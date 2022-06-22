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В Пестречинском районе Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова

13:20, 22.06.2022 1
В Пестречинском районе Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова
Фото: t.me/rustamminnikhanov

В Пестречинском районе Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова, об этом сообщил в своем telegram-канале президент республики Рустам Минниханов.

— Почтили павших воинов Великой Отечественной войны минутой молчания, — написал президент.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Петр Михайлович Гаврилов родился 17 (30) июня 1900 года в селе Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии (ныне — Пестречинский район Татарстана). Окончил Казанскую центральную крещено-татарскую школу. В 15 лет поступил на завод чернорабочим в Казани.

Весной 1918 года вступил добровольцем в Красную Армию, сражался на Восточном фронте против войск Колчака, а затем против войск Деникина и повстанцев на Северном Кавказе. После окончания Гражданской войны остался в армии. В 1922 году вступил в РКП(б).

Именем Гаврилова названы улицы в Казани, Бресте, Краснодаре, Иркутске и Пестрецах.

    В Казани в День Победы открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он находится на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит его имя.

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    Маргарита Головатенко
    ОбществоВластьИстория Татарстан

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    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 15:43
      И был защитником Бресткой крепости в первый день Великой Отечественной войны, почему и был открыт этот памятник.
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