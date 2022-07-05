День в истории: нашли первый российский алмаз, учредили татарстанский Кабмин

Чем примечательна дата 5 июля?

Сегодня, 5 июля полностью открылся Казанский университет, появился Кабмин РТ, в Пермской губернии нашли первый российский алмаз, Папа одобрил кремацию, Куба предъявила иск США. Родились певец, композитор, директор Масгут Имашев, издатель и писатель Фаддей Булгарин, поэт Павел Кукольник. Умерли писательница Валентина Осеева, председатель казанского горисполкома Алексей Галактионов, актер Владимир Меньшов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Университет на четыре отделения и одного ректора

5 июля 1814 года провозглашено полное открытие Казанского университета: 4 отделения (нравственных и политических наук, физических и математических, врачебных или медицинских, словесных наук с кафедрой восточных языков), три года обучения (кроме медиков — у них четыре), ректор — профессор анатомии, физиологии и судебной медицины Иван Браун (работал до 1819-го), 28 профессоров, 12 адъюнктов, 3 лектора и 3 учителя «приятных искусств».

Источник wikipedia.org

5 июня 1922 года в авиакатастрофе во время служебной командировки погиб Алексей Галактионов. Он приехал в Казань из Самары, где был председателем губисполкома, успев после этого поработав в Ставрополе, Краснодаре, Ростове. В республике его осенью 1921 года назначили председателем горисполкома, а потом секретарём обкома партии. Причина трагедии — жара: из нее на границе воды и песка возникают сильные вертикальные потоки, летать на гидросамолётах М-9 в такое время было очень опасно.

5 июля 1930 года родился певец Масгут Имашев. Уроженец Пермской области, он переехал в Казань учиться по приглашению татарстанских гастролёров. Имашев — автор таких песен, как «Саубуллашу вальсы», «Кыр казлары артыннан», «Туй күлмәге». В разные годы возглавлял Альметьевское музыкальное училище, детскую музыкальную школу имени Чайковского, Татарский государственный театр оперы и балета и Казанское театральное училище.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

5 июля 1991 года Совет Министров ТАССР стал Кабинетом Министров ТССР, а со следующего года — РТ. Также было определено, что в состав правительства входит премьер-министр, утверждаемый Госсоветом, заместители, министры, председатели Госкомитетов и другие руководители органов управления. Кабмин подчиняется президенту РТ.

5 июля 2021 года «Реальное время» рассказало о деле топ-менеджера компании «Элемтэ» Мунавар Самадовой, которая обманула на полмиллиарда рублей тысячу акционеров нефтяных компаний, своего работодателя и один из ведущих банков Татарстана, а вскоре после приговора получила УДО. Погашать ущерб решила за счет новых афер, так что в числе обманутых по пятому уголовному делу оказались потерпевшие из первого.

Источник wikipedia.org

Мальчик нашел алмаз, а титул даровали баронессе

5 июля 1789 года родился Фаддей Булгарин, не только писатель, критик и издатель, но и герой знаменитых эпиграмм Пушкина, Вяземского, Боратынского. При этом Булгарин выпускал первый в России театральный альманах, а также продвигал такие жанры как авантюрный плутовской и фантастический роман в русской литературе.

5 июля 1829 года в России нашли первый алмаз. О судьбе Павла Попова, крепостного 14 лет, ничего не известно. Алмаз из Пермской губернии подарили жене Николая I, императрице Александре Фёдоровне, за что баронесса Полье Бутэра получила титул графини. Далее в том же месте за 28 лет нашли 131 алмаз общим весом в 12 грамм.



Католики разрешили кремацию

5 июля 1963 года Ватикан указал, что кремация «сама по себе не противоречит христианской религии». В 2016-м католическая церковь дополнила это правило, порекомендовав, «чтобы тела усопших погребались на кладбище или в другом священном месте». То есть «сохранение праха в домашнем помещении не допускается». Исключение — если в каких-то странах это связано с местными традициями.

Фото wikipedia.org

5 июля 1999 года Куба предъявила США иск, по которому в результате 40-летней блокады стране был причинён ущерб в 181 млрд долларов. На Штаты возложили ответственность за смерть 3478 человек, а также ранение и причинение вреда здоровью еще 2099 кубинцам. Судьба этого иска неизвестна.