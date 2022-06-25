В стиле «рок»: как прошел Казанский велодевичник — 2022
Сегодня в Казани прошел Велодевичник-2022, организаторы которого в этом году сделали упор на рок-музыку. Главное условие мероприятия — регламентированный дресс-код для девушек и велосипедов. Они должны были соответствовать теме велодевичника. Старт заезду был дан у стен театра имени Галиаскара Камала. После этого «рокерши» отправились по Баумана в сторону Центра семьи «Казан», а после финишировали на набережной возле цирка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым