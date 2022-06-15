Бухара: в безуспешных поисках плова и хороших парков

Блог директора музея чак-чака Дмитрия Полосина о поездке в Узбекистан. Часть четвертая

Фото: Дмитрий Полосин (заброшенное медресе Madrasa Goziyon)

Основатели музея чак-чака Дмитрий и Раушания Полосины в мае впервые побывали в Узбекистане, откуда Раушания родом. Дмитрий по просьбе «Реального времени» написал травелог о посещенных городах, рассказывая о достопримечательностях и инфраструктуре с точки зрения туристической части. В четвертой части пара, после Ташкента и прогулок по Самарканду, доезжает до Бухары.

Арк в шесть вечера

Поезд остановился на первом пути — и вот мы уже на привокзальной площади. Как обычно — толпы встречающих таксистов, парковка. А через дорогу — башенки явно не нового здания. Отбившись от навязчивых предложений быстро доехать до места, мы потопали к этому дому. Оказалось, это дворец Бухарского эмира, который мы оставили «на закуску».

Отель мы выбирали по принципу схожей концепции, что и в Самарканде — домашний и уютный. Закинув вещи, пошли изучать город и искать, где перекусить. Специально плутая улочками в поисках местного колорита, мы оказались в первом попавшемся кафе. Плов, салат, чай — и мы выходим на популярную туристическую улицу. Базар сувениров, все люди — это туристы. И людей много. А мы, составив маршрут на первый день, двинулись по нему.

Медресе Чор-Минор XVIII века, где в советское время, говорят, жили люди — это четыре минарета, которые, на первый взгляд, не пропорциональны всему строению. Что же внутри? Просто сувенирная лавка ширпотреба. Но можно подняться на одну из башен. Конечно же, это стоит денег. При этом никаких билетов нет. Во дворе растет спелый тутовник.

Чор-Минор

Немного перекусив сладкими ягодами, идем к крепости Арк, она же — областной краеведческий музей. Проходим мимо старой тюрьмы. На нее даже не стали тратить время, поверив отзывам других путешественников, и вход опять платный.

Судя по карте, внутри замка — огромная территория в четыре гектара с раскопками и множеством построек. Его однажды разрушил Чингисхан, а потом — большевики. На деле, заплатив за вход, мы увидели несколько помещений музея, двор и... все. Остальная (огромная) территория закрыта для посещения. Поскольку пришли около 6 вечера, большинство помещений тоже были закрыты. Правда, купленные билеты действуют три дня. Честно говоря, потом мы так и не вернулись. С большим интересом осмотрели витрины с историей эмира, ибо наша с ним история начала переплетаться еще год назад в Казани. Но об этом позже.

Напротив дворца — Шуховская водонапорная башня, соборная мечеть Боло-хауз с водоемом перед ней (и это есть хауз, резервуар питьевой воды). На город уже опустилась ночь, так что происходящее напоминало восточную сказку с современным налетом. Проходим мечеть и минарет Калян, которой около 900 лет. Кстати, здесь тоже по ночам все в разноцветной подсветке, которая «полюбилась» нам в Самарканде. Сытный обед не забылся, попив чай с пахлавой в том же кафе, мы пошли спать.

Мечеть и минарет Калян

Когда удачно свернули не туда

Завтрак в отеле удивил тем, что трапезная — это помещение медресе XVII века. За чаем планируем наш день, куда пойти, что посмотреть. Отмечу, что навигатор во всех наших культпоходах — Раушания, у нее это получается превосходно! Лучшие приключения начинаются с фразы «Давай свернем тут, просто посмотрим». Такая спонтанность привела к заброшенному медресе Madrasa Goziyon, который отдали застройщику под отель. Строительные ворота были открыты, вокруг — никого. Внутри уже бродит пара туристов из Франции. Класс! Прекрасная возможность изучить. Это была одна из лучших и бесплатных достопримечательностей за всю поездку! Древние стены, остатки фресок и росписей, нет толп туристов. Все можно самостоятельно изучить. Да, понимаем всю ответственность нахождения на таких объектах, просто нужно включать голову и не лезть куда не следует. Тем более есть шанс все запечатлеть до того, как сюда придут строители.

Открываем карту, идем дальше. Подмечаем проблемы, которые объединяют три посещенных города. Нет урн, негде помыть руки или попить воды, туалеты крайне редки.

Весь центр Бухары залит бетоном с уже привычными арыками. Постоянно идешь вдоль кирпичных и бетонных заборов. Городской средой ну совсем не наслаждаешься. Как мы поняли, все, кто говорит про колоритные улочки этих городков, имели ввиду туристические новодельные улицы с толпами гостей и лавками с сувенирами. Может, это не так?!

Мы решили попытаться уйти очень далеко от таких мест. Тем более нам на глаза попалось описание каких-то въездных ворот. Шли мы около часа. На деле — новодел на краю города, где вокруг обильно строятся современные торговые центры. Меня это очень расстроило. Жилыми кварталами с частной застройкой мы пошли на главную площадку любого города — рынок.

Парк

Решили сделать небольшой круг и пройти через городской парк с каруселями и прочими странными аттракционами. В центре парка стоит усыпальница, странно, но, видимо, так нужно. Есть озерцо, в котором пытаются плавать утки и прокатные катамараны. Именно пытаются, потому что там было столько водорослей и тины, что, отплыв от берега на 10 метров, катамараны вязли в гуще. По берегам ужасно много мусора. В парке не было урн, ну и, видимо, культуры.

Наша основная цель на рынке — поесть горячей лепешки со сметаной. Но опять — не тут-то было. В Бухаре на рынке нет тандыра! Посоветовавшись с местными торговцами, выбрали лучшее из того, что было. Вкусно, конечно, но не то. Две разные лепешки, почти целые, отправляются в рюкзак, туда же упаковка домашней сметаны. Уходим.

Минуя довольно одинаковые и небольшие исторические музеи (мечети, медресе) с платным входом, ищем что-то новое и интересное. По воле случая, а точнее, неверно указанно адреса золото-швейного производства, уходим на другой конец города.

Кладбище

Это парк? Нет, это кладбище

Поняв, что в этом месте нет никакого производства, глядя на карту, видим рядом иранское кладбище. Решено, посмотрим.

Если бы не табличка на входе, можно было бы подумать, что это вход в парк. Сначала — маленький домик смотрителя, перед ним дастархан. Чашки, чайник, пару людей. Далее огромная тенистая аллея с лавочками, умывальниками, виноград обвивает навес над дорожкой. По обеим сторонам — цветники, декоративные деревья и кустарники. Идем дальше — опять аллеи с местами отдыха. А где же могилы, или мы неверно прочли вывеску?! Все есть, просто дальше. Нам показалось, что это был лучший городской парк, в котором было все, на отсутствие чего мы жаловались ранее. Мы отдохнули, познакомились со смотрителем и, оставив ему наши обеденные лепешки и каймак, отправились дальше.

Совсем не туристическая улица нас вела к центру города. Вот оно, настоящее — все перекопано, пыль, тротуаров нет. Искали же жизнь вне туристического центра — вот вам!

Тот самый плов

Осмотрев при свете дня все, что видели накануне, мы решили от пищи урбанистической и архитектурной перейти к настоящей. Говорят, местная еда отличается от других регионов.

Обойдя несколько заведений в поисках бухарского плова, мы натыкались на ответы, что он только что закончился. После небольшого круга почета по ближайшим кафе мы пошли в ресторан, который нас привлек еще накануне. Встретили нас сладкой речью про только что приготовленный настоящий бухарский плов. Отлично! Заказав его, салат из свежих овощей и чай, мы опять сели за планы нашего путешествия. Особенно важным был момент возврата в Ташкент. Билеты на поезд оказались только до Самарканда. Пока мы обсуждали варианты проезда до столицы Узбекистана, нам принесли плов.

Это оказался холодный разваренный рис с куркумой для цвета и набором крупно нарезанной моркови и тремя кусками мяса. Салат и чай — это все, что мы поели. А кашу попросили не включать в счет. Заведение в самом центре, где обманывают совсем уж не знакомых с местной кухней туристов. Очень жаль.

Дмитрий Полосин, фото автора