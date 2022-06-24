«Урман. Уход в лес»: казанские художницы ищут себя в Петербурге

Проект в галерее DiDi предлагает зрителям пройти через мифический лес и ощутить свои корни

В июне в Санкт-Петербурге открылась выставка «Урман. Уход в лес». Идея организовать это мероприятие принадлежит двух кураторам — Зарине Ахметзяновой и Анжелике Урусовой. Проект презентует себя как размышление о татарской мифологии, поиск национальной идентичности и форму художественной свободы, предлагая зрителю отправиться в путешествие в мифический лес и встретиться с живущими нем существами. Именно через лес проходит личный путь поиска, потерь и обретения для участниц выставки.

Урман и его обитатели

В галерее DiDi собраны работы четырех казанских художниц на тему локальной мифологии: Дины Салкын, Зухры Салаховой, Алисы Гулканян и Тани Черногузовой. Это обитатели мифологического Урмана (Леса), в котором уживаются Уряк (призрак убитого), Аждаха (злой демон), Шурале (дух леса), Албасты (злые женские духи) и другие существа.

Но почему именно лес? Дело в том, что именно в таинственном лесу среди деревьев, мха, в сырой глуши обитают мифические существа, объясняют организаторы.



Работа Зухры Салаховой. Фото: предоставлено организаторами

Советский филолог и фольклорист Владимир Пропп определяет лес как место, в котором происходит таинство, обряд инициации, после которого герой становится другим. Здесь начинаются все приключения, где можно встретить тех самых персонажей сказок.



Именно лес — символическое место смерти и воскрешения, путь поиска, потерь и обретения.

Немецкий мыслитель Эрнст Юнгер писал, что «уход в лес» — это новый ответ, который дает нам свобода. Он описывал поведение одиночки, который сопротивлялся сложившимся обстоятельствам. В рамках этой выставки «уход в лес» является формой индивидуальной свободы, которую художницы реализуют через идею собственной локальной мифологии в противовес прошлым и настоящим нарративам о единообразии русской культуры.

Работа Дины Салкын. Фото: предоставлено организаторами

Для современных художников обращение к мифологическим образам и традиционным техникам — тоже своеобразный обряд инициации, в рамках которого они погружаются в свою локальную мифологию, формулируют свой художественный голос. И результат — свое новое искусство — они стремятся показать людям.

Татарский фольклор в работах художниц

У каждой художницы есть свой стиль, объединила их тематика проекта. К примеру, работа Зухры Салаховой — татарская книга колыбельных о мифических существах, которые являлись кошмаром для детей.

— Она про темные силы, которые захватили пространство детства и присутствовали как кошмар. Для меня выставка — это еще одна возможность большему количеству людей показать свое искусство и искусство своих коллег-одногорожан, — пояснила Салахова.

Работа Тани Черногузовой и Зухры Салаховой

Еще одна ее работа — это маски пяти персонажей татарского фольклора, которые она создала совместно с Татьяной Черногузовой к съемке fashion-фильма «Юха». Онлайн фильм недоступен, однако его часто показывали в Казани, а также и в Санкт-Петербурге.

— Все мои работы — про художественное самовыражение, про мое авторское виденье. В дизайне одежды это принты, тексты, вышивки, эскизы, сами концепции, которые я разрабатываю, придумываю и создаю, — говорит Черногузова. — Сейчас готовится несколько арт-объектов для выставки в коллаборации с галереей «Триумф». Это будут уже не только прикладные арт-объекты, такие как одежда или предметы интерьера. Опираясь на исторические источники, на традиционную культуру татарскую, в основном языческую, либо, если речь об одежде, традиционную, я создаю, грубо говоря, современный образ татарина.

Фото и коллаж Алисы Гулканян

При этом Черногузова уточняет, что этот процесс — скорее размышления, визуальное исследование, поиски, формулирование современного визуального кода.

Как говорят организаторы, одна из четких аудиторий выставки — это татары, которые выросли вдали от своей Родины, которым татарская культура кажется чужой. Цель события — дать таким людям возможность подробнее изучить культуру родного края, ее историю и сформулировать свою национальную идентичность, чтобы не пришлось делать это интуитивно и наугад.