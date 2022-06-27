«Колорадо» — новый чемпион! Валерий Ничушкин совершил самую невероятную метаморфозу в НХЛ

Как челябинский парень переродился из объекта насмешек в обладателя главного трофея НХЛ

О том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин проводит свой лучший сезон, было понятно еще зимой. Но тогда мало кто мог представить, что хоккеист, переживший чудесное перерождение в карьере, летом станет обладателем Кубка Стэнли. Более того, россиянин окажется главным ключом к итоговой победе для «лавин». Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги сезона для российского нападающего, ставшего новым триумфатором Кубка Стэнли.

«Из грязи в князи». Метаморфоза Ничушкина войдет в историю

Итак, свершилось. Валерий Ничушкин в свои 27 лет поднял-таки первый в карьере трофей — и это сразу главный кубок в клубном мировом хоккее.

А ведь перед решающим сражением в Тампе даже не было понятно, выйдет россиянин на лед или нет. А учитывая, какую важную роль он играет в системе «Эвеланш», это действительно был судьбоносный вопрос. Ничушкин на льду появился, несмотря на травму, полученную в пятом матче. Очков не набрал, но сыграл максимально полезно: нанес 4 броска, 2 раза хитанул соперника и совершил 3 отбора. В итоге у него «+1» полезности. Он провел на льду 22:50 — и это больше, чем у кого-либо из нападающих в составах обеих команд. Вряд ли к этим цифрам нужно еще какое-то подтверждение того, что Валерий — ключевой игрок «Колорадо».

В предыдущей игре российский нападающий «Колорадо» получил неприятное повреждение, после которого его увели со льда делать рентгеновский снимок, а перед сегодняшним сражением, еще на утренней раскатке, местные журналисты отмечали, что Валерий хромает. Это не остановило россиянина — он вышел и отыграл «на уколах» так, будто и не было никаких травм вовсе. Совсем немного ему не хватило, чтобы побить рекорд «Колорадо» по голам в финале. Здесь он мог забивать пятую шайбу в финальной серии:

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский этот бросок в упор вытащил, не позволив Валерию уйти со льда триумфатором по всем статьям. Сегодня Андрей был лучшим в составе «молний», совершив 28 сэйвов. А на церемонии рукопожатия два россиянина, сделавших из финала лучшее шоу, тепло обнялись и признали заслуги друг друга.

Сегодня трудно себе даже вообразить, что Биг Вэл когда-то ходил в хоккеистах, над которым потешались хоккейные эксперты НХЛ во главе с непревзойденным Доном Черри, а российские журналисты отсчитывали матчи, в которых Валерий не забивает. Еще 3 года назад это был хоккеист, который отметился сезоном без единой шайбы. Его безголевая серия продлилась аж 91 матч.

Но нынешний сезон все перевернул с ног на голову. Валерий выдал лучший год в карьере и стал главным козырем в рукаве наставника «Колорадо» Джареда Беднара. В регулярном чемпионате он нащелкал 52 очка (25+27) за 62 матча. Теперь это один из главных героев самой мощной и неуступчивой команды в Национальной хоккейной лиге. И да, именно Ничушкин с его габаритами и агрессией в форчекинге делал этих «лавин» такими колкими, неудобными и неприятными для абсолютно всех соперников.

Более того, за нынешний розыгрыш Кубка Стэнли Ничушкин набрал 14 (9+5) очков в 19 матчах. Девять шайб за один краткосрочный турнир на вылет против полностью безголевого сезона три года назад. Пожалуй, это лучшее русское перерождение в истории Национальной хоккейной лиги.

Кубка Стэнли в России в этом году не увидят

Валерий Ничушкин — воспитанник челябинского хоккея. Уже очередной выходец с ЧТЗ, который уехал за океан и поднял заветную серебристую чашку над головой. Однако на этот раз в уральском городе, избалованном такими привозами, Кубка Стэнли не увидят. Все дело в позиции Национальной хоккейной лиги, которую та установила в связи с украинскими событиями.

«Мечта сбылась. Не нужно слов. Спасибо всем», — написал Ничушкин в соцсетях после победы в Кубке Стэнли.

Что доказала история этого финала? Что российские хоккеисты по-прежнему главные действующие лица заокеанского хоккея. Именно Василевский и Кучеров с Сергачевым делали «Тампу» такой безупречной в прошлых сезонах и помогли ей выйти в третий финал Кубка Стэнли подряд. И именно Валерий Ничушкин сделал «Эвеланш» такими монстрами в атаке. А становление характера, на котором россиянин вывез свою карьеру буквально из могилы на пьедестал, — лучший драматический сюжет в лиге последнего десятилетия.

фото: социальные сети Валерия Ничушкина

Какие бы заявления в НХЛ ни публиковали, именно россияне делают НХЛ такой крутой. Именно благодаря россиянам хоккей в Соединенных Штатах все еще держится на плаву в конкуренции с лигой по американскому футболу (NFL) и баскетбольной NBA.