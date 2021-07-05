«Передала 45 миллионов женам влиятельных людей»: как аферистка-рецидивист из «Элемтэ» долги возвращала

В Татарстане 68-летняя «конкурентка Мавроди» Мунавар Самадова оспаривает свой пятый приговор

Как стало известно «Реальному времени», не хочет сидеть 7 лет по новому приговору бывший топ-менеджер ИК «Элемтэ» Мунавар Самадова. Уроженка Таджикистана кинула на полмиллиарда рублей тысячу акционеров нефтяных компаний, своего работодателя и один из ведущих банков Татарстана, а вскоре после приговора получила УДО. Погашать ущерб решила за счет новых афер, так что в числе обманутых по пятому уголовному делу оказались потерпевшие из первого — поверили в сверхдоходы от спекуляций на рынке сахара и в переселение из Бавлов в столицу по программе ликвидации ветхого жилья. 68-летняя рецидивистка снова обещает возместить ущерб.

1000 потерпевших из трех регионов



Шлейф уголовных дел экс-начальника районного фондового центра ИК «Элемтэ» Мунавар Самадовой в свое время зацепил руководителя реготделения Федеральной комиссии по ценным бумагам РФ в РТ, управляющую казанским отделением «Ак Барс» Банка, бавлинского нотариуса, главного пристава Бавлов, а еще — гендиректора «Элемтэ» Закию Шафикову. Ее преследование прекратили за отсутствием состава преступлений.

Шафикова еще до возбуждения дела сообщала о тесных связях экс-подчиненной с рядом высокопоставленных чиновников, которые и сами доверили свои деньги Самадовой, и способствовали вовлечению новых вкладчиков в финансовую пирамиду. «Я думаю, ей не дадут сесть. Она слишком многим должна», — говорила руководитель инвестиционной компании.

В том же году ныне покойный зампрокурора РТ Фарид Загидуллин рассказывал журналистам: в Таджикистане Самадову привлекали к ответственности за денежные махинации. В Татарстан она перебралась в 1995 году и со временем зарекомендовала себя в Бавлах, как состоятельная дама и меценат — помогала соцучреждениям, организовывала концерты с участием эстрадных «звезд». Благодаря чему свела близкие знакомства с многими влиятельными и состоятельными людьми — в том числе среди сотрудников НГДУ «Бавлынефть». Загидуллин сообщал — Самадовой помогали представители власти.

«Я думаю, ей не дадут сесть. Она слишком многим должна», — говорила Закия Шафикова. Фото: Максим Платонов

Нефтяники составили костяк потерпевших по первому делу. Как представитель инвесткомпании Самадова привлекала в доверительное управления денежные средства и ценные бумаги, обещая доходность до 30% в месяц. «Пирамида» отработала пять лет за счет роста вкладчиков, накрылась в 2004-м.

А в 2007-м дело с ущербом 565 млн рублей дошло до Вахитовского суда Казани. Но рассматривали его на выезде, в бавлинском Доме культуры. Внимание местных СМИ процесс почему-то не привлек — фотографий процесса и подсудимой в Сети найти не удалось. Известно, что статус пострадавших по делу получили 1012 жителей Татарстана, Башкирии и Самарской области, а также 10 фирм, включая АББ (ущерб 100 млн рублей), «Татинком» (20 млн) и швецовский «Дорстройинвест» (20,7 млн).

Как сажали и освобождали Самадову

Перед судом Мунавар Самадова предстала уже в статусе осужденной. В ноябре 2005-го Азнакаевский райсуд приговорил ее 5 годам лишения свободы по 23 эпизодам «инвестиционных» афер в отношении жителей этого района, выделенных из основного дела.

В августе 2008-го Вахитовский райсуд признал пирамидчицу виновной в особо крупном мошенничестве и растрате и с учетом азнакаевского приговора отправил ее в колонию на 8 лет. Но в колонию мошенница не уехала, осталась в Бугульминском СИЗО и уже через три месяца Бугульминский горсуд досрочно освободил ее от наказания на 3 года и 10 месяцев до истечения срока. Огласки это УДО не получило. Говорят, влиятельные потерпевшие и не пожелавшие светиться в уголовном деле кредиторы Самадовой были крайне заинтересованы в том, чтобы она на воле занялась погашением ущерба. Ведь ни денег, ни акций следователям МВД найти и арестовать не удалось.

Забегая вперед — последний приговор Самадовой охватывает еще девять лет мошенничества — с апреля 2010-го по июль 2019-го. Причем 13 потерпевших по этому делу получили этот статус повторно. По приговору 2008-го года они получили право на возмещение ущерба, но денег от осужденной-освобожденной не дождались и доверились ей снова...

Вскрылось, что должница скрыла от приставов имущество — 6 тысяч привилегированных и обыкновенных акций «Башнефти». Фото gaznews.ru

Третий приговор в октябре 2013-го последовательнице Мавроди выносил Бавлинский горсуд — за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности она получила условный срок в 1 год с таким же испытательным. Дело это возбудили после того, как вскрылось, что должница скрыла от приставов имущество — 6 тысяч привилегированных и обыкновенных акций «Башнефти», рыночной стоимостью 8,5 млн рублей, по которым уже в период исполнительного производства успел получить почти 3 млн рублей в качестве дивидендов. Вину в уклонении Самадова не признала.

