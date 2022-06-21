Самарканд: керамисты-урбанисты и подарок эмира

Блог директора музея чак-чака Дмитрия Полосина о поездке в Узбекистан. Окончание

Фото: Дмитрий Полосин (Арт-пространство в Ташкенте)

После того, как основатели музея чак-чака Дмитрий и Раушания Полосины съездили в Узбекистан, «Реальное время» попросило Дмитрия рассказать, как там отдыхается индивидуальным туристам. После Ташкента и прогулок по Самарканду, чета доехала до Бухары. В последней части Дмитрий рассказывает о встречах в Бухаре, возвращении в Ташкент и подводит итоги.

Встреча с керамистом, по совместительству — урбанистом

Нам позвонил давний знакомый и рассказал, что недалеко от нас живет ремесленник, с которым он нас хочет непременно познакомить. А буквально через несколько минут на связь вышел сам мастер и пригласил в гости. Абдулвахид оказался довольно-таки знаменитым керамистом, который работает в старинной бухарской технике. Он участвовал в реконструкции нескольких памятников архитектуры в Бухаре.



Абдулвахид похож на нас тем, что любит свой край, сохраняет и передает знания и ремесло молодым поколения. Очень увлеченный и разносторонний человек. Беседа длиной в три часа пролетела незаметно. Говорили об истории, архитектуре, некачественной реставрации некоторых памятников, о городских проблемах, с которыми мы уже столкнулись. Надеемся, что именно благодаря Абдулвахиду в следующем году на улицах Бухары появятся урны, питьевые фонтанчики и, главная его гордость, номера домов и названия улиц в историческом центре в едином стиле. Сейчас он занят согласованием макетов и перестройкой своей мастерской. Например, у него входные ворота деревянные, резные, изготовлены по старинной бухарской технологии.

Номера домов, которые Абдулвахид хочет ввести повсеместно по городу

Обсудив проблематику и особенности ремесленников в Узбекистане, мы уточнили, где можно поесть настоящую местную еду. Обменявшись контактами и подарками, мы ушли в приподнятом настроении в сторону одно из названных мастером кафе.



По дороге мы еще долго между собой обсуждали нашу чудесную встречу с керамистом и темы, что мы поднимали в разговорах. На небе сияли звезды и полумесяц. Вечерняя прохлада позволяла спокойно гулять по улицам и уже не прятаться в тени от палящего солнца. Наверно, поэтому было довольно многолюдно везде.

В кафе, которое нам посоветовали, оказалось здорово. Запишите название — Buxoriy. На сытый желудок и прогулка до номера была размеренна и прекрасна. Завтра мы должны были уезжать обратно в Ташкент, но билетные агрегаторы нам по-прежнему сообщали, что мест нет. А мы купили только места до Самарканда.

Ночью была гроза. Молнии освещали небо и нашу комнату, но мы были настолько уставшими, что быстро уснули.

Обмен подарками

Профессиональный музыкант и знаток плова



На следующий день мы раньше выселились из отеля и пошли в сторону центра плова, который посоветовал наш керамист. Почти 4 километра пешком под солнцем были не напрасны. Это был лучший плов, который мы пробовали в Бухаре и Самарканде.

Билеты так и не появились. И мы стали решать проблемы по мере их наступления. В крайнем случае сможем остаться в вагоне-ресторане и там провести оставшийся путь за чашкой чая. Этот план нам казался самым реальным на тот момент. Ибо оставаться на день или два в Самарканде было бессмысленно, билетов не было и на ближайшие дни.

Такси нас катило в сторону вокзала. Но конечной точкой маршрута мы поставили дом Эмира, который оставили ранее «на потом». Водитель оказался профессиональным музыкантом. Мы разговорились про манеру вождения, рассказали, как искали вкусную местную еду и как нам не везло. Таксист расстроился за местных рестораторов, которые подают каши вместо плова. Он начал искренне переживать и жалеть, что не встретил нас раньше. Мол, он бы показал или просто привез бы нам и лепешки, и каймак, и правильную самсу. Рассказал: какой здесь делают плов и как его готовил его дедушка. И все это так сочно, в красках и ассоциациях! Хорошо, что мы были сыты.

Фрагмент скатерти

Дом на потом

Эмир бухарский построил этот дом специально перед визитом царя России Николая II. Но царь так и не приехал. Со дня постройки он никогда не был жилым. После революции его отдали под Дом культуры.



Мы только подходили к этому архитектурному памятнику уходящей эпохи, споря, где здесь вход и сможем ли мы попасть внутрь, когда нас окликнула женщина и пригласила войти. Она оказалась работником и смотрительницей здания. За символическую плату нам показали все комнаты на двух этажах.



Дом прекрасен. Здорово, что большинство интерьеров дожило до наших дней. А нас связывает с этим эмиром старинная скатерть, которая когда-то принадлежала ему. Год назад один меценат передал ее в дар Раушание.

Дворец эмира

Поезд с приключениями

Как только мы сели на наши места, поезд тронулся. Мы достали смартфон, все еще не теряя надежды купить билет. Вдруг кто-то снял бронь или отказался? Билетов нет. Ничего не оставалось, как вспомнить про наш план с вагоном-рестораном. Я пошел на разведку: оказалось, в нем нет сидячих мест и вообще он больше такой технический. В общем, план отпал. Оставалось честно рассказать молодому проводнику нашего вагона о желании попасть на этом поезде в Ташкент. Он выслушал меня, сказал, что сейчас позовет начальника поезда, они что-нибудь придумают по мере возможности.

Уже скоро Самарканд. Выходить или не выходить? Поезд останавливается. К нам спешит проводник и просит просто подождать в тамбуре. На станции поезд набивается пассажирами и свободных мест действительно нет. Поезд тронулся…. Мы едем. В итоге мы проехали треть пути, как в электричках в молодости, стоя в тамбуре. Все сотрудники про нас знали, нам то и дело предлагали чай или что-то перекусить. После очередной станции освободилась пара мест, мы доехали с комфортом.

Почти ночь, мы в Ташкенте. Уставшие, но довольные идем в наш отель. Нужно отметить, что в нем все это время бесплатно хранились наши чемоданы, а ездили мы просто с рюкзаками.

В тамбуре

Неоднозначно, но…

Мы пришли к мнению, что туризм здесь рассчитан, как и в советские годы, на массы. На туристические группы, автобусы, на организованные туры. И основная ставка пока — только на них. От этого в Узбекистане так страдает индивидуальный турист. Конечно, здесь чудесно, приезжать с туром или без обязательно стоит. Просто я написал это со взглядом со своей колокольни.

Главное, что здесь все держится на людях. Прекрасные, отзывчивые, которые всегда вам помогут, подскажут, будь это работники или просто жители. Здесь есть огромный потенциал по развитию в области туризма и общественных пространств. Нам может показаться, что Узбекистан отстает в этом плане на пару лет. На самом деле, развитие можно сравнить с тетивой лука. Можно взять опыт ведущих стран и с учетом местных особенностей реализовать у себя с завидным качеством. Надеемся, что вновь побывав через пару лет в этом гостеприимном регионе, мы удивимся, как все изменилось в лучшую сторону. Держим пальчики...

Дмитрий Полосин, фото автора