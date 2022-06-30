Народный контроль: скудное меню в детсадах, захват родника и нашествие клещей

На какие проблемы обращали внимание республиканских властей жители Татарстана в июне

Почти за месяц татарстанцы прислали на портал «Народный контроль» без малого 7 тысяч обращений. Треть из них связана с вопросами благоустройства и инфраструктуры, но есть проблемы и социального характера. Родители жалуются на оскудевшее питание в детских садах, невозможность попасть к врачу. Также одна из популярных тем — дорожный вопрос, в этой категории более 1,7 тысячи заявок. Еще почти тысяча обращений касаются ошибок в вывесках, названиях и надписях на татарском языке. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

С требованием вернуть разнообразное меню в детсады Альметьевска

Родители воспитанников детских садов Альметьевска обратились в «Народный контроль» с жалобой на качество питания. Как написала в своей заявке Ильмира С., в этом году поменялось меню в дошкольных учреждениях города. «Есть еду невозможно. Она как отрава», — уверяет автор. Как многодетная мать она заинтересована в качественном питании малышей и задается вопросом: «За что родители платят? Кто составляет данное меню?» Заявку поддержали еще 327 человек. Под постом более сотни комментариев, в которых многие альметьевцы с возмущением пишут об оскудевшем питании в детсадах:

— Из рациона убрали овощи и фрукты, что недопустимо для детского питания. Татарстан не настолько бедный регион, чтобы так экономить на питании! Качества еды, разнообразия нет, маленькие порции! Дети вечно голодные.

— Супы с мясом должны быть, а непонятно из чего фрикадельки. У нас в стране риса, гречки, капусты и фруктов нет, что ли? Каши одни на воде. Это позор для Альметьевска. Сами такое будете кушать?

Часть родителей просят сократить количество сладкого в меню, а кто-то недоволен обилием пакетированных соков. Некоторые, чтобы не быть голословными, сами пробовали блюда из меню детсадов. Как написала Резеда Х., «сухая перловая каша, без сливочного масла, котлеты на вкус пустые из непонятного фарша, суп без аромата, на воде, разберитесь, чем кормят детей!»

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Решить проблему поручили исполкому Альметьевского района. Заявка в статусе решеной, а родители получили развернутый ответ об организации питания. Так, исполнитель указал, что оно осуществляется по единому примерному 10-дневному меню, разработанному по нормам СанПиН. В нем учтены необходимое количество пищевых веществ и калорийность суточного рациона, а масса порции, суммарный объем готовых блюд соответствуют нормативным документам. За качеством детского питания с марта этого года следит «Центр гигиены и эпидемиологии» в Альметьевском районе, говорится в ответе.



Также исполком подробно расписал, чем кормят в детсадах, например, «ежедневно на завтрак каши молочные (манная, пшенная, геркулесовая, ячневая), молочный суп с макаронными изделиями, ежедневно на завтрак включен батон или бутерброды с маслом сливочным или сыром, на второй завтрак включен фруктовый сок. Молоко кипяченое, кондитерское изделие, кисель фруктовый, кисломолочный напиток (ряженка) включены на полдник. На обед супы готовят на мясном бульоне с фрикадельками из мяса говядины». Кроме того, с началом лета в меню включили и салат из капусты нового урожая.

Помимо этого, заявительницу пригласили на собрание в детский сад №35, куда ходят ее дети, предложив продегустировать питание. «Качеством приготовления блюд была удовлетворена. До конца недели в детских садах будет отслеживаться процент несъедаемости блюд для принятия объективного решения о внесении изменений в меню. Родительский контроль будет организован от каждой группы», — сообщил представитель исполкома города. Однако и такой подробный ответ удовлетворил не всех пользователей портала.

Жители «Салават купере» опасаются клещевого энцефалита

Более 80 жильцов ЖК «Салават купере» в Казани просят провести в микрорайоне санобработку. Как написал Рафаэль Г., «клещи прыгают с газона вдоль тротуаров на прохожих, на детских площадках — на детей и их родителей».

Изначально ответственным за решение проблемы было назначено республиканское Минэкологии. Оно сообщило, что «обращение находится на рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по РТ», отметив, что о результатах заявителей проинформируют дополнительно. Пока заявка имеет статус «запланировано».

Фото: pravdaurfo.ru

Без школы, детсада и магазинов



Жители нашумевшего микрорайона «Подсолнухи» деревни Азьмушкино Тукаевского района обратились к властям с новой просьбой. Если в прошлые годы они достучались до Путина с просьбами о дорогах и сетях, то сейчас просят построить школу. Как написала в своей заявке Гульнур Г., здесь проживает большое количество многодетных семей, но при этом детей вынуждены возить в школы Набережных Челнов.

Женщину поддержали почти полсотни жителей поселка. Они сетуют на то, что в нем абсолютно нет никакой социальной инфраструктуры — ни школы, ни детского сада, даже магазинов. При этом, указывают жители «Подсолнухов», домов становится все больше, растет и численность детей. Проблемы в поселке и с общественным транспортом.

— Ни маршруток, ни автобусов нет. Займитесь этим вопросом, это враз решит много проблем, — пишут жители.

Решать проблему поручено исполкому Тукаевского района. Заявка, поданная 16 июня, пока имеет статус «в работе».

Фото: nabchelmetr.ru

Улица не видела асфальта



На отсутствие дорожной инфраструктуры жалуются и сами челнинцы, живущие в ЖК «Чаллы Яр», требуя выполнить капремонт дороги. «Евростиль» строит дома, а про дороги забыли! Улица Западная не видела асфальта!» — посетовала автор заявки Марина В.

Женщина поясняет, что застройщик отказывается от обустройства этой улицы, ссылаясь на город. Муниципалитет, по ее словам, также уже несколько лет не предпринимает никаких действий для решения проблемы. Так что жителям домов пока приходится самим засыпать ямы на дороге.

— В конце апреля создали вид, что делают ямы. На самом деле две ямы засыпали и уехали. Колесо уже пару раз спустило. По данной дороге ездит спецтехника, управляющая компания строит новые дома. За 4 года ни разу не ремонтировали дорогу, — возмущается местное население.

Решать дорожный вопрос исполком Челнов поручил Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. В ответ на жалобы ведомство сообщило, что текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги выполнен и данный участок находится в удовлетворительном состоянии, в подтверждение добавив несколько снимков дороги.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Однако такое качество явно не устроило жителей близлежащих домов. В комментариях они указали: «На дороге одни сплошные ямы! Дорог в «Чаллы Яре» нет!» У заявки на данный момент статус решенной, но трое человек уже поставили дизлайки такому ответу.

«Захват родника — это беспредел»

Жители села Каракашлы в Ютазинском районе сообщили о самовольном захвате родника. Как написала в сообщении жительница села Рузиля Х., в поселении есть ключ, где набирали воду все его жители, поскольку центрального водоснабжения в деревне нет.

— Сейчас арендаторы вырыли там котлован, тем самым уничтожили родник, — написала она.

Вместе с ней свое возмущение по этому поводу высказали еще 40 сельчан. В комментариях они пишут, что жители села сами облагораживали источник, а арендаторы, «загнав трактор, просто уничтожили родник».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Судя по их действиям, дальше — сруб леса и так далее, — считает Марсель Н.

— Когда по всей стране идет очистка родников, у нас идет разрушение! Это беспредел, — возмущается Гульфия Ф.

В ответ на претензии в адрес арендаторов представители Ютазинского исполкома сообщили, что «в н.п. Каракашлы по ул. Каран-Чишма централизованного водоснабжения нет, но в каждом домовладении имеется своя скважина, а также имеется родник, который силами жителей села благоустроен».

— В настоящее время возможность забора воды и доступ к этому роднику имеется, — уверяют чиновники, прикрепив к ответу фото в подтверждение.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Святому ключу» в Нижнекамске нужен ремонт



Нижнекамцев тоже беспокоит судьба одной из достопримечательностей города — территории «Святого ключа» в пригородном поселке Красный Ключ. Владислав А., решил обратить внимание властей на его плачевное состояние. Территория родника была реконструирована в 2001 году, но с тех пор прошло более 20 лет. Неравнодушный горожанин считает, что туристическому объекту нужен ремонт. Мужчина указал в заявке, что «некоторые камни уже не держатся раствором, решетка в роднике и на подходе повреждена».

Решать вопрос с ремонтом исторического объекта, ведущего свою историю с XVII века и облагороженного спустя два столетия по заказу именитого купца Стахеева, поручено исполкому Нижнекамска. Пока заявка не решена и находится в работе.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Большие Кабаны завалены мусором



О несвоевременном вывозе мусора жители села Большие Кабаны Лаишевского района сообщили в «Народный контроль». В своей заявке Алия М., рассказала, что контейнеры на ул. Садовой стоят переполненными, от них исходит удушающий запах.

— На такое большое село всего две мусорки. Мусор в полном объеме вывозят лишь после обращений, — посетовала женщина.

К ее жалобе присоединились еще 24 человека. Так, Алексей М. дополнил неприглядную картину: «А во время ветренной погоды все летит по всему селу, по участкам и улицам». Регина Ф. заметила, что власти поселка «сейчас просто отпишутся, что нельзя вывезти, так как завалено», и задала им вопросы: «Может, нужно чаще вывозить, чтобы такого не было? Издеваются над людьми. Вопрос кардинально решать надо как-то. Может изначально ставить контейнеры другого типа и в большем количестве?»

Ответственное за решение заявки ООО «УК «ПЖКХ» спустя время отчиталось, что «вывоз ТКО осуществлен».



Фото: uslugi.tatarstan.ru

К детскому стоматологу — в другой город



Бавлинцы в «Народном контроле» жалуются на отсутствие детского стоматолога и просят решить проблему дефицита кадров. В своей заявке Эльвира Х. написала, что из-за отсутствия специалиста, приходится ездить в соседний город и там лечить детям зубы на платной основе. «Причем лечение недешевое», — указала она.

В свою очередь, Минздрав Татарстана сообщил женщине, что стоматологическую помощь в Бавлинской ЦРБ оказывают врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, зубной врач, врач-стоматолог-хирург.

Чтобы принимать маленьких пациентов, составлен график работы стоматологов на детском приеме, а записаться на прием можно по телефону. Также автору заявки посоветовали «по всем возникающим вопросам в оказании стоматологической помощи обращаться к заведующему ЦРБ».