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Ironstar Kazan Timerman Cup: «железные люди» на дистанции

09:00, 18.06.2022 5
Ironstar Kazan Timerman Cup: «железные люди» на дистанции

Сегодня в Казани проходит заключительный день международных соревнований по триатлону. В этом году в чемпионате приняли участие атлеты с ДЦП благотворительного фонда #БольшеЧемМожешь. Данная категория была введена впервые за все время проведения Ironstar Kazan Timerman Cup.

Видео: Камиль Исмаилов
Спорт Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11:28
    железные люди это рабочие металлисты. а это просто праздные люди у которых нет дел чтобы себя занять.
    Зачем этим людям за счет налогоплательщиков праздник устраивать??
    это не развитие это не инвестиции это пир во время чумы
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  • Анонимно 11:41
    да постой у мартена смену.

    посмотрю я на этих неженок.. картонные синтетика вот кто это
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    Анонимно 12:12
    пенопласт? и силикон вместо мышц
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    Анонимно 14:39
    С дивана ой как легко писать
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  • Анонимно 12:12
    Как инопланетяне)
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