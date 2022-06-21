Люди и куклы: в Казани стартовал «Шомбай Fest»
IV международный фестиваль кукольных театров «Шомбай-fest» открылся в Казани. Фестиваль будет проходить до 28 июня, в столицу Татарстана свои спектакли привезли, в частности, легендарный московский кукольный театр имени С.В.Образцова, Гродненский театр (Беларусь), а также многие творческие коллективы со всей России. На сцене казанского театра «Экият» гости покажут шесть спектаклей для детей и пять для взрослых.
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