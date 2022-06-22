«На самом деле нас грабят. У нас есть случай, когда нужен препарат по решению суда на 43 миллиона»

На очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» сегодня продолжились презентации российских компаний по замещению критически важных импортозамещающих технологий, в том числе и лекарств, в условиях международных санкций. Но перед этим обновленный совет директоров ТНХИ-Х, определившийся заочно 17 июня, выбрал председателя и генерального директора. Детали — в материале «Реального времени».

«Ну, выскажитесь, пожалуйста»

Как пояснил Рустам Минниханов, в результате переизбрания совет директоров был расширен до 31 человека.

— Роман, ты должен теперь говорить, — передал он слово вице-премьеру Роману Шайхутдинову.

Он предложил выдвинуть на пост председателя президента Татарстана: «Прошу высказаться».

Вице-премьер Роман Шайхутдинов предложил выдвинуть на пост председателя совета директоров ТНХИ-Х президента Татарстана

— Ну, выскажитесь, пожалуйста, — добродушно подхватил Минниханов по общий смех зала.

После единогласного избрания президент предложил на пост гендиректора Рафината Яруллина. «Рафинат Саматович давно работает, работает добросовестно. Других предложений нет, у меня точно нет», — отрекомендовал он своего соратника.

Четверка от СИБУРа



Добавим, что в расширенный совет директоров вошли четыре представителя группы СИБУР. Это экс-председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов и управляющий директор СИБУРа по развитию и инновациям Дарья Борисова. Сегодня она приехала на заседание вместе с новым гендиректором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорем Климовым.

Тут же в зале находятся и гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин, перешедший с НКНХ, и экс-гендиректор КОСа Фарит Миннигулов.

В заседании также приняли участие гендиректор АО «ТГК-16» (входит в СИБУР) Эдуард Галеев, новый министр промышленности Татарстана Олег Коробченко, директор инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов, помощник президента республики Ренат Галиев.

С 10 июля наступит полный запрет

О тяжести санкционного давления на химическую промышленность и не только наглядно рассказал директор по стратегии и развитию ЕТС Сергей Андреев. Впрочем, он стремился не столько еще раз напугать аудиторию, а скорее, предупредить: поторопитесь с поставками необходимого импортного сырья, материалов и оборудования. Он сообщил, что с 10 июня вступает полную силу окончательный запрет на экспорт товаров из Европы. После этой даты поставка нескольких химических продуктов прекратится.

Общий объем запрещенных продуктов пока не оценивается, но из «корзины» ЕТС может выпасть от 30 до 40% товарных позиций, сообщил он. С его слов, под запрет попадают лекарства, пищевые ингредиенты и, самое главное — средства защиты растений. Прекратилась поставка смол, спецполимеров, добавок в пластики, масел, растворителей, поверхностно-активных веществ (ПАВ), катализаторов и других химпродуктов, а несколько европейских поставщиков отказались поставлять даже несанкционные продукты. До этого компания получала самые хорошие отсрочки от европейских поставщиков — до 90—120 дней. А сейчас нет страхового покрытия — 100-процентная предоплата.

Избежать дефицита можно двумя способами: ввоз по параллельному импорту, либо искать аналоги в других, разрешенных странах.

«Каждый раз это лотерея: дойдут или нет»

Главным препятствием на этом пути являются финансовые ограничения для российских банков.

— Платежи в евро не проходят, в долларах не проходят. Каждый раз это лотерея: дойдут или нет, — рассказал Андреев. По его словам, компании переходят на китайский юань.

Осложняет логистику не только запрет на обработку российских грузов в европейских портах. На сегодня происходит пересыхание порта в Санкт-Петербурге, поэтому идет перестройка потоков через Дальний Восток, Каспий, Иран, но это требует огромных усилий.

— Напрямую из Индии привезти грузы невозможно. Только через Стамбул, Шанхай и с местными перевозчиками отправить до России, — рассказал он.

В результате стоимость отправки одного контейнера выросла до 8—10 тысяч евро.

— Многие думают, что все просто. Но все забывают, что есть контейнер, нужно купить и организовать оборот, — предупредил Андреев. По его словам, грузы идут по этим обходным маршрутам, и при условии сохранения нейтралитета Китая и Турции можно ожидать улучшения.

— Нельзя питать иллюзий, мы все еще живем по инерции. Наши многие коллеги не спят, смотрят, где узкие места и блокируют. Все равно многие начинают бояться, — согласился президент. Он посоветовал компаниям задуматься над этими проблемами. — Будем держать с вами контакт.

Рустам Минниханов: «Нельзя питать иллюзий, мы все еще живем по инерции»

Без санитарной зоны не запустить нового лекарства

После этого президент быстро отреагировал на выступление гендиректора фармацевтической компании «Изварино Фарма» Ореста Ибрагимова, который не может запустить производство субстанций для лечения редких разновидностей онкологии и нейродегеративных заболеваний на производственной площадке на Беломорской, рядом с ПАО «Казаньоргсинтез». По его словам, ООО «Нанофарма Девелопмент» не имеет санитарно-охранной зоны, и сдвинуть проблему не удается даже после обращения к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. А между тем препараты, созданные на основе разработок ученых Казанского федерального университета, выпускаются.

— $2 млн стоит один укол препарата для больных спинальной дистрофией, — сообщил Орест Ибрагимов. — Такие больные не доживают даже до двух лет, их переводят на ИВЛ. Если вовремя назначить лекарство, то они могут даже сидеть, а в некоторых случаях — и ходить. Это чудо. Мы собираемся наладить производство здесь субстратов для этих лекарств.

— Вы хорошо продвинулись, — похвалил президент. — Я думаю, что ваши направления важны для нас, но ваше лекарство будет стоить не $2 млн, — он пообещал, что окажет поддержку в решении вопроса с КОС. — А 2 млн рублей не будет? — еще раз переспросил Минниханов.

И продолжил рассуждать о том, как поставщики дорогостоящих препаратов наживаются на бедных людях.

— На самом деле нас грабят. У нас есть случай, когда нужен препарат по решению суда на 43 млн цена. Но мы привезли напрямую за 6 млн. Жизнь дороже денег, но на все лекарства в Татарстане выделено 1,8 млрд рублей. Если не будем производить свои лекарства, тогда придется завозить. Жизнь нас заставила развивать свое производство. Запад же не вводит санкции, где у нас нет пробелов.