В Пестречинском районе Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова

В Пестречинском районе Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова, об этом сообщил в своем telegram-канале президент республики Рустам Минниханов.

— Почтили павших воинов Великой Отечественной войны минутой молчания, — написал президент.



Фото: t.me/rustamminnikhanov

Петр Михайлович Гаврилов родился 17 (30) июня 1900 года в селе Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии (ныне — Пестречинский район Татарстана). Окончил Казанскую центральную крещено-татарскую школу. В 15 лет поступил на завод чернорабочим в Казани.

Весной 1918 года вступил добровольцем в Красную Армию, сражался на Восточном фронте против войск Колчака, а затем против войск Деникина и повстанцев на Северном Кавказе. После окончания Гражданской войны остался в армии. В 1922 году вступил в РКП(б).

Именем Гаврилова названы улицы в Казани, Бресте, Краснодаре, Иркутске и Пестрецах.

В Казани в День Победы открыли бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он находится на территории Казанской кадетской школы-интерната, которая носит его имя.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко