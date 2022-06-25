Новости спорта

04:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В стиле «рок»: как прошел Казанский велодевичник — 2022

20:41, 25.06.2022
В стиле «рок»: как прошел Казанский велодевичник — 2022

Сегодня в Казани прошел Велодевичник-2022, организаторы которого в этом году сделали упор на рок-музыку. Главное условие мероприятия — регламентированный дресс-код для девушек и велосипедов. Они должны были соответствовать теме велодевичника. Старт заезду был дан у стен театра имени Галиаскара Камала. После этого «рокерши» отправились по Баумана в сторону Центра семьи «Казан», а после финишировали на набережной возле цирка.

Видео: Камиль Исмаилов
Спорт Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

04:05 МСК Все новости
Новости раздела