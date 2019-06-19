Следком начал проверку обращения к Путину об отсутствии в одном из районов Челнов водоснабжения и газопровода
Следком по Татарстану начал доследственную проверку по обращению, адресованному на прямую линию с президентов РФ Владимиром Путиным, об отсутствии сетей водоснабжения и газопровода в микрорайоне «Подсолнухи» в Тукаевском районе Набережных Челнов.
В обращении жители района сообщили, что 7 лет назад получили там участки. Однако в районе до сих пор нет ни дорог, ни необходимых коммуникаций.
«Жители данного поселка неоднократно обращались в местные органы исполнительной власти. Однако за столь длительный срок данные вопросы не были решены», — говорится в сообщении СК РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что к прямой линии с Путиным, которая пройдет завтра, поступило более миллиона вопросов.ОбществоВласть Татарстан
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