома КПСС) Геннадий Зерцалов попросил разобраться с ситуацией. Группа специалистов обнаружила причину. Эксперты предложили: во-первых, закрыть вновь созданную пескобазу в поселке Юдино, во-вторых, построить барьер по прекращению системы «сообщающихся сосудов». Через поселок Залесный песок из пескобазы возили в силикатные заводы. В образовавшемся котловане было образовано озеро «Изумрудное» глубиной 17 метров. Первое наше предложение было выполнено, пескобазу закрыли, а барьер так и не построили. Вся вода продолжала уходить в озеро «Изумрудное».

Фото: Максим Платонов

Другой случай. Раньше каждую среду в городе проводили средники по очистке улиц, в основном выходили на уборку служащие, инженерно-технические работники. У последних после таких средников дрожали руки от усталости, они не могли чертить, многие уходили домой. В основном приходилось убирать песок, рассыпающийся из автомашин, перевозящих его из пескобазы, расположенной в конце улице Большой.

Нами был проведен рейд по выявлению потерь и утечек песка во время транспортировки песка из пескобазы до силикатного завода. Взяли 1 километр пути, собрали в ведра и в мешки весь рассыпанный песок и умножили на расстояние до силикатного завода. Потери были очень большие, получилось в день около 2 машин. Это ведь не только загрязнение дорог песком, это засорение ливневых каналов, загрязнение канализационных труб. По нашим рекомендациям машины были оборудованы тентами, проверяли герметичность кузовов, уменьшили скорость движения и начали латать колдобины по маршруту движения транспорта.

Такой подкоп под деревню и под город не удержать металлическими шпонами

Песок требует уважительного отношения к себе. В заключении экспертов по проектам о создании карьеров в русле Волги, по-моему, не все учтено, они определили площади залежей песков — 21,6 + 182,5 гектара и объемы залежей 579,6 тысячи куб. метров + 16,807 млн кубометров песка. Но они не указали, на какую глубину будет убираться песок, не указали, какая котловина образуется после отсоса такого количества песка под исторической частью деревни Бишбалта с татарским кладбищем и исторической частью города Казани.

Фото: Инна Серова

На вышеприведенных примерах мне хотелось подчеркнуть, что песок рыхлый, сыпучий, опасный материал. То, что предлагается, это подкоп. У нас был уже такой подкоп, который разрушил кремлевскую стену. Такой подкоп под деревню и под город не удержать металлическими шпонами.

Предлагают лишить нас любимого, единственного пляжа «Локомотив» на реке Волга, потерять историческое татарское кладбище «Бишбалта», предлагают проглотить остров Маркиз — где в булгарский период проходили международные ярмарки «Ефәк юл» (Шелковый путь), где проходила историческая встреча Бориса Ельцина и Минтимера Шаймиева. В своем проекте я предлагал создать там международный лагерь «Сәләт» для талантливой молодежи.



Гарафутдин Хисамутдинов