В апреле 2019 года Октябрьский горсуд Башкортостана приговорил аферистку еще к 4 годам условного срока по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Дело рассматривалось в особом порядке — вину Самадова полностью признала и даже возместила 12 из 20 млн рублей ущерба. Согласно приговору, в 2013-м Самадова похитила 15 млн рублей у одного жителя Октябрьского, завладев ими под видом займа и оформления сделок акциями российских нефтяных компаний. В 2017-м тому же потерпевшему отсидевшая предложила в счет долга посодействовать в подписании договора об уступке прав требования на 200 млн рублей к ООО «Башсервис». Договор был фиктивным, однако барыш столь велик, что кредитор не удержался — отдал аферистке еще 5 млн рублей, без которых сделка якобы могла затянуться.

Дважды обманутые купились на дешевые квартиры в Казани

20 июля 2019 года деятельную пенсионерку задержали по пятому уголовному делу. Его возбудили в МВД Татарстана по оперативным материалам коллег из ФСБ. С тех пор Самадова находится под стражей.

В июне 2021-го Бавлинский райсуд признал ее виновной в мошенничестве с ущербом 54 млн рублей и назначил за эти преступления наказание в 6 лет колонии общего режима. Но поскольку преступления совершались в период условно-досрочного освобождения от наказания по приговору 2008 года и в период условного наказания по приговорам 2013 и 2019 годов, суд постановил — заменить неотбытую часть и условные сроки реальными. С учетом частичного сложения наказания аж по четырем приговорам окончательный срок Самадовой составил 7 лет колонии общего режима.

Срок мог быть и больше, но бывалая аферистка на суде покаялась и обещала возместить ущерб. В ходе следствия она изыскала средства для погашения претензий лишь по самому крупному иску — на 8,5 млн рублей. Где арестованная изыскала эти средства — из приговора неясно.

В июне 2021-го Бавлинский райсуд признал ее виновной в мошенничестве с ущербом 54 млн рублей. Фото bavlinsky.tat.sudrf.ru

Зато в нем отражены самые разнообразные приемы из арсенала опытной мошенницы. У незнакомых людей она сначала предпочитала сначала брать деньги взаймы, а потом затягивая возврат до бесконечности, предлагать «прибыльные» инвестиции в покупку больших объемов сахарного песка — для последующей перепродажи, приобретение коттеджей под Москвой и квартир в казанских новостройках по заведомо низким для 2014-2015 годов ценам: 1,5 млн рублей за однокомнатную, 1,8 млн — за «двушку» с полной отделкой, сантехникой и застекленным балконом. Объясняла — мол, строили жилье по программе ликвидации ветхого жилья, отсюда и социальные цены.

Бавлинцы почему-то верили, особенно после поездок в Казань и демонстрации своих будущих квартир нанятым Самадовой риелтором.

На программе переселения осужденная развела 12 потерпевших, которые ждали возмещения ущерба еще по приговору 2008 года. Один из таких дважды обманутых вложился в покупку восьми таких квартир, отдав Самадовой 6,5 млн рублей. Новоселья не дождался никто. Одна из дважды обманутых успела получить статус подозреваемой в пособничестве Самадовой и долго была вынуждена объяснять — ее и подруг ввели в заблуждение. Они поверили «сарафанному радио», что отсидевшая возвращает деньги, ей нужно лишь немного помочь — например, сдать взносы на создание своего «Гражданского потребительского общества», которое займется скупкой инвестиционных паев и их вложением, а доходы пустить на погашение ущерба.

Одна из дважды потерпевших в 2013-2016-м отдала бывшему топ-менеджеру «Элемтэ» 1,2 млн на приобретение четырех квартир в Казани, потом 100 тысяч на «сборы по квартирам», 40 тысяч — на налог, 50 тысяч — за нужных этаж и 100 тысяч за комплектацию квартиры...

На программе переселения осужденная развела 12 потерпевших, которые ждали возмещения ущерба еще по приговору 2008 года. Фото: Максим Платонов

Версия осужденной: гасила долги перед влиятельными клиентами

Заявления на Самадову писали далеко не все потерявшие деньги и акции. Одни не желали светить средства, другие поверили ее угрозам — обратившиеся к силовикам получат свое последними.

На процессе в Бавлах подсудимая призналась в новом обмане: «Похищенные средства не менее 45 млн рублей она передала женам влиятельных людей, которые пострадали, потеряв акции, остальные денежные средства она потратила на личные нужды».

Также Самадова поделилась — после организации осмотра жилья с риелтором в Казани к ней обратились еще несколько бывших клиентов фондового центра, потерпевших по первому уголовному делу. И она убеждала их, что платить нужно за желаемый этаж, за ключи и так далее. Еще брала деньги якобы в долг, обещая вернуть в двойном-тройном размере. Несколько раз небольшие суммы возвращала назад, под видом процентов. Рассказала, что готовила фиктивные документы и после получения денег уничтожала их. При оформлении заведомо невозвратных займов оставляла расписки, чтобы люди не обращались в полицию.

Как выяснило «Реальное время», на сегодняшний день долги Самадовой по судебным решениям о взыскании ущерба, начиная с 2002 года, составляют 200 млн рублей. При этом на исполнении находятся лишь несколько исполнительных листов на сумму чуть более 8 млн рублей. По остальным производство приостановлено либо прекращено.

Пятый приговор легендарной мошеннице в силу пока не вступил — защита обжалует его, считая чрезмерно суровым.