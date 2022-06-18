Ironstar Kazan Timerman Cup: «железные люди» на дистанции
Сегодня в Казани проходит заключительный день международных соревнований по триатлону. В этом году в чемпионате приняли участие атлеты с ДЦП благотворительного фонда #БольшеЧемМожешь. Данная категория была введена впервые за все время проведения Ironstar Kazan Timerman Cup.
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
комментарии
Зачем этим людям за счет налогоплательщиков праздник устраивать??
это не развитие это не инвестиции это пир во время чумы
посмотрю я на этих неженок.. картонные синтетика вот кто это