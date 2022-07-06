Мидхат Курманов: «Как бывший оперативник, я прекрасно представляю методы работы коллег»

Интервью с бывшим главой Минюста Татарстана о приговоре за взятку в ФСС, «помилованных» президентом и «палочной» системе

Что должен сделать чиновник, если его соблазняют крупной суммой, и почему приговор в 9 лет колонии строгого режима для экс-главы Фонда соцстраха Татарстана не станет уроком для взяточников? Своим мнением по этим вопросам с «Реальным временем» поделился бывший начальник отделения ОБХСС, экс-министр юстиции Татарстана, а ныне казанский адвокат Мидхат Курманов. Он рассказал, как при зарплате в 87 рублей не повелся на взятку в размере ценника «Жигулей», а вот дело Лоханова оценил неоднозначно: «С Пашей поступили жестоко».

«В Камском Устье все ресурсы поделили до него»



— Добрый день, Мидхат Мазгутович! Мне сказали, вы лично знакомы с теперь уже осужденным за взятку Павлом Лохановым?

— Я его знаю еще с тех пор, как он в территориальном управлении аппарата президента республики работал — курировал районы, тогда еще молодой совсем, после вуза. Потом работал в Кабинете министров Татарстана — заместителем главы аппарата по территориям. Я с ним непосредственно сталкивался, когда работал министром юстиции, по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления. А еще он приходил в правительственную ложу с женой на хоккей и пару раз мы с ним вместе матчи смотрели.

У меня было впечатление, что он порядочный, чересчур серьезный, ответственный. На аппаратных должностях каким-то образом использовать свои полномочия для наживы он не мог. Когда стал главой Камского Устья — возможностей по-серьезному решать вопросы у него тоже не было. Сейчас ведь главы районов — не те, что были в 90-х годах. Теперь, чтобы заплатить кому-то даже 10 тысяч, глава должен обратиться в казначейство, а там еще подумают — разрешить ли. Так что, работая в Камском Устье, он ничего ни у кого взять не мог.

— Ну а как же отводы земли, переводы из категорию в категорию?

— Все эти вопросы там до него были решены. И в Камском Устье основные муниципальные ресурсы поделили до него.

Я почему говорю так уверенно — потому что я, как министр, 6 лет был куратором Камско-Устьинского района. У нас в республике есть такая практика закрепления руководителей. Кураторы участвуют в отчетах главы, организации работы на выборах, сами предоставляют отчеты по работе глав. Но это работало и в обратную сторону — у главы была возможность с помощью куратора поднять вопрос на более высоком уровне.

Фото: Ирина Плотникова

Мидхат Курманов: «Не ожидал от него такого — с его поведением, отношением к работе и к людям. Может, он клюнул на то, что деньги большие»

«Паша, ты зря отпираешься»

— Как вы отреагировали, узнав о его задержании?

— Я был очень удивлен. Не ожидал от него такого — с его поведением, отношением к работе и к людям. Может, он клюнул на то, что деньги большие.

На следующий день после задержания я ходил в СИЗО к одному из своих клиентов и встретил Лоханова в коридоре. Говорю ему: «Паша, ты зря отпираешься. Тебя с поличным поймали». Еще сказал ему, что я, как бывший оперативник, начальник ОБХСС Зеленодольского ГРОВД, знаю всю эту систему: «Если тебя уже записали, видео есть, и ты говоришь, что деньги не получал, где-то их выкинул, ты зря это делаешь. Тебе лучше было бы признаться, заключить досудебное соглашение со следствием и выйти на свободу».

Тогда он меня не послушался. Но позже признался, что деньги получил. Правда, настаивал, что это не взятка.

Повторюсь — не ожидал от него. Говорят, мол, тяжелое семейное и финансовое положение. Это все глупости! Сергей Иванович Кирилов, бывший министр внутренних дел ТАССР, бывший вице-премьер РТ и председатель комитета парламентского контроля всегда говорил: «Авторитет можно зарабатывать всю жизнь. Но одним неловким движением можно все перечеркнуть».

Вот наш знакомый поддался на эти легкие деньги и попался на этом. Но сначала не осознавал, видимо. Думал, отговорюсь и мне ничего не будет.

Еще меня, конечно, удивляет, что никто его не поддержал. Посчитали, наверное, что не нужно вмешиваться, решать, просить, потому что человек заслуживает этого.

Мне его жалко. Специалист он был хороший, грамотный человек. Но вот поддался.

На следующий день после задержания, я ходил в СИЗО к одному из своих клиентов и встретил Лоханова (на фото) в коридоре. Фото: Ирина Плотникова

— В прениях адвокаты Лоханова настаивали — денежную тему в разговоре инициировал учредитель фирмы, он же член близкой к силовикам общественной организации «Академия национальной безопасности».

— Я согласен с защитниками Лоханова, что Ледянкин — учредитель непростой. Уверен на 100 процентов, что его раскрутили, проинструктировали, и он пошел на такой шаг, что вручил эти деньги чиновнику, как опер «втащил», так сказать, его в эту историю. Но согласен и с обвинением, что Лоханов поддался этому и позволил обвести себя вокруг пальца.

— И сам цифру в 4 млн нарисовал на экране мобильного.

— Да. Так что не надо сочинять сказки, что ему насильно деньги вручили и все это провокация. Он же сознательно забрал эти деньги, поехал, выбросил их перед задержанием.

«Ну устроится он библиотекарем в ИК-5 в Свияжске, а статья-то тяжкая»

— Как бывший оперативник, я прекрасно представляю методы работы коллег: я могу быть на прослушке, под наблюдением каким-то, в отношении меня может проводиться какой-то следственный эксперимент, когда мне эти деньги могут всучить. Но, во-первых, мне никто не предлагал — все прекрасно знали, что я на это не поддамся и со мной такие разговоры вести смысла нет.

Приговор его сам я оспаривать не могу. Считаю, осудили его за дело, но по наказанию лишка дали, конечно.

— Но ведь санкция за взятку в особо крупном размере — от 8 до 15 лет?

— Ну и что. Ниже низшего предела запросто могли дать. С учетом характеристик, смягчающих обстоятельств, признания, пятерых детей. Я не ожидал, что ему 9 лет назначат. Думал, дадут лет 5—6.

И режим-то у него строгий. Ну ладно, устроится он библиотекарем в ИК-5 в Свияжске. А статья у него — особо тяжкая, и чтобы по УДО выйти — надо две трети срока отбыть, то есть 6 лет. Ну лишка дали.

Фото: Максим Платонов

Как бывший оперативник, я прекрасно представляю методы работы коллег: я могу быть на прослушке, под наблюдением каким-то, в отношении меня может проводиться какой-то следственный эксперимент

«Верните деньги, и вы свободны»

— Как по закону должен действовать государственный или муниципальный руководитель, когда он получает предложения такого характера?

— Должен доложить своему вышестоящему начальству о том, что его склоняют.

— А такая практика в Татарстане есть?

— Я не знаю. На посту министра юстиции (2004—2013 годы, — прим. ред.) я был ответственным за организацию антикоррупционной работы в правительстве республики. Но таких докладов ко мне не поступало. Наверное, на месте разбирались. Никого же не посадили в то время.

Была такая практика, когда докладывали, что какой-то глава или министр «неправильно» себя ведет, их приглашали и говорили: «Верните деньги, и вы свободны». Да, такая практика была. По некоторым руководителям фондов именно таким образом вопросы решали.

Даже, помню, был случай, когда 25 млн рублей не так использовали. Это выявилось, и руководитель вернул 25 миллионов и до сих пор прекрасно работает. Только уже на другой должности. Раньше никого не сажали, а решали вопрос таким образом, не через суд.

— А сейчас есть практика, что и возвращать не хотят.

— Ну и сажают их за это. Но с Пашей, конечно, поступили очень жестоко. Наверное, когда проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении него, то и докладывали, и говорили, что вот такая ситуация. Отмашка была жесткая дана.

— В суде прозвучало, что оперативный эксперимент с передачей денег был согласован в кратчайший срок, что редкость.

— Конечно, если рассуждать в этом плане — то это чистейшая провокация. Но ведь он же на нее поддался. Мог ведь выставить человека из машины и матом послать. А он взял деньги. Я, конечно, не думаю, что он и раньше у всех подряд брал. Он не такой человек. Но вот здесь поддался. Не надо было брать.

Фото minjust.tatarstan.ru

На посту министра юстиции я был ответственным за организацию антикоррупционной работы в правительстве республики. Но таких докладов ко мне не поступало

«Я мог бы озолотиться»

— А у вас на посту министра такие соблазны были?

— Мне боялись предлагать. Но, кстати, когда я Минюст РТ возглавил в 2004 году, нам через два месяца передали вопросы обеспечения мировых судей. На этой теме я вообще мог бы озолотиться — тогда ни конкурсов, ничего не было. Сказал бы: вот это контора нам это поставляет, другая — то, третья — ремонт делает, и все. И никто бы возражать не стал. Но я на это не пошел.

Я прекрасно понимал и понимаю: ну заработаю 100—200 тысяч, 3—4 миллиона — но ведь могут поймать! Зачем мне это надо?! Я тогда сделал очень хитро: вообще дистанцировался от этой темы — забрал к себе специалиста, который раньше курировал вопрос обеспечения деятельности мировых судей в Управлении Судебного департамента РТ, и ему полностью доверился в этих вопросах. И все — никто мне претензий предъявить не может, что Курманов через свою фирму то или это поставлял.

А ведь я мог там себе сделать такое состояние. На мировых судей ежегодно чуть ли не по 4 млрд рублей выделялось. Но я не стал этого делать, не надо. И спокойно сейчас живу.

Ко мне же никто не приходил, деньги не приносил. Потому что знали — смысла нет что-то предлагать.

— Но ведь такая репутация на пустом месте не появляется, то есть попытки были?

— В 1982 году меня направили работать в ОБХСС Зеленодольска. Я получал зарплату на руки 87 рублей. Хотя до этого, будучи студентом, получал 120 рублей: с крыши снег скидывал — подрабатывал и 50 рублей стипендию получал.

В Зеленодольске. Из личного архива Мидхата Курманова

Пришел я в Зеленодольск, восемь месяцев там работал — контролировал торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание. И поймал одну завскладом, за которую мне предложили 5 тысяч рублей — ее родственник-милиционер принес мне завернутые в газету деньги, я отказался, не взял. Сказал ему: «Ты что, совсем уже, что ли, с головой не дружишь?»

Никто не верил, что такие деньги мне кто-то мог предложить. Тогда «Жигули» стоили 5 тысяч 500 рублей. Но когда мы сделали обыск дома у подозреваемой и изъяли сберкнижку, то оказалось — в тот день, когда ее родственник ко мне приходил, она действительно 5 тысяч со своей книжки сняла. А зарплата у меня 87 рублей была тогда. Но я же удержался, не взял.

— А на чем завсклада попалась?

— Провела аферу с яблоками и заработала 11 тысяч рублей. Получают продавцы со склада 2 тонны яблок, 200 кг у них выходит гниль. Они привозят эту гниль и сдают ее назад. Она им подписывает акт списания. А приходит комиссия и эти же 200 кг повторно списываются. За счет этого у нее образовались излишки яблок, и она оформила их как новую партию от молдавских поставщиков за 11 тысяч рублей. Поставщики в ведомости расписались, деньги не получили. Все осталось у нее. Дали ей за это 4 года лишения свободы.

Фото: Лина Саримова

И до меня так работали. И сейчас так работают. Это «палочная» система

«Главное — «палку заработать». И я так работал»

— Как думаете, научит чему-нибудь история Лоханова других?

— Не научит. Потому что все те, кто что-то там решает, не такие «лохи», чтобы на ровном месте залететь. Они более изобретательны, чем Лоханов.

Могу поздравить своих коллег с успешным проведением операции. Правда, их не интересует — 9 лет, 10 лет или год человек получил. Главное — «палку» заработали. Они же не радуются, наверное, из-за того, что Лоханову такой срок дали. Они радуются, что удалось протащить дело через суд, добиться, чтобы его признали виновным, и отчитаться о своей работе.

И я так работал. И до меня так работали. И сейчас так работают. Это «палочная» система. Кстати, я был признан лучшим начальником отделения ОБХСС МВД СССР в 1987 году. Было немало раскрытых дел.

Помню, зампредседателя исполкома Зеленодольского района я поймал на взятке за выделение мест под гаражи. Он брал не деньгами — медом и старинными телефонными аппаратами, их называли кремлевскими.

— И что, там тоже «заряженный» заявитель был?

— Нет, он сам пришел. Сказал, что с него требуют. Я его не заряжал. Еще с нашей помощью замдиректора рынка осудили — дали ему 4 года за взятки. Он брал с торговцев за предоставление мест на рынке. А ведь сам милиционер — бывший замначальника милиции Зеленодольска.

— И коллегу не пожалели?

— Ну, конечно, ради «палок» на все был готов идти. Теперь как адвокат защищаю людей. У меня вот не так давно паспортистку в Сабах оправдали. А ведь ее тоже обвиняли по взятке. Тоже все было подстроено: зарядили 560 тысяч рублей, сунули ей, она взяла. Хотя до этого она долги просила вернуть. И суд признал, что эти долги были, поэтому по 290-й статье УК РФ ее оправдал